‘Chávez llegó a la presidencia gracias a mi’

La reconocida actriz de origen venezolano Mimi Lazo, admitió haber ejercido su derecho al voto en beneficio a Hugo Chávez Frías en las elecciones presidencial del año 1998. Sin embargo, ahora reveló sentirse arrepentida por ello.

A través de una entrevista ofrecida para el periodista Luis Olavarrieta, Mimi Lazo confesó que siente remordimientos por haberle dado su voto a Chávez «Una de las cosas que me arrepiento es de haber sido la única venezolana que voto por Chávez, el ganó las elecciones por un solo voto, el mío. Yo no he conocido a nadie que haya votado por Chávez y bueno de eso me arrepiento», dijo la actriz.

Cabe destacar que, está no es la primera vez en que la venezolana habla abiertamente de sus preferencias políticas. En alguna oportunidad llegó a criticar a las personas que se niegan a aceptar que también apoyaron a Chávez, en ese sentido, expresó: «Hoy en día nadie votó por Chávez. Ese 80% fueron marcianos», dijo para una entrevista en el programa Conversando con Orlando.

