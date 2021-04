España | Preguntas sobre la vacuna anti Covid-19 en niños y adolescentes

Por lo que sabemos, y hasta la fecha, no se tiene todavía una vacuna contra la Covid-19 que vaya destinada a niños y adolescentes, pero la reciente noticia sobre los estudios que ya se están realizando con las respectivas vacunas que se han lanzado, nos plantea varias dudas de modo que si te preguntas cosas como ¿Cuándo se podrán vacunar los niños? o si ¿es seguro vacunarlos? te ofrecemos la respuesta y también sumamos otras cuestiones que será bueno resolver.

7 preguntas (y respuestas) sobre la vacuna contra el Covid-19 para niños y adolescentes

A pesar de saber que los niños y los adolescentes parecen sufrir la covid-19 con menos virulencia que los adultos o los mayores, es evidente que también para los pequeños, el coronavirus es una grave amenaza, de modo que suponen un grupo para el que también se tiene consideración la vacuna, a pesar de que no ha sido hasta ahora cuando han comenzado las primeras pruebas al respecto.

Por otro lado, varios estudios han concluido con resultados en los que se ponía de manifiesto de qué modo los niños pueden ser grandes propagadores del Covid-19, de modo que la vacuna no serviría solo para proteger su salud sino también para evitar seguir siendo contenedores del virus que no podrían propagar si evitamos que se contagien.

A raíz de todo esto surgen varias dudasque será bueno analizar de una en una, con su correspondiente respuesta.

1. ¿Por qué es importante vacunar a niños y jóvenes?

A raíz de la segunda y tercera ola, nos estamos dando cuenta de como el porcentaje de adolescentes positivos al coronavirus es mucho mayor que en la primera fase de la pandemia. Los niños se ven aún menos afectados, debido a diversos mecanismos, quizás superpuestos, que aún no están muy claros para los científicos. Pero será importante vacunarlos , tanto para reducir los riesgos, que existen, de complicaciones, como para evitar que transmitan la infección a otros, y, en algunos países donde los menores superan el 20% de la población, como en el Estados Unidos , para lograr el codiciado inmunidad de grupo .

2. ¿La vacunación, en niños y adultos, protege contra el contagio?

En un estudio realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. en población adulta, parece que quienes están vacunados pueden no contagiarse en absoluto y por lo tanto no propagar la infección, lo que demuestra que las vacunas ARNm (Pfizer-BioNTech y Moderna) parece proteger no solo de los síntomas , como se explicó anteriormente, sino también del contagio, algo de lo que también se podrían beneficiar los niños y adolescentes.

3. ¿Existe actualmente una vacuna para niños y adolescentes menores de 18 años?

Sabemos que por el momento, todavía no existe una vacuna para niños y jóvenes hasta los 16 , simplemente porque las pruebas que llevaron a las aprobaciones de los productos actuales no consideraron este grupo de edad. Sin embargo, la vacuna Pfizer-BioNTech se puede usar a partir de los 16 años (por lo tanto, también incluye a los de dieciséis y diecisiete años ), ya que también se prueba en este grupo de personas.

4. ¿Cuándo llegará una vacuna para los más pequeños?

Como ya hemos comentado, recientemente se iniciaron los ensayos clínicos de Pfizer-BioNTech y Moderna en niños y adolescentes. Sharon Castillo, portavoz de Pfizer, dijo que, como se informó en una nota de Reuters , la compañía espera tener los datos del ensayo más pequeños en la segunda mitad de 2021, y la esperanza es poder iniciar la vacunación también a niños menores de 12 años a principios de 2022. En general, se comenzará primero con el grupo de edad de 6 a 11 años y solo luego los niños menores de 6 años.

Para adolescentes la vacuna puede llegar un poco antes. Además, considerando que las pruebas se están realizando por ahora en Estados Unidos e imaginando que todo vaya como ha sucedido para vacuna de adultos (con una primera prueba en Estados Unidos y luego en Europa) podemos pensar que esos tiempos dados serán algo más largos para nuestros niños. En definitiva, parece que nos queda esperar al menos un año, pero no debemos apurarnos y de hecho es normal que el calendario de los ensayos pediátricos se dilate un poco.

5. ¿Están protegidos los recién nacidos y los bebés nacidos de madres vacunadas?

Los recién nacidos y los bebés pueden tener cierta protección adicional considerando que algunas pruebas indican que las madres vacunadas transmiten anticuerpos contra el coronavirus a través de la placenta y después del nacimiento al amamantar.

6. ¿La vacuna para niños es la misma que para adultos?

Las vacunas que se están probando en la actualidad son las mismas que ya están aprobadas y están siendo ampliamente utilizadas en adultos. Las diferencias se refieren a las posibles dosis , que se estudiarán en profundidad y que pueden ser inferiores a las administradas a los adultos (equivalentes a 100 microgramos de ARNm mensajero ). En el caso de otras vacunas, la dosis es a veces la misma y, a veces, reducida en comparación con la esperada para los adultos. De hecho, también debe tenerse en cuenta que los niños tienen una respuesta inmunitaria más robusta y es posible que tan solo requieran una cantidad menor de vacuna.

7. ¿Qué podemos hacer mientras tanto?

Al margen de esperar, los padres y madres, deben seguir manteniendo todas las pautas y medidas de seguridad e higiene para con sus hijos. Además, no deben bajar la guardia sobre los demás problemas de salud que puedan tener y sobre otras vacunas, según el calendario de vacunación. Además, la vacuna antigripal también se recomienda en los más pequeños.