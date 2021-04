1.254 nuevos casos y se repite el récord de muertes diarias con 13: Freddy Ñáñez

El ministro chavista de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, informó que este jueves hubo un total de 1.254 nuevos casos de covid-19. Además, se repitió el número de muertes del miércoles con 13, cifra que es el récord de fallecidos por la pandemia en el país.

«Hoy se registraron 1.254 nuevos casos de coronavirus, 1.237 comunitarios y 17 importados, con Miranda teniendo más contagios hoy con 240, Caracas con 231, La Guaira 129, Bolívar 114, Yaracuy 108», detalló Ñáñez en VTV.

En cuanto a los positivos importados, dijo que 12 provienen de República Dominicana, 3 de Panamá, uno de México y uno de Guinea Ecuatorial.

Sobre las 13 muertes de hoy, relató que responden a tres hombres y una mujer de Miranda; dos hombres y una mujer de Caracas; dos hombres de Barinas; un hombre de Guárico; un hombre de Nueva Esparta; una mujer de Aragua y un hombre de Mérida.

Con estas cifras que informa el chavismo, se elevan a 161.751 los contagios totales mientras que las muertes ascienden a 1.615.

Nuevamente, el chavismo no reportó públicamente sobre el número de vacunados en el país.

Acuerdo para una vacunación masiva inmediata

De acuerdo al secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, la vacunación masiva debe realizarse inmediatamente y no para julio como lo plantea Nicolás Maduro, quien en principio hablaba de un proceso a gran escala durante el primer trimestre de 2021 y ahora lo postergó para el segundo semestre de este año.

En exclusiva para ND, Zambrano considera que tiene que haber una responsabilidad, ya que la única forma de controlar la infección es vacunando, «entonces esto tiene que estar fuera de la confrontación política. Tiene que haber un acuerdo de los actores a fin de establecer fechas inmediatas para la vacunación masiva. No podemos estar hablando del mes de julio. Han ido llegando vacunas pero no son suficientes. Se necesita vacunar a 15 millones de venezolanos aproximadamente».

Venezuela actualmente se encuentra en su segunda semana continua de cuarentena estricta, con un virus que ya avanza velozmente al punto de marcar un récord de muertes y contagios el último miércoles, contrastando con una vacunación que se desplaza lentamente, pues de acuerdo a cifras del 15 de marzo según Bloomberg, el país se encontraba antepenúltimo en la vacunación dentro de Latinoamérica.