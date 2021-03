Síndrome boreout o aburrimiento laboral: consejos para prevenirlo

A pesar de que el síndrome de boreout ocurre cuando los trabajadores se aburren en sus trabajos, existen factores del ambiente laboral que deben ser tomados en cuenta. Te contamos todo.

Estar en un trabajo que no llena las exigencias a nivel profesional es una situación que resulta desmotivadora. En este orden de ideas, el síndrome boreout representa un patrón de comportamiento en el que la persona no toma en serio las obligaciones de su empleo, porque no considera que sea una exigencia real.

A diferencia del síndrome de burnout, en el que las personas se obsesionan con sus trabajos, lo que ocurre con el boreout es que el cargo no llena las expectativas del trabajador y termina por aburrirse de sus funciones.

Este síndrome afecta la autoestima de los empleados. También resulta perjudicial para la empresa que los contrata. El empleado no se siente bien aprovechado y el empleador no obtiene un buen desempeño por parte del contratado.

¿Cuáles son las causas de este síndrome?

Los motivos por los que un trabajador puede presentar el síndrome de boreout son diversos. Sobre todo, es común que aparezca cuando el empleado está en un trabajo que necesita, pero no le gusta.

Es decir, debe procurar conservar su empleo, pero no presenta la motivación adecuada para hacerlo. Veamos un listado con otras causas posibles:

Realizar labores que estén por debajo de las capacidades del trabajador.

Ver que las expectativas depositadas en el cargo no se cumplen.

Vacíos de información respecto a las funciones del cargo, falta de planificación o ligereza para asignar las tareas.

Mala distribución al momento de asignar las tareas. Por ejemplo, los superiores se quedan con las funciones estimulantes, dejando a los demás tareas secundarias.

Rutinas repetitivas que producen monotonía.

Sistemas de trabajo en los que los jefes coartan el desarrollo de los trabajadores al no tomar en cuenta sus necesidades y opiniones.

Imposibilidad para que los trabajadores consigan ascensos laborales o mejoras salariales.

Falta de reconocimiento por parte de los superiores.

Cuando existe sobrecualificación en los puestos laborales.

Muchas de estas situaciones son cotidianas. En todos los trabajos existe la posibilidad de que los trabajadores presenten comportamientos característicos de este síndrome.

En ocasiones, los empleadores no comprenden la importancia de mantener la motivación. Cuando esto sucede, no hay nada que se pueda hacer extra para tender a la modificación.

La desmotivación laboral no es infrecuente. Muchas personas la padecen por encontrarse en puestos que no le agradan.

¿Cómo se manifiesta el síndrome boreout?

En el año 2009 los autores Peter R. Werder y Philippe Rothlin publicaron un libro titulado “El nuevo síndrome laboral boreout“. En dicha publicación hacen mención de 3 características principales en cuanto a la manifestación de los comportamientos: la infraexigencia, el aburrimiento y el desinterés.

Los autores señalan que la infraexigencia laboral es una de las causas que más rápido puede generar el síndrome de boreout. Esto tiene sentido, tomando en consideración que cuando nos sentimos desaprovechados, la incomodidad se hace manifiesta de una u otra forma.

En segundo lugar, el aburrimiento es otra de las manifestaciones relevantes. Estar aburrido en el trabajo puede parecer algo normal, pero en realidad implica una falla en la dinámica. En condiciones saludables, un empleado no tendría motivos para el aburrimiento, debido a que estaría enfocado en culminar su jornada.

Por último, los autores indican que la falta de interés representa la manifestación más clara. Esto es que los trabajadores no se sienten identificados con sus funciones laborales y, por tal motivo, las hacen de forma monótona.

Consecuencias del síndrome boreout

A continuación revisaremos un listado con algunas de las consecuencias que pueden experimentar tanto los trabajadores como las empresas. Como hemos mencionado, el boreout es un síndrome que afecta a ambos.

1. Aumento en el nivel de fatiga

La fatiga no es solo física, sino también mental. Cuando los empleados se encuentran aburridos en sus trabajo ocurre un desgaste psicológico importante.

Contrario a lo que algunos puedan pensar, el descanso no siempre es lo mejor. En este sentido, es necesario que exista un término medio.

2. Relaciones laborales conflictivas

Cuando los trabajadores no se sienten cómodos en sus horas laborales comenzarán a manifestar un comportamiento hostil. Fundamentalmente, eso se entiende como una respuesta esperada ante situaciones de trabajo inadecuadas que promueven la falta de entusiasmo.

3. Problemas de concentración

La concentración es un proceso cognitivo que está relacionado con los niveles de motivación. Cuando un trabajador no consigue motivarse en lo que respecta a sus funciones laborales presenta serias complicaciones para mantenerse enfocado en lo que debe hacer.

4. Actitud negativa hacia las funciones del cargo

Aunque a una persona le guste su trabajo, el hecho de sentir que no se le valora lo suficiente produce un malestar significativo. Con el tiempo, la sensación de infravaloración puede volverse intensa y provocar que el trabajador desarrolle actitudes negativas hacia sus funciones.

Consejos para prevenir el síndrome boreout

Algunas buenas ideas para evitar ser víctima de este complejo síndrome pasan por mantener estrategias de comunicación y motivación adecuadas. Estas deben fomentar el entendimiento sano entre los trabajadores y los jefes.

Hacer de la comunicación un pilar

De los estilos de comunicación asertivos se desprenden las demás formas de prevenir una dinámica tóxica de trabajo. Lo más importante será establecer redes de comunicación de parte de los trabajadores hacia la empresa.

Definir las funciones de los trabajadores de forma clara

La idea es que no haya espacio para la incertidumbre dentro del ambiente laboral. Así mismo, la empresa deberá asegurarse de que cada uno de sus empleados tengan claro cuál es el rol que le corresponde desempeñar.

Implementar programas de formación profesional

Una buena alternativa para procurar una dinámica adecuada con los trabajadores es brindarles herramientas para que puedan adquirir nuevas destrezas. Las empresas que invierten en la formación de sus trabajadores suelen tener un mejor ambiente laboral.

Incluir a los empleados en la toma de decisiones

El hecho de que los empleados se sientan tomados en cuenta por la empresa es un factor protector frente a la desmotivación laboral. Una buena idea para la inclusión de todo el personal puede ser la aplicación de encuestas.

¿Cuándo se debe cambiar de trabajo?

En los casos en los que la motivación por el trabajo no llega de ninguna manera y sentimos que nada podría cambiar esa situación, es recomendable asistir con un psicólogo que pueda evaluar el problema.

Tal vez, un cambio de aires sea lo más recomendable. Por supuesto que no son decisiones para tomar a la ligera, pero conviene meditarlas con tiempo para mejorar la calidad de vida.

