Zion Williamson detrás de increíble récord de Shaquille O’Neal

El jugador de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson esta detrás de increíble récord de Shaquille O’Neal en la NBA.

La joven estrella de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, tuvo otra salida dominante al vencer a los Boston Celtics, 115-109 el lunes. Con su última demostración impresionante de 28 puntos en 11 de 22 tiros de campo, está pisándole los talones al legendario hombre grande Shaquille O’Neal, según Estadísticas e Información de ESPN.

En 44 partidos esta temporada, las estadísticas de Williamson no han sido más que loables, con un promedio de 26,4 puntos, 7,1 rebotes y 3,5 asistencias por partido. Si bien estos números ya son impresionantes, especialmente para un jugador que está apenas en su segunda temporada, lo que es aún más ridículo es que está lanzando un 62.4 por ciento desde el campo.

Zion Williamson had his 24th consecutive game tonight with 20 pts on 50% shooting, 1 shy of tying Shaquille O’Neal for the longest such streak in the Shot-Clock Era (since 1954-55) h/t @EliasSports pic.twitter.com/5NMjjglhMQ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 30, 2021