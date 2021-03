Xuxa niega tener responsabilidad en la muerte de su madre por covid

Xuxa negó que sea responsable de la muerte de su madre por Covid-19.

La animadora y modelo que ganó popularidad en la década del 90 por el tema Ilarié causó conmoción después de que publicó un video en el que dijo que contagió a su progenitora del virus y que, por esa razón, había fallecido.

En esta ocasión, Xuxa quiso aclarar que se expresó así porque quiere crear conciencia sobre la gravedad de la pandemia del coronavirus.

«Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Combate la banalización, el negacionismo y el abandono», comentó.

La mamá de Xuxa también padecía Mal de Parkinson.

