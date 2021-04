España | restricciones y toque de queda por Semana Santa y última hora de la vacuna

21:00 Darias anuncia que el lunes llegarán 1,2 millones de dosis de Pfizer e insta a las autonomías a seguir vacunando La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este jueves la llegada el lunes de 1,2 millones de nuevas vacunas de Pfizer, que se sumarán a más de un millón de dosis de AstraZeneca que se recibirán este jueves y que se van a distribuir mañana por todas las comunidades autónomas, a las que ha instado a seguir vacunando. Así lo ha defendido la titular de la cartera de Sanidad en declaraciones a los medios de comunicación, antes de desplazarse al centro de almacenamiento para recepcionar un total de 1.056.500 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus que llegan a lo largo de la tarde a España. Darias ha manifestado que el objetivo es que «la vacuna gane en tiempo al virus» y ha destacado que «cada día que pasa es un hito respecto al anterior en la administración de vacunas, hoy un nuevo récord». De esta forma, ha asegurado que el objetivo de tener vacunado a 33 millones de españoles a lo largo del verano está «al alcance de la mano». 20:45 Francia suma más de 50.600 casos de coronavirus y otras 300 muertes en vísperas del nuevo confinamiento Las autoridades sanitarias francesas han informado este jueves de 313 nuevos fallecidos a causa del coronavirus y otros 50.659 casos, un día después de que el presidente galo, Emmanuel Macron, anunciara un nuevo confinamiento para todo el país. Desde el inicio de la pandemia han contraído la enfermedad más de 4,7 millones de personas, de las cuales 95.980 han fallecido a causa de la enfermedad. La situación en los hospitales continúa siendo muy complicada, pues el pico de ingresos es ampliamente superior al alcanzado durante la segunda ola. Actualmente, son 28.581 los pacientes ingresados por coronavirus, más de 2.000 de ellos internados en las últimas 24 horas. Del total, son 5.109 los que están en situación «crítica» ya sea unidades de cuidados intensivos, o en «servicios de reanimación», detalla el Ministerio de Salud. En lo relativo al plan de vacunación, las autoridades han informado de que más de 8,53 millones de personas han recibido ya una de las dosis, mientras que a otras 2,85 ya se les han suministrado las dos. En las últimas 24 horas, se han inyectado 240.487 dosis más. 20:30 Expertos advierten que la covid-19 ha agudizado la ansiedad entre los niños con espectro autista La Unidad de Neurorrehabilitación Infantil el Departamento de Salud de Manises (Valencia) ha advertido del impacto que ha tenido la pandemia en un colectivo tan vulnerable como los niños con trastornos de espectro autista (TEA), con motivo del trastornos Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El coordinador de esta unidad, Sergio Güemes, ha explicado este trastorno, que afecta a un 1% de la población española, «se caracteriza especialmente por la manera cognitiva, comunicativa y social que tienen estas personas de relacionarse con su entorno habitual». 20:15 Baleares trabaja para implantar un sistema de cita previa por Internet para la vacunación El Servicio de Salud (IbSalut) trabaja para activar un sistema de cita previa ‘online’ para organizar la vacunación, con la idea de ponerlo en marcha cuando aumente la disponibilidad de vacunas. Según han informado fuentes de la Conselleria de Salud, el dispositivo todavía no está operativo, pero se espera ponerlo en marcha en breve. De hecho, en la página web de información sobre la vacuna COVID-19 habilitada por el IbSalut ya hay preparado un acceso, aún no habilitado, para la solicitud de la cita previa. La primera etapa de la vacunación se inició con residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias de personas mayores y con discapacidad; a continuación, la recibieron personal de primera línea en el ámbito sanitario, después personal sanitario no considerado de primera línea -y otros grupos como odontólogos o higienistas-, grandes dependientes, fuerzas y cuerpos de seguridad, docentes, etc. 20:00 Castilla-La Mancha notifica dos fallecidos y la incidencia supera los 100 casos El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado este jueves 303 nuevos casos por infección de coronavirus, 200 hospitalizados y 43 enfermos en UCI, datos que no varían prácticamente respecto a este miércoles. Se notifican dos fallecidos, cuando la jornada anterior no se registró ninguno y la incidencia acumulada supera los 100 casos. Según los datos del Ministerio de Sanidad actualizados en la tarde de este jueves, la región supera la incidencia acumulada de 100 casos por cada 100.000 habitantes, con 109,67 casos. Por provincias, Toledo ha registrado 110 nuevos casos, Ciudad Real 89, Guadalajara 74, Cuenca 16 y Albacete 14. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 175.713. Por provincias, Toledo registra 63.743 casos, Ciudad Real 43.438, Albacete 27.938, Guadalajara 22.376 y Cuenca 18.218. 19:45 Bulgaria relaja las restricciones de coronavirus pese a registrar un récord diario de casos El Gobierno de Bulgaria ha relajado este jueves las restricciones contra el coronavirus después de dos semanas de confinamiento y pese a haber registrado un récord de casos diarios el pasado miércoles. Bulgaria registró el miércoles 5.176 contagios, el día con mayor número de casos en toda la pandemia, mientras que este jueves ha notificado 4.207 infecciones. El país celebrará elecciones parlamentarias este próximo domingo. La ministra de Sanidad, Kostadin Angelov, ha asegurado que se ha alcanzado el pico de casos de la tercera ola y que la apertura de espacios se puede realizar, ya que hay camas libres en los hospitales para pacientes de coronavirus. Angelov también ha señalado que el ritmo de vacunaciones de coronavirus se incrementará. Hasta el momento se han administrado 473.000 dosis. 19:30 Chile endurece restricciones y cierra fronteras tras superar el millón de casos de coronavirus El Gobierno de Chile ha endurecido este jueves las restricciones con medidas que incluyen el cierre de fronteras después de que el país registre un nuevo récord de contagios de coronavirus con casi 8.000 y supere el millón de casos. En concreto, Chile ha registrado 7.830 nuevos contagios y 193 muertes en las últimas 24 horas, con lo que ha alcanzado un total de 1.003.406 contagios y 23.238 decesos. Por otro lado, la vacunación continúa su alto ritmo y 6,79 millones de personas habían recibido alguna dosis el pasado miércoles, mientras que 3,6 millones estaban completamente inmunizadas. Ante esta situación, Chile cerrará fronteras desde el lunes y hasta el final del mes de abril tanto para ciudadanos chilenos como para extranjeros. Solo se podrá entrar o salir del país con un permiso especial, según recoge ‘La Tercera’. 19:15 Italia suma otras 500 muertes por coronavirus y cerca 23.650 nuevos casos más El Ministerio de Salud italiano ha informado este jueves de la muerte de 501 personas a causa del coronavirus, enfermedad de la que se ha diagnosticado otros 23.649 casos en las últimas 24 horas. En total, desde que comenzó la pandemia, Italia ha confirmado 109.847 víctimas mortales y 3.607.083 casos acumulados, de los cuales se han recuperado 2.933.757, después de los 20.712 de este jueves. A la espera de como transcurra la Semana Santa, el próximo 7 de abril las autoridades italiana barajarán la posibilidad de incluir varias zonas del país en la zona naranja del semáforo epidemiológico, siempre y cuando no se superen los 250 casos por cada 100.00 habitantes, lo que conllevaría la reapertura de algunos comercios y establecimiento e incluso la posibilidad de visitar domicilios particulares si se encuentran en el mismo municipio. 19:00 Detectados 11 positivos entre los usuarios de una residencia de Guipúzcoa, todos vacunados y asintomáticos Los positivos detectados entre usuarios de la residencia de Segura en Guipúzcoa se han elevado a 11, todos ellos vacunados y asintomáticos, según ha informado la Diputación foral de Guipúzcoa. En un comunicado, ha precisado que, en las pruebas PCR realizadas en las últimas horas en la residencia, se han detectado esos 11 positivos y, por prevención y para evitar contagios, han sido trasladados al centro de referencia Covid-19 ubicado en el Hospital de Eibar. En las residencias de Guipúzcoa, hay 18 positivos activos, once de ellos nuevos, que se suman a los siete que ya se habían detectado en la misma residencia. Desde la segunda ola (11 de agosto), un total de 676 personas se han curado y ha habido 154 fallecidos en las residencias. Las pruebas PCR realizadas entre el 1 de julio de 2020 y el pasado 29 de marzo en las residencias han sido 118.166, de las que 506 han sido en la última semana. 18:45 Portugal registra once fallecidos y cerca de 600 casos de coronavirus

Las autoridades sanitarias portuguesas han informado este jueves del fallecimiento de once personas a causa del coronavirus, enfermedad de la que se han diagnosticado 592 nuevos casos en las últimas 24 horas.

La Dirección General de Salud (DGS) ha detallado que el número total de víctimas mortales a causa de la COVID-19 son 16.859, mientras que los casos acumulados ascienden a 822.314, de los cuales 778.912 corresponden a personas que ya se han recuperado, 702 más este jueves.

Los casos activos bajan hasta los 26.543, al igual que las cifras relacionadas con las hospitalizaciones, que descienden a los 538 ingresos, de los cuales 129 están en unidades de cuidados intensivos.

18:30 Alemania confirma más de 24.000 casos y cerca de 200 muertos por coronavirus durante el último día

Las autoridades de Alemania han confirmado este jueves más de 24.000 casos y cerca de 200 fallecidos por coronavirus durante el último día, en medio de un aumento de los contagios durante las últimas semanas que ha hecho saltar las alarmas en el país europeo, según los datos facilitados por el Instituto Robert Koch (RKI).

El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado en su página web que durante el último día se han detectado 24.300 casos y 201 muertos, lo que sitúa los totales en 2.833.173 y 76.543, respectivamente.

Asimismo, ha indicado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 134,2 casos por cada 100.000 habitantes, con cerca de 221.600 casos activos. Tras varias semanas de descenso, este indicador ha vuelto a ascender desde finales de febrero.

18:15 Sanidad notifica 82 muertes y una incidencia de 154

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 7.041 nuevos casos de COVID-19, 4.123 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 6.393 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.291.394 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 154,76, frente a 152,25 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 73.433 positivos.

17:55 La Xunta mantiene en Semana Santa la vacunación de mayores de 80 años para comenzar luego con los de 79 a 75

La Consellería de Sanidade ha confirmado que proseguirá toda la Semana Santa con la vacunación de los mayores de 80 años con el objetivo de que, una vez que se dé a este colectivo la primera dosis, comenzar a vacunar a las personas de entre 75 y 79 años.

Así lo informa en un comunicado el departamento autonómico tras una reunión de trabajo del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, con el equipo directivo de su departamento. «Con el fin de seguir planificando el operativo de vacunación de los diferentes colectivos», apunta.

17:40 CyL registra 420 nuevos casos, dos fallecidos y 59 altas

Castilla y León suma 420 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 218.167, al tiempo que registra dos nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 28.031 altas médicas, de ellas 59 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este jueves registran dos fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.571 la cifra total de defunciones en estos centros.

17:10 Canarias suma un fallecido y 219 nuevos contagios en las últimas 24 horas

Canarias ha registrado 219 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 47.046 con 4.407 activos, de los cuales 83 están ingresados en UCI y 281 permanecen hospitalizados, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Asimismo, en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento en la isla de Tenerife de una mujer de 89 años con patologías previas y asociada a un brote familiar. El total de fallecimientos asciende ya a 674, de los cuales 374 han sido en Tenerife; 232 en Gran Canaria; 48 en Lanzarote; 9 en Fuerteventura; 6 en La Palma; 4 en El Hierro, y 1 en La Gomera.

16:50 Las residencias de mayores gallegas no registran usuarios contagiados

Las residencias de mayores de Galicia no han registrado nuevos positivos en las últimas horas y se reducen a dos los casos, únicamente de trabajadores, al dar negativo los 11 usuarios de la residencia de mayores Coviastec Silleda.

Únicamente hay dos trabajadores contagiados, uno de una residencia de Oleiros (A Coruña) y otro de la residencia Coviastec Silleda, en Pontevedra.

Así se recoge en los datos actualizados este jueves por las consellerías de Política Social y Sanidade, que confirman que los centros de discapacidad gallegos se mantienen sin infectados por coronavirus ni entre sus usuarios ni entre sus trabajadores.

15:30 La Guardia Civil impone casi 1.400 infracciones en los controles de restricciones en toda España

La Guardia Civil denunció ayer, víspera de Jueves Santo, un total de 1.365 infracciones y controló a un total de 28.583 vehículos en toda España, según fuentes cercanas del dispositivo.

Un dispositivo que forma parte del despliegue de 64.200 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que en esta Semana Santa van a velar por el cumplimiento de las restricciones, entre ellas no saltarse el cierre perimetral decretado en todas las comunidades autónomas.

15:00 Cantabria ha puesto 121.151 vacunas, el 85,9% de las disponibles

Cantabria ha puesto durante el primer trimestre del año un total de

121.151 vacunas contra el coronavirus, el 85,9% de las disponibles en la región.

Así, según datos de Sanidad a cierre de marzo, desde que comenzó el proceso, a finales del año pasado, se ha inmunizado ya el 13% de la población con la primera dosis, y el 7,8% con la pauta completa.

14:30 Urkullu advierte de una tendencia ascendente y continuada

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado su preocupación por el cumplimiento de las medidas establecidas para hacer frente a la Covid-19 y ha advertido de que la tasa de incidencia está «en una tendencia ascendente continuada y preocupante».

En una publicación es su cuenta de Facebook, Urkullu ha aludido a que se asiste estos días a la «interpretación del cumplimiento, y en qué grado», de las medidas adoptadas por el LABI, en base a los Dictámenes de la Comisión Científico-Jurídica tomando en consideración las propuestas de las Autoridades sanitarias de Salud Pública del Departamento de Salud así como de Osakidetza.

12:30 Continúa el aumento de contagios en el País Vasco con 643 nuevos casos

El País Vasco ha registrado este pasado miércoles 643 nuevos casos de covid-19, lo que supone doce más que el día anterior, si bien la tasa de positivos en relación a las pruebas practicadas ha bajado hasta el 7,3%. En los hospitales vascos, han aumentado tanto los nuevos ingresos en planta, con 64 hospitalizaciones en la pasada jornada, como los pacientes que permanecen en la UCI, un total de 90.

Según los aportados por el Departamento vasco de Salud, a lo largo del miércoles, se han efectuado 8.771 pruebas PCR y test de antígenos, unas 600 más que en la jornada previa. Los positivos detectados se han elevado de los 631 el martes a 642 el miércoles.

De este modo, la tasa de positivos en relación a las pruebas efectuadas se ha reducido entre estas dos jornadas en cuatro décimas, al pasar de 7,7% al 7,3%.

12:00 Madrid superó este miércoles un récord de vacunación con casi 35.000 dosis administradas

La Comunidad de Madrid superó este miércoles un récord de vacunación contra la Covid-19, con casi 35.000 dosis administradas, la cifra más alta desde que empezó la campaña de vacunación.

Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en su visita al dispositivo de vacunación en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, donde ha detallado que se vacunaron 20.000 mayores y dependientes en Atención Primaria.

A ellos se sumaron 10.000 personas vacunadas de 60 a 65 años en el Zendal y más de 5.000 personas en el estadio Wanda Metropolitano. Así, ha subrayado que en total estos dos dispositivos de vacunación masivas han superado las 150.000 personas vacunadas, con 100.000 en el Hospital y 50.000 en el estadio del Atlético de Madrid.

11:30 Denunciadas 34 personas por no usar mascarilla y 12 jóvenes de fiesta en un piso en Santander

La Policía de Santander ha denunciado a 34 personas en un solo día por no usar la mascarilla, obligatoria por la pandemia del coronavirus, y a 12 jóvenes de fiesta en una vivienda de la ciudad.

Además, los agentes han identificado a 20 ciudadanos por incumplir el toque de queda, vigente en Cantabria de once de la noche a seis de la madrugada, franja horaria en la que estaban en la vía pública sin justificación.

10:40 Cataluña registra 1.876 casos y 12 muertes en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este jueves 600.250 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -555.907 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.876 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.311, que son 12 más que los registrados el miércoles: 13.489 en hospital o centro sociosanitario, 4.555 en residencia, 1.152 en domicilio y 2.115 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.454, que son 44 menos que en el último recuento.

Un total de 414 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) -de centros públicos y privados-, tres más que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube hasta 1,20 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 5,70%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 229,02 por cada 100.000 habitantes.

10:30 Los casos en Navarra continúan por encima de los 160

Los nuevos casos de Covid-19 registrados en Navarra continúan por encima de los 160 con un total de 166 este miércoles, cifra similar a la del día anterior cuando fueron 163 los casos detectados, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

La tasa de positividad, por su parte, ha descendido en el último día hasta el 4,7%, frente al 6,1% del día anterior. En total, este miércoles se realizaron 3.507 pruebas de detección, entre PCR y test de antígenos.

10:00 Interpuestas 50 denuncias en Pamplona por incumplir las restricciones, 38 de ellas por botellón

La Policía Municipal de Pamplona ha interpuesto este miércoles, en el servicio conjunto que presta con Policía Foral, 50 denuncias por incumplimientos de la normativa Covid-19.

De ellas, 38 denuncias fueron por botellón y tres a establecimientos de hostelería, según ha informado la Policía Municipal en su cuenta de Twitter.

09:15 Google también cancela su presencia en el Congreso de Móviles de Barcelona

El gigante de internet Google tampoco acudirá este año al Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, y sigue así el paso marcado por otras grandes tecnológicas estadounidenses, según ha confirmado un portavoz de la compañía.

«Siguiendo nuestras actuales restricciones y protocolos por la covid-19, Google ha tomado la decisión de no exhibir en el Congreso Mundial de Móviles este año», dijo el portavoz de la empresa

09:00 La vacunación sigue en Semana Santa

Con la llegada hoy de un millón de dosis de vacunas a España, la estrategia de inmunización frente a la covid continuará durante las fiestas de Semana Santa en las comunidades autónomas, que en algunos casos mantienen abiertos los centros de salud y en otros solo los espacios específicos habilitados para la vacunación.

Esta remesa de AstraZeneca será repartida entre las comunidades autónomas y se sumará al más de un millón de dosis de Pfizer y Moderna que llegó el pasado lunes y al remanente de todas ellas que todavía no ha sido inoculado.

20:55 Francia decreta el confinamiento parcial y toque de queda de 12 horas al día

El presidente francés, Emmanuel Macronm ha anunciado este miércoles que durante las proximas cuatro semanas se impondrámun un confinamiento parcial de toda Francia, con un incremento generalizado de las restricciones y el cierre nacional de escuelas e institutos. Asegura que para mediados de mayo una «vuelta relativa a una vida más normal».

20:40 Galicia no comunica ningún nuevo fallecimiento con covid por segunda vez en medio año

La Consellería de Sanidade no ha notificado este miércoles ningún nuevo fallecimiento vinculado con la covid-19 en Galicia, una noticia positiva que se produce por segunda vez en seis meses después de que el pasado sábado tampoco se comunicase ninguna víctima mortal.

En concreto, antes del sábado y de este miércoles, hay que remontarse al 27 de septiembre de 2020 para encontrar la última jornada en la que las autoridades sanitarias no comunicaron ninguna muerte por coronavirus. Desde entonces, y en los siguientes seis meses hasta el sábado, día 27 de marzo, se ha informado de fallecimientos todos los días.

20:00 Andalucía suma 1.881 casos, registra 16 muertes y su tasa de incidencia sube diez puntos

Andalucía registra este miércoles 31 de marzo 1.881 casos de coronavirus, después de que este martes la Consejería de Salud y Familias notificase solo 138 positivos debido a un fallo en el sistema que no generó todos los registros nuevos en la base de datos de Red Alerta, lo que supone 1.326 casos más que los 555 contabilizados el lunes. Además, según los datos de la Consejería, ha habido 16 muertes, una menos que la víspera y seis menos que hace una semana.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma vuelve a subir después de descender este martes tras cinco jornadas consecutivas en ascenso y se sitúa en 139,8 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, diez puntos más que la víspera y 20,2 puntos por encima de la tasa de 119,6 del miércoles pasado.

19:25 Baleares y Canarias no aplicarán la norma que obliga a llevar mascarilla pese a mantener la distancia social

Los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias han anunciado ya que en estos territorios se mantendrá la normativa que ya regía hasta ayer respecto a la obligatoriedad de las mascarillas y que, por tanto, no aplicarán la norma publicada por el Gobierno sobre su utilización en playas o lugares al aire libre en los que se pueda mantener la distancia social de 1,5 metros.

El Ejecutivo publicaba este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley de la llamada ‘nueva normalidad’ en la que se recogían, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de llevar mascarilla en lugares al aire libre como las playas pese a mantener la distancia social.

19:10 Los Reyes no visitarán Mallorca en Semana Santa para asistir a la misa de Pascua

Los Reyes no visitarán Mallorca esta Semana Santa para asistir a la misa del Domingo de Pascua. Así lo han confirmado fuentes de la Casa Real a Europa Press, que han precisado que el rey Felipe VI y la reina Letizia no viajarán hasta la Isla por segundo año consecutivo en Semana Santa.

Cabe recordar que, el año pasado, los Reyes tampoco asistieron a la misa de Pascua celebrada en la Seu, a puerta cerrada, debido al primer estado de alarma decretado por el Gobierno para el control de la pandemia.

19:00 Madrid notifica 1.749 de las últimas 24 horas y 21 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.102 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.749 corresponden a las últimas 24 horas, y 21 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este miércoles, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 1.818 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.443 correspondían a las últimas 24 horas, y otros 20 fallecidos en los hospitales.

El número de hospitalizados ha registrado un descenso con respecto al día anterior tanto en planta como en UCI, con 1.647 ingresados en planta (22 menos) y 403 en UCI (20 menos), mientras 211 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 3.230 (2.433 menos).

18:40 España supera las ocho millones de dosis administradas de vacunas contra el Covid

Las comunidades autónomas han administrado hasta este miércoles un total de 8.035.160 dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca, 298.549 de ellas en las últimas 24 horas. Esto representa el 77,5 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 10.362.745 unidades.

Además, un total de 2.721.084 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 77.008 más que ayer. Esto supone el 33,9 por ciento del total de las dosis administradas.

Los datos indican que en ese periodo se han entregado a las comunidades autónomas 6.470.295 dosis de Pfizer, con 6.033.770 administradas; 1.716.750 correspondientes a Moderna, con 463.891 ya inoculadas; y 2.175.700 de AstraZeneca, con las que se ha vacunado a 2.175.700 personas.

18:15 Circulación densa en carreteras Madrid, Barcelona y Valencia pese a los cierres de Semana Santa

Varias carreteras de Madrid, Barcelona y Valencia registran circulación densa en torno a las 18.00 horas de este viernes, coincidiendo con los cierres perimetrales de las comunidades autónomas por la pandemia durante la Semana Santa, según el boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogido por Europa Press.

En concreto, los conductores van a encontrar densidad circulatoria por en la salida de Madrid por la A-3 en Rivas y en la entrada por la A-6 en El Plantío.

La misma situación se produce en Barcelona, en la AP-7 de entrada a la ciudad en Barberá del Vallés; en la C-17 en Granollers en sentido Ripoll; en la C-31 en Vilanova i la Geltrú hacia Tarragona; y en la C-32 en Sant Boi de Llobregat en ambos sentidos.

También el acceso a Valencia está complicado por la CV-35 en La Pobla de Vallbona y en la V-30 en Mislata sentido CV-30 y en esta misma vía en Paterna en dirección al Puerto.

17:45 Margarita Robles recibirá este jueves en Wanda Metropolitano la vacuna contra el Covid

La ministra de Defensa, Margarita Robles, recibirá este jueves en el estadio Wanda Metropolitano la vacuna contra el Covid-19; mientras que su secretaria de Estado, Esperanza Casteleiro, lo hará el viernes en el Hospital Zendal, según han informado fuentes de su Departamento.

Robles, nacida en el año 1956, ha sido citada para vacunarse este jueves a las 20.29 horas dentro del plan sanitario de la Comunidad de Madrid, que está administrando la primera dosis de la vacuna AstraZeneca a las personas de entre 60 y 65 años.

17:30 Sanidad notifica 8.534 nuevos casos y 154 muertes, con la incidencia superando 150

Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 8.534 nuevos casos de COVID-19, 4.234 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 7.026 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.284.353 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 152,25, frente a 146,94 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 72.244 positivos.

17:15 Los casos repuntan a 237 nuevos contagios en la Comunidad Valenciana y se notifican 9 fallecidos

Los casos de coronavirus han repuntado a 237 nuevos contagios en la Comunitat Valenciana, frente a los 29 de ayer, que fue la cifra más baja desde el pasado 15 de julio, y se han notificado nueve fallecidos en una jornada en la que los hospitales valencianos tienen nueve ingresados menos y dos camas UCI ocupadas menos, según la actualización de la Conselleria de Sanidad.

Asimismo, ha administrado un total de 771.200 dosis de la vacuna contra el coronavirus, 93.102 en Castellón, 273.323 en Alicante y 404.775 en Valencia, mientras que 252.539 personas ya están inmunizadas.

16:55 La OCU cree contraproducente reforzar la obligatoriedad de las mascarillas si es innecesario

Ante la reciente publicación en el BOE de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, «de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19», la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que endurecimiento del uso de las mascarillas cuando no resulta necesario puede ser contraproducente.

La nueva norma establece a nivel estatal la obligatoriedad, ya vigente por normativa autonómica, de que todas las personas de seis años en adelante usen también mascarilla en la vía pública y en espacios al aire libre sin introducir la matización de que ello se haga si no es posible mantener la distancia de seguridad, lo que supone para OCU «un paso innecesario».

Según la organización, las autoridades sanitarias deben informar correctamente a la población y explicar las razones existentes detrás de cada medida coercitiva o que limite la libertad de los ciudadanos, así como establecer una adecuada proporcionalidad.

16:40 La EMA insiste en que no hay vínculo entre trombos y la vacuna de AstraZeneca

El Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha insistido en que no ha identificado ningún factor de riesgo específico, como la edad, el sexo o un historial médico previo de trastornos de la coagulación, que establezca un vínculo entre los trombos y la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca.

En rueda de prensa este miércoles, la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, ha señalado que, aunque «no se ha demostrado una relación causal con la vacuna», sí que «es posible», por lo que «se están realizando nuevos análisis».

16:24 Canarias suma cuatro fallecidos y 230 nuevos positivos en las últimas 24 horas

Canarias ha registrado 230 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados se eleva a 46.827, así como ha tenido que lamentar cuatros muertes –una en Tenerife y tres en Gran Canaria–, elevándose los óbitos a 673 personas desde el inicio de la pandemia, según los datos que expone la Consejería de Sanidad pasadas las 14.00 horas.

Así, del total de casos acumulados en Canarias, 4.269 están activos (+146), de los cuales 81 están ingresados en UCI (-5), 295 permanecen hospitalizados (+2) y 3.893 se encuentran en domicilio (+149). Además, las personas que han superado la enfermedad alcanzan las 41.885 tras recibir 80 el alta médica.

15:50 Asturias confirma 149 nuevos casos de COVID-19 y dos fallecimientos

La Consejería de Salud ha confirmado este miércoles 149 nuevos casos de coronavirus detectados ayer, jornada en la que se produjeron 20 ingresos en planta y ninguno en UCI. Además, se registraron 30 altas hospitalarias y dos decesos: una mujer de 90 años y un hombre de 82.

Actualmente, hay 173 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 61 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. El Sespa realizó el martes 2.728 pruebas y la tasa de positividad se situó en el 6,82%.

15:00 Darias anuncia que mañana llega más de un millón de vacunas de AstraZeneca

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este miércoles que mañana llegarán a España más de un millón de vacunas de AstraZeneca, que se suman al millón de Pfizer y Moderna del pasado lunes para completar la primera semana con más de dos millones de nuevas dosis.

En una rueda de prensa en Valladolid, al término de una reunión del Consejo Interterritorial de Salud, Darias ha informado de que el paquete de vacunas de AstraZeneca que llegará mañana será distribuido el viernes a las comunidades autónomas.

14:15 Las mascarillas no serán obligatorias en las playas de Baleares para tomar el sol

El uso de la mascarilla no será obligatorio en las playas de Baleares siempre que haya distancia, se esté con un único grupo de convivencia o para tomar el sol.

Así lo ha manifestado este miércoles la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, quien ha explicado que Baleares seguirá manteniendo esta norma, acordada en noviembre en Consell de Govern y a través de un mandato de la presidencia. Sin embargo, la mascarilla sí se deberá llevar si se está en la playa en una reunión, como máximo de seis personas, con otro grupo de convivencia.

Gómez ha precisado estos detalles después de participar en el Consejo Interterritorial de Salud, donde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que la norma de nueva normalidad se ha tramitado como un proyecto ley y ha propuesto trabajar en un comité técnico-jurídico con la participación de las comunidades para modificarla en consenso y así adaptarla al momento actual.

14:00 La cepa británica del coronavirus duplica las hospitalizaciones en Navarra

La cepa británica del coronavirus, que en Navarra supone ya más del 95 % de los casos detectados, ha duplicado las hospitalizaciones de pacientes en la Comunidad Foral, donde este jueves entran en vigor nuevas restricciones, que incluyen el cierre del interior de la hostelería.

La consejera de Salud, Santos Induráin, ha reconocido que Navarra está «en una situación preocupante», con una tasa de 281 infectados por 100.000 habitantes a 14 días y de 179 a 7 días, con tendencia al alza, y un índice reproductivo de más del 1,4, lo que según ha dicho confirma las previsiones que llevaron a endurecer las medidas de cara a la Semana Santa.

13:20 Formentera pide reconsiderar la obligación de usar mascarilla en sus playas, ve «desproporcionada» la medida

El Consell de Formentera ha pedido este miércoles que se reconsidere la obligatoriedad del uso de la mascarilla en playas y espacios naturales y que la norma se adapte a las especificidades de cada lugar.

La presidenta insular, Alejandra Ferrer, ha señalado que la nueva norma publicada en el BOE «va en contra de todas las políticas» que se han llevado a cabo hasta ahora, cuando eran las Comunidades Autónomas, junto a los municipios, los encargados de tomar las decisiones por lo que respecta a restricciones contra el Covid-19.

Para Ferrer, esta medida es «desproporcionada», al menos en un lugar como Formentera, donde en las playas y espacios al aire libre se puede garantizar la distancia y no existe un mayor peligro de contagios.

13:00 La vacuna de Pfizer muestra un 100% de eficacia en adolescentes

Pfizer y BioNTech han anunciado este miércoles que su vacuna contra la COVID-19 ha mostrado un cien por cien de eficacia y respuestas de anticuerpos robustas en un ensayo de fase 3 en 2.260 adolescentes de 12 a 15 años de edad con o sin evidencia previa de infección por SARS-CoV-2.

Tras la publicación de estos datos, las compañías han avanzado en un comunicado que tienen previsto presentar estos datos «en las próximas semanas» a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y a la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) para que se solicite una modificación de la autorización, con el fin de ampliar su uso en adolescentes de 12 a 15 años de edad «lo antes posible».

12:40 Madrid dotará a cada miembro de mesa electoral de dos mascarillas FFP2 y una pantalla facial

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el manual de instrucciones, elaborado por la Consejería de Presidencia, que incluye las funciones de los miembros de las mesas que se constituyan en la jornada electoral convocada para el próximo 4 de mayo y que está supervisado por la Junta Electoral Central. Incluye las medidas de protección frente al covid para lo que se dotará a cada miembro de la mesa de dos mascarillas FFP2 y una pantalla de protección facial que podrá utilizar opcionalmente.

El documento detalla desde el procedimiento de designación de las personas que integran las mesas electorales, sus derechos y obligaciones, hasta la verificación de las listas del censo correspondiente a cada mesa, además del nombramiento y posesión de su cargo a los interventores.

12:20 Madrid pone marcha un operativo especial de control en áreas recreativas y parajes de la Sierra esta Semana Santa

Los efectivos del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid pondrán en marcha durante la Semana Santa un operativo especial de control de las áreas recreativas y de aquellos parajes que tengan un alto valor ambiental para vigilar que se cumple la normativa ambiental y que se hace un buen uso de la naturaleza, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Debido al cierre perimetral, se prevé una gran afluencia de madrileños a los espacios naturales de la región, por lo que es imprescindible hacer todo lo posible por evitar daños a estos entornos.

Para el Cuerpo de Agentes Forestales es fundamental, en primer lugar, evitar salirse de los caminos, pistas forestales y vías pecuarias, ya que en estas fechas comienza la reproducción de muchas especies protegidas y es uno de los momentos más sensibles para la fauna.

12:00 El presidente extremeño será vacunado con AstraZeneca el próximo fin de semana

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, será vacunado con AstraZeneca contra la Covid-19 el próximo fin de semana.

En concreto, en la tarde de este pasado martes Fernández Vara recibió por teléfono la citación para ser vacunado el próximo fin de semana junto a los nacidos en Olivenza en los años 1957 y 1958.

La vacunación será en el Hospital Universitario de Badajoz con la vacuna de AstraZeneca, según informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

11:20 Canarias pide una solución con «sentido común» a la obligatoriedad de mascarillas en playas y piscinas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido que se busque una solución con «sentido común», y siempre preservando la salud, a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en playas y piscinas independientemente de la distancia interpersonal que pueda existir que publicó este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así lo ha puesto este miércoles de manifiesto en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que entendió que si una persona mantiene la distancia mínima o está en soledad en una playa y respeta todas demás medidas anticovid podría no hacer uso de la mascarilla a la hora de bañarse o tomar el sol, no así para realizar movimientos dentro de la misma playa, que, apuntó, sí tendría que ponérsela para evitar contagios.

10:55 Sanidad y CCAA acuerdan que la vacuna de AstraZeneca se administre a trabajadores esenciales mayores de 65 años

La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha acordado que los trabajadores esenciales que hayan prolongado su edad de jubilación y, por tanto, tengan más de 65 años, podrán ser vacunados contra la COVID-19 con la inyección de AstraZeneca, según han informado fuentes ministeriales.

10:40 Cataluña registra 1.871 casos y 22 muertes en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 598.374 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -554.139 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.871 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.299, que son 22 más que los registrados el martes: 13.479 en hospital o centro sociosanitario, 4.555 en residencia, 1.152 en domicilio y 2.113 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.498, que son 24 más que en el último recuento.

Un total de 411 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) -de centros públicos y privados-, los mismos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube hasta 1,19 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 5,67%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 225,10 por cada 100.000 habitantes.

La tasa del riesgo de rebrote sube: el martes alcanzaba un nivel de 257, y 24 horas después se sitúa en 267.

10:20 Revilla: Ratifico que en diez días Madrid tendrá una incidencia enorme

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha «ratificado» este miércoles su pronóstico de que «Madrid, en diez días a partir del 1, va a tener una incidencia enorme» de contagios, afirmación que jornadas atrás ya dio lugar a una polémica con su homologa madrileña, Isabel Díaz Ayuso

El presidente cántabro vaticinó el pasado día 22 un pico de contagios tras Semana Santa, «sobre todo en Madrid» que, en su opinión será una «bomba», según una conversación captada por micrófonos mientras hablaba con varios consejeros.

Díaz Ayuso respondió a estas declaraciones asegurando que, mientras Revilla daba «revilletas» a los ciudadanos, Madrid traía «22 aviones» con material para proteger a sanitarios.

9:45 Descienden a 161 los casos de Covid-19 en Navarra y la tasa de positividad de sitúa en el 6,1%

Navarra registró este martes 161 casos de Covid-19 tras realizar 2.652 pruebas de PCR y antígenos, lo que supone una tasa de positividad del 6,1%, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

El lunes se registraron 184 casos (7,1% de positividad), mientras que el domingo fueron 142 casos con una positividad del 8,4% y el sábado fueron 127 casos y una positividad del 5,5%. Además, durante la semana pasada se registraron en Navarra el lunes pasado 118 casos (5,2%), el martes 171 (5,5%), el miércoles 158 (4,9%), el jueves 205 (8,5%), y el viernes 155 (6%).

9:20 El 47 % de los veinteañeros se declara afectado por la fatiga pandémica

El 47 por ciento de los jóvenes veinteañeros se declara afectado por la fatiga pandémica tras un año de covid, al igual que un 25 por ciento de la generación de sus padres y abuelos que también afirman haberla padecido.

Son datos recogidos en la encuesta realizada por «Tendencias Cofares», presentados en el informe «Un año de covid-19 (I): Los efectos de la fatiga pandémica», sobre una muestra de 1.000 personas mayores de 18 años, con cuotas por sexo, edad y zona de manera representativa a nivel nacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe la fatiga pandémica como un «estado de agotamiento psicológico por las restricciones y precauciones que se recomiendan durante una pandemia».

9:00 Rusia anuncia el registro de la primera vacuna contra el coronavirus para animales

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles el registro de la primera vacuna contra el coronavirus que podría ser usada en animales, tras un proceso de ensayos clínicos desde octubre con perros, gatos, visones y otras especies.

El subdirector del organismo de control veterinario y fitosanitario de Rusia (Rosseljoznadzor), Konstantin Savenkov, ha destacado que la vacuna, llamada Carnivac-Cov, «es el primer y hasta ahora único compuesto en el mundo para prevenir la enfermedad de la COVID-19 en animales».

21:30 Madrid y 8 distritos tienen más de 300 casos, mientras Centro tiene la más alta con 327

Ocho de los 21 distritos de la capital presentan una incidencia mayor a 300 casos por 100.000 habitantes a 14 días y Centro marca la tasa más elevada con 327.

Así figura en el informe epidemiológico semanal publicado este martes por la Comunidad de Madrid, que analiza el período entre el 21 y 28 de marzo, y donde figura que la incidencia a 14 días en la capital está en 266 (+36 en una semana).

La semana pasada había un total de seis distritos que tenían una incidencia por debajo de los 200, de los cuales ninguno se mantiene por debajo de ese umbral.

También detalla el número de contagios por cada distrito. Puente de Vallecas tiene el mayor número (688), seguido de Fuencarral El Pardo con 581 (que duplica en una semana el número) al igual que Latina (538).

20:30 Sanidad amplía la vacuna de AstraZeneca en el tramo de 55 a 65 años y a grupos de actividad esencial

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la actualización cinco de la Estrategia de Vacunación en la que se incluye la ampliación de la edad de utilización de la vacuna de AstraZeneca en el tramo de 55 a 65 años, así como la actualización de algunos de los grupos de riesgo a vacunar y los mensajes fundamentales a transmitir a la población.

En la actualización se recogen las características de la vacuna de Janssen. Sanidad explica que «cuando haya disponibilidad de dosis de esta vacuna, se podrá utilizar de forma paralela a las vacunas de ARNm para incrementar el ritmo de vacunación de los grupos etarios de mayor edad».

20:05 Cataluña hará un cribado en universidades después de Semana Santa

La directora general de Universidades de la Generalitat, Victòria Girona, ha anunciado este martes que junto a la Conselleria de Salud impulsarán un cribado dirigido al ámbito universitario para la detección de casos positivos de Covid-19 del 7 al 30 de abril.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto al secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, la subdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas, y la médica de familia Adriana Mas.

19:45 La OMS concluye que el virus viene de murciélagos y descarta una fuga de laboratorio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este martes su informe sobre la misión en China para descubrir los orígenes del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la COVID-19. Según sus conclusiones, el escenario más probable es que la transmisión del virus desde los murciélagos a los humanos se produjo a través un tercer animal, mientras califican la teoría de que se escapó de un laboratorio como «extremadamente improbable».

El equipo llegó el 14 de enero a Wuhan, considerada como la ciudad epicentro de la pandemia, y, tras dos semanas de cuarentena, visitó lugares como el mercado mayorista de mariscos de Huanan, donde se produjo el primer grupo de infecciones conocido, así como el Instituto de Virología de Wuhan, en el que se investiga con varios tipos de coronavirus.

19:26 Sánchez no tiene previsto descansar fuera de Madrid en Semana Santa por el cierre perimetral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene previsto irse fuera de Madrid unos días de vacaciones durante las festividades de la Semana Santa, según informan a Europa Press fuentes de Moncloa.

Precisamente este mediodía, la ministra de Hacienda y Portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, respondía a una pregunta sobre si Moncloa había dado alguna indicación a los ministros para que no salieran de la Comunidad de Madrid.

Montero precisó que «no hay ninguna instrucción especial» al respecto, pero dejó claro que tanto en las festividades de Semana Santa, como los días laborables o festivos en general, los ministros tienen la obligación de cumplir con el decreto ley que establece las restricciones de movilidad.

19:20 La Comunidad Valenciana registra 9 fallecidos y 29 nuevos casos

La Comunidad Valenciana ha registrado 9 fallecidos por coronavirus y 29 nuevos casos, la cifra más baja de contagios desde el 15 de julio del año pasado. Además, esta jornada no se han comunicado ni contagios ni decesos entre residentes, según la actualización de la Conselleria de Sanidad.

Asimismo, la Comunitat Valenciana ha administrado un total de 746.030 dosis de la vacuna contra el coronavirus, 89.498 en Castellón, 264.202 en Alicante y 392.330 en Valencia, mientras que 247.336 personas ya están inmunizadas.

19:00 Portugal registra dos nuevas muertes, la cifra más baja desde principios de septiembre

Las autoridades sanitarias de Portugal han informado este martes de dos nuevos fallecimientos por COVID-19, una cifra diaria inédita desde la primera semana de septiembre y que coincide con la confirmación de otros 388 casos de coronavirus en territorio luso.

La Dirección General de Salud (DGS) estima en 821.104 la cifra oficial de contagios y en 16.845 la de fallecidos desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Por regiones, el Norte ha superado a Lisboa y Valle del Tajo, con 147 positivos confirmados en las últimas 24 horas frente a los 140 de la capital y sus alrededores.

18:35 Sanidad registra 3.325 en las últimas 24 horas y 106 muertes

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 4.994 nuevos casos de coronavirus, de los que 3.325 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.564 registrados el lunes. Hasta la fecha, en España ya se han contagiado 3.275.819 personas.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra un ligero descenso, situándose en los 146,94 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 149,26 notificado el lunes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

18:30 Reino Unido notifica 4.000 njuevos contagios y 56 fallecidos

El Ministerio de Salud de Reino Unido ha constatado este martes 4.040 nuevos contagios de COVID-19 y 56 fallecidos a causa de la enfermedad, frente a los 4.650 y 23, respectivamente, confirmados durante la jornada anterior.

Con estas cifras, el cómputo global del país europeo ha ascendido hasta las 4.341.736 personas, mientras que un total de 126.670 han muerto a causa de la COVID-19 desde que comenzó la pandemia.

Respecto a la situación hospitalaria, las autoridades sanitarias británicas han detallado que 289 personas más han requerido un ingreso hospitalario durante la jornada. Hasta el momento, 4.153 personas permanecen hospitalizadas en el país europeo con la enfermedad, 583 de ellos con respiración mecánica.

18:10 Alemania, Francia e Italia, últimos países en suspender la vacuna de AstraZeneca

Alemania, Francia e Italia son los últimos países en suspender temporalmente este lunes el uso de la vacuna Covid-19, desarrollada por AstraZeneca, por motivos de coagulación de la sangre, uniéndose a otros países europeos como Irlanda, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos.

El Ministerio de Sanidad alemán señaló una recomendación del Instituto Paul Ehrlich (PEI) para vacunas y biomedicinas en el sentido de que era necesario seguir investigando.

«Tras los nuevos informes de trombosis de las venas cerebrales en relación con la vacuna en Alemania y Europa, el PEI considera que son necesarias más investigaciones», ha dicho un portavoz del ministerio.

El ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha señalado que Alemania había registrado siete casos de trombosis en las venas cerebrales entre 1,6 millones de vacunaciones con la vacuna de AstraZeneca. «Ocurrió muy raramente –puntualiza Spahn–. Se trata de un riesgo muy bajo, pero si realmente existe una relación con las vacunas, es un riesgo desproporcionado».

18:00 Las autonomías administran 7.736.611 dosis de vacunas, el 90,9% de las recibidas

En España se han administrado hasta este martes 7.736.611 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, el 90,9 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 8.508.445 unidades.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente a la Covid-19 en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre, día en el que comenzaron las vacunaciones, y este martes 30 de marzo.

17:20 Baleares reforzará la vigilancia desde este miércoles en zonas de ocio y turísticas

La Dirección General de Emergencias del Govern balear coordina desde este miércoles un dispositivo para reforzar la vigilancia de medidas COVID-19, especialmente en zonas de ocio y turísticas, según ha informado la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido.

En una rueda de prensa, Garrido ha indicado que los datos sobre sanciones registrados hasta la fecha les permiten identificar zonas «donde han sido más frecuentes los incumplimientos». En este sentido, se insistirá en la zona metropolitana de Palma y Vila.

Además, se reforzará la presencia en hoteles, donde se vigilarán zonas comunes, y establecimientos de oferta complementaria.

17:00 Madrid notifica 1.443 casos las últimas 24 horas y 20 fallecidos

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.818 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.443 corresponden a las últimas 24 horas, y 20 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, con datos correspondientes al domingo, se notificaron 355 nuevos casos de coronavirus, de los que 266 correspondían a las últimas 24 horas, y otros 18 fallecidos en los hospitales.

16:30 Navarra registra 184 nuevos casos sin fallecimientos

En la jornada de este lunes se detectaron en Navarra 184 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.606 pruebas (1.213 pruebas PCR y 1.393 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 7,1%.

Por otro lado, 121 pacientes permanecían ayer ingresados por COVID-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, ocho más que el día anterior. Ayer se produjeron 16 ingresos relacionados con el coronavirus, ninguno en la UCI, y no se registró ningún fallecimiento por esta enfermedad. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 1.126.

16:15 El CISNS analizará la ley de ‘nueva normalidad’ para ver si hay que «matizarla»

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y en el que participan los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas, va a analizar este miércoles el Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19′, conocida como ley de ‘nueva normalidad’, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para ver si hay que «matizarla».

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que la norma publicada en el BOE comenzó su andadura el pasado mes de junio. Además, ley fue aprobada el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados.

15:53 Italia impone una cuarentena de cinco días a los viajeros de la UE

El Gobierno de Italia ha anunciado este martes que los viajeros procedentes de países de la Unión Europea también deberán guardar una cuarentena de cinco días a su llegada, tal como ya se establecía hasta ahora para quienes viajaban desde fuera del bloque comunitario.

El Ejecutivo de Mario Draghi responder de esta forma a las críticas de quienes recriminaban que los viajeros comunitarios pudiesen entrar libremente al país mientras en Italia persisten las restricciones para moverse entre distintas regiones para prevenir contagios.

15:44 Andalucía confirma la detección de nueva variante del coronavirus

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmado hoy que en Andalucía se ha detectado una nueva variante del coronavirus, a la que todavía no se ha dado una denominación específica, y de la que se desconoce su comportamiento.

En declaraciones a los periodistas tras una visita a la Basílica de la Macarena en Sevilla, Moreno ha señalado que con esta nueva variante, en Andalucía circulan cinco, la dominante es la británica, la sudafricana, la de Uganda, la nueva sin denominar y la primera detectada al inicio de la pandemia.

15:37 El Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de salud de Galicia

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de salud de Galicia.

El Gobierno había preguntado hace unas semanas al Consejo de Estado sobre la posible constitucionalidad de esta modificación de ley, y es ahora cuando el Ejecutivo se ha pronunciado a favor de presentar este recurso tras el dictamen de este órgano.

15:18 Bajan ligeramente en Galicia los contagios a 107 y los casos activos a 2.307

Los casos activos de Covid-19 y los nuevos contagios han descendido ligeramente a 2.307 y 107, respectivamente, tras el repunte de la jornada anterior en Galicia, mientras que los pacientes con este coronavirus hospitalizados han aumentado de 206 a 207.

Según los datos actualizados en la mañana de este martes por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas de este lunes, Galicia cuenta con 26 pacientes Covid en UCI, lo que supone uno menos que la jornada anterior, y 181 en otras unidades, dos más.

15:00 Madrid aboga por hacer test de antígenos en hoteles como mecanismo de control a los turistas

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha abogado este martes por la realización de test de antígenos en hoteles como mecanismo de control a los turistas.

En declaraciones a los medios durante una visita al punto de vacunación del Wanda Metropolitano, donde este martes se ha empezado a vacunar a población general de entre 60 y 65 años, Escudero ha dicho que, si no existe control por parte de Sanidad Exterior, «la Comunidad tendrá que buscar mecanismos para establecer algún tipo de control a esos turistas que vienen».

14:32 El bulo que alimenta Sanidad en su campaña antiAyuso: Madrid no tiene un 40% de los contagios nacionales

En los últimos días han circulado una serie de supuestas informaciones que apuntan a que los contagios que se registran en la Comunidad de Madrid representan el 40% de los casos en toda España. El dato, que no tiene respaldo científico y que ha surgido por un error de cálculo, tiene que ver con la forma en la que ofrece sus cifras el Ministerio de Sanidad. La realidad es que representan un 25%. El bulo está siendo utilizado por la oposición contra Isabel Díaz Ayuso de cara a la campaña electoral del 4M.

«El 40% de los contagios de España se dan en Madrid. Pero Ayuso tiene un plan». Así se despachaba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid la candidata de Más Madrid, Mónica García, al comentar unas imágenes de jóvenes extranjeros por las calles de la capital. El fenómeno que la izquierda madrileña ha bautizado como «turismo de borrachera» y que se ha convertido en principal baza electoralista en estas primeras semanas de precampaña. Los datos de contagios reales no respaldan esa hipótesis, ni tampoco que los bares estén detrás de ese supuesto deterioro del escenario sanitario.

14:08 La pandemia roza los 2,8 millones de muertos en el mundo con casi 8.000 durante el último día

La pandemia de coronavirus ha dejado ya cerca de 2,8 millones de muertos en el mundo, tras sumar casi 8.000 durante el último día, según los datos publicados durante la jornada de este martes por la Universidad Johns Hopkins.

El organismo ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 401.946 casos y 7.918 decesos, lo que sitúa los totales en 127.664.084 y 2.792.268, con 72.419.348 personas recuperadas de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

13:40 Draghi se vacuna contra el coronavirus conforme al calendario oficial

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha recibido este martes la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, según el protocolo establecido por las autoridades de la región de Lazio y que establece una serie de grupos en función de edad, riesgo y profesión.

Draghi, de 73 años, ha acudido junto a su esposa al centro de vacunación habilitado en la estación romana de Termini. Ya en su última rueda de prensa el primer ministro había confirmado la reserva de la cita, en la que finalmente ha recibido la primera dosis del fármaco de AstraZeneca.

13:28 El Gobierno pagó 130 millones a altos cargos y asesores el año del virus, 9 más que en 2019

El Gobierno socialcomunista de PSOE-Podemos pagó 130 millones de euros en sueldos de altos cargos y asesores el año de la pandemia de coronavirus, casi nueve más que en el año 2019. Así consta en los datos de cierre de la ejecución presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas del ejercicio 2020 que presentó este lunes la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que este martes asiste a su último Consejo de Ministros, desembolsó 130.622.000 euros en gasto de personal de altos cargos (75.091.000 euros) y personal eventual (55.531.000 euros) del Ejecutivo el pasado año, el de la primera y la segunda ola de coronavirus. Se trata de un incremento de 8.913.000 euros respecto a los 121.709.000 euros del gasto en ambos conceptos en el año 2019, antes de que se formara el Gobierno de coalición de socialistas y comunistas en enero de 2020. En 2019, los altos cargos del Ejecutivo del PSOE tuvieron un coste de 72.054.000, mientras que el personal eventual ascendió a 49.655.000 euros.

13:14 Ascienden a 182 los nuevos casos de Covid-19 en Navarra y la tasa de positividad se sitúa en el 7%

Navarra registró este lunes 182 casos de Covid-19 tras realizar 2.606 pruebas de PCR y antígenos, lo que supone una tasa de positividad del 7%, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

El domingo se registraron 142 casos con una positividad del 8,4%, mientras que el sábado fueron 127 casos y una positividad del 5,5%. Además, durante la semana pasada se registraron en Navarra el lunes 118 casos (5,2%), el martes 171 (5,5%), el miércoles 158 (4,9%), el jueves 205 (8,5%), y el viernes 155 (6%).

12:45 Asturias considera «de justicia» la flexibilización de las restricciones en residencias

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, ha señalado este martes la necesidad de flexibilizar las restricciones en las residencias de mayores del Principado de Asturias, dado el actual contexto de vacunación y que llevan sin producirse brotes en esos centros desde hace cuarenta días.

«Es de justicia», ha dicho Álvarez sobre esa flexibilización, coincidiendo con el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé, quien le ha preguntado sobre el asunto. «Hay que permitir que la gente sea libre» ha reclamado el parlamentario.

12:19 Marlaska ordena vía Whats parar el control policial de fiestas tras permitir la ‘patada en la puerta’

Los agentes de la Policía Nacional no se saltaron ninguna instrucción para entrar en pisos sin orden judicial y desmantelar fiestas ilegales. Al revés, siguieron un oficio interno para actuar de esa manera en base a la desobediencia de los inquilinos de las casas que se niegan a identificarse. Todo ello, justificado por la situación de pandemia. Este mismo lunes por la tarde-noche llegaba la comunicación urgente a la Policía de que cesasen este tipo de entradas. La orden ha sido tan rápida e improvisada que ha sido trasmitida vía Whatsapp a la cadena de mando. Fin de la aventura por el momento.

Igual de rápido que llegó el oficio, llegó el arrepentimiento del Ministerio del Interior al ver el escándalo mediático generado por las entradas en los domicilios y el vídeo divulgado en el que se puede apreciar a la Policía tumbando una puerta con un ariete para proceder al desalojo de la fiesta ilegal. Las imágenes han provocado la marcha atrás del Ministerio del Interior.

12:03 La OMS publicará hoy las conclusiones de la misión en China sobre el origen del coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, avanzó el lunes que este martes se publicará el informe final sobre las conclusiones de la misión de expertos internacionales en China para averiguar el origen del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19.

En rueda de prensa, Tedros explicó que el informe ha sido enviado este lunes a los estados miembro de la OMS para que lo analicen de cara a la reunión que mantendrán este martes para discutir su contenido y los «próximos pasos» a tomar en la investigación de los orígenes de la COVID-19.

11:54 Baleares no pagará «en ningún caso» PCR a turistas antes del regreso a sus países de origen

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha asegurado este lunes que el Govern balear no pagará «en ningún caso» la prueba PCR a turistas a quienes desde sus países de origen se les exija el test negativo antes de su regreso.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Negueruela ha explicado que el Ejecutivo trabaja en informar a los turistas y en poner a su disposición, junto a la red de clínicas privadas, los espacios para realizarse las pruebas que se les exijan pero que esto no significa que el Ejecutivo vaya a asumir su coste.

11:04 Sanidad sólo realiza test aleatorios en Barajas al 2,7% de los viajeros internacionales

En plena polémica por la entrada de viajeros por Barajas y justo cuando se impide a los nacionales desplazarse de su comunidad autónoma en Semana Santa por el Covid, afloran los datos reales de los controles aleatorios que realiza el Gobierno en los aeropuertos. Los turistas tienen la obligación de portar una PCR negativa. Pero el Gobierno ha ordenado realizar, además, test de antígenos de forma aleatoria para garantizar la eficacia y veracidad de esas PCR. El problema es que el porcentaje de esos test aleatorios es ínfimo: un 2,7% en Barajas. Y, de ellos, 76 en toda España ya han confirmado casos de coronavirus.

Los viajeros internacionales que llegan a Madrid en avión tienen obligación de traer el test PCR. Pese a ello y como refuerzo de la veracidad de esos test y del control frente a la enfermedad, se ideó un mecanismo de test de antígenos aleatorios. Los datos trasladados por Sanidad a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados han desvelado el volumen de estos test aleatorios en aeropuertos. En Madrid suponen únicamente un 2,7% del número total de viajeros internacionales llegados entre el mes de enero y febrero. Y un 0,4% de esos test, además, ha dado positivo: es decir, que sí se han podido colar casos por Barajas, tal y como defiende la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y tal y como se niega a admitir Pedro Sánchez.

10:28 Salud Pública revisa la estrategia de vacunación para aprovechar dosis

La Comisión de Salud Pública se reúne este martes para elaborar una nueva propuesta que adapte la estrategia y los grupos de vacunación al remanente de dosis disponibles esta semana, que ascenderá a algo más de 1,9 millones de sueros.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón, durante la rueda de prensa del seguimiento de la pandemia ha destacado este lunes que el objetivo será «aprovechar las vacunas al máximo y utilizarlas para los grupos más vulnerables» frente a la covid-19.

10:02 Simón, sobre llegada de turistas: «Algunas imágenes preocupan pero el problema es implementar las medidas»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que le preocupa «hasta cierto punto» la llegada masiva de extranjeros a varias ciudades españolas a pesar del incremento de contagios de COVID-19, pero ha insistido en que la clave es implementar las restricciones tanto a los ciudadanos españoles como a los turistas.

«Me preocupa hasta cierto punto, que se hagan pruebas antes del viaje reduce mucho los riesgos pero no los elimina. Además, hay formas de entrar a nuestro país en los que no es posible hacer ese control, como en la entrada por carretera. Francia no está para nada mejor que nosotros. Creo que puede haber un cierto riesgo, es pequeño pero existe», ha argumentado en rueda de prensa este lunes.

09:53 Sanidad admite un año después y con 3,2 millones de contagiados que las mascarillas FFP2 protegen más

El Ministerio de Sanidad admite definitivamente que las mascarillas de tipo FFP2, que Fernando Simón llegó a calificar de «egoístas», protegen más. Especialmente en entornos cerrados donde se produce la transmisión mediante aerosoles.

Así lo reconoce el departamento de Carolina Darias en un reciente informe, Efectividad de las medidas preventivas para el control de la transmisión. Sanidad concluye, según un estudio, que «el uso de mascarillas se asociaría a una reducción significativa del riesgo de Covid». Y esa reducción es «mayor asociada al uso de FFP2 comparada con mascarilla quirúrgica o higiénica (reutilizable de algodón de 12- 16 capas)».

09:43 Simón advierte de que 12 CCAA están en ascenso: «Estamos en una situación de inflexión»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido de que hasta 12 comunidades autónomas se encuentran ya en ascenso claro de contagios de COVID-19, mientras cuatro aún están en descenso y el resto están en un período de estabilidad.

«Estamos en una situación de inflexión, podemos mantenerla como revertirla, está en manos de todos. Si conseguimos mantener este valle durante unas semanas más, con el nivel de vacunación que vamos a tener, podríamos llegar a tener una onda epidémica mucho más leve que las anteriores», ha apuntado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

09:27 Marruecos suspende los vuelos de pasajeros con España y Francia a partir de este martes

La Dirección General de Aviación Civil de Marruecos, dependiente del Ministerio de Turismo, Artesanía, Transporte Aéreo y Economía Social, ha anunciado este lunes la suspensión de los vuelos de pasajeros hacia y desde España y Francia, en el marco de las limitaciones adoptadas para frenar la pandemia de COVID-19.

«Los vuelos de pasajeros hacia y desde España y Francia se suspenderán a partir de la medianoche del 30 de marzo de 2021 y hasta nuevo aviso», según ha trasladado la Dirección de Aviación Civil en un comunicado, recogido por la agencia de noticias oficial marroquí, MAP.

09:19 Echenique y Mónica García difunden un bulo sobre los contagios de Covid en Madrid

Los verificadores oficiales como Newtral han salido al paso de la última acusación de la izquierda en la campaña contra Isabel Díaz Ayuso. Pablo Echenique y Mónica García difundieron el bulo de que Madrid registra el 40% de los contagios de Covid en toda España. Falso, la propia Newtral confirma que se trata de menos del 25%, basándose en los datos de Sanidad.

La última mentira de la izquierda sobre la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid ha sido repetida por los rivales políticos de Isabel Díaz Ayuso. El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y la candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, han difundido en los últimos días que los contagios en Madrid suponían el 40% del total de España.

09:12 Monasterio asegura que el problema de Madrid «no es que vengan franceses» sino que se toman medidas «contradictorias»

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este lunes que el problema de Madrid «no es que vengan franceses» sino que se toman medidas «contradictorias» y se imponen «restricciones absurdas».

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, ha defendido que hay que poner «todos los medios para controlar el virus». «Hemos renunciado a la política de test y si no tenemos a la población vacunada en su mayoría, lo lógico sería seguir con la campaña. No podemos cerrar Madrid», ha resaltado.

08:59 Ayuso niega que Madrid sea «lugar de borrachera» y recuerda que impedirlas es competencia de Delegación del Gobierno

La presidenta de la Comunidad y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este lunes que Madrid sea «lugar de borrachera» y ha recordado que evitarlas es competencia de la Delegación del Gobierno.

«Están vendiendo Madrid como un paraíso fiscal, dumping fiscal, bomba vírica, y ahora ya como si fuera un lugar de borrachera; habrá borracheras pero no son solo franceses, hay borracheras de personas en las calles que no están respetando las medidas», ha explicado durante su visita al madrileño parque de Juan Carlos I. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, la ha acompañado.

08:45 Un año del ‘martes negro’: el récord de 849 muertos fue de más de 1.800 según los registros civiles

El martes 31 de marzo de 2020 España se levantó pendiente de las morgues: las altas cifras de mortalidad alcanzadas en días anteriores, que habían llevado al Gobierno a cerrar toda actividad no esencial, mantenían al país en vilo. Pero lo peor vino en la tarde de ese ‘martes negro’, cuando el Ministerio de Sanidad confirmó la cifra de muertos por coronavirus en las últimas 24 horas: 849 muertos. El récord de defunciones en España en un sólo día, del que se cumple ahora un año. De hecho, en realidad fue mucho peor aún: las cifras de los registros civiles apuntan a que aquel día en realidad fallecieron más de 1.800 personas por coronavirus.

Es difícil encontrar en la historia moderna de España un día más ‘negro’ en tiempos de paz que el pasado 31 de marzo de 2020. Aquellos 849 muertos fueron la constatación de lo que se venía barruntando días antes: el sistema hospitalario ya había colapsado. Las UCI de varios puntos de España superaban el 100% de ocupación y obligaron a habilitar pabellones y medicalizar hoteles. Un escenario más propio de una guerra que llevó a los profesionales sanitarios a aplicar el triaje para elegir a aquellos pacientes que tenían mayor posibilidad de supervivencia. No había camas ni respiradores para todos, pese a que algunas organizaciones médicas habían advertido meses atrás sobre lo que venía.

08:25 Ayuso estudia hacer PCR en los hoteles ante la llegada de turistas a Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado que la Consejería de Sanidad estudia la posibilidad de hacer PCR o test de antígenos en todos los hoteles para garantizar la seguridad ante la llegada de turistas extranjeros a la región.

La Comunidad de Madrid puso en marcha del 9 al 23 de diciembre el proyecto «Entorno Covid Seguro» para realizar test de antígenos a los huéspedes y el personal de cuatro hoteles de Madrid.

08:00 Sanidad notifica 15.501 casos y 189 muertes este fin de semana

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 15.501 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, 1.564 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 149,26, frente a 138,63 el viernes.

En el informe de este lunes se han añadido 189 nuevos fallecimientos.

La polémica está en Madrid

El Gobierno y la izquierda están centrando todos sus ataques a la Comunidad de Madrid en un intento de frenar el ascenso de Isabel Díaz Ayuso en las encuestas que le dan una contundente victoria en las elecciones del próximo 4 de mayo. Tachan a la comunidad como la peor gestionada de España en cuando a la crisis del coronavirus, aunque los datos desmientes esta afirmación. La polémica está en los turistas que vienen Madrid: la oposición dice que es culpa de Ayuso por no cerrar bares, Ayuso se defiende asegurando que su gestión salva la economía y que, además, el turismo que llega a España es problema del Gobierno ya que son ellos quien tienen competencias.

20:25 Test en hoteles en Madrid, una posibilidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha aseverado este lunes que está estudiando con la Consejería de Sanidad la posibilidad de realizar PCR y test de antígenos en hoteles madrileños.

«Yo estoy estudiando ahora la posibilidad de hacer PCR y test en todos los hoteles; lo estamos mirando con la Consejería de Sanidad», ha trasladado a la prensa tras dar un paseo junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por el parque Juan Carlos I. Ayuso ha vuelto a apelar a la «responsabilidad individual» para prevenir contagios. «Yo creo que poco se puede hacer ya por nuestra parte», ha apostillado.

19:45 Marruecos suspende los vuelos de pasajeros con España y Francia desde mañana

La Dirección General de Aviación Civil de Marruecos, dependiente del Ministerio de Turismo, Artesanía, Transporte Aéreo y Economía Social, ha anunciado este lunes la suspensión de los vuelos de pasajeros hacia y desde España y Francia, en el marco de las limitaciones adoptadas para frenar la pandemia de COVID-19.

«Los vuelos de pasajeros hacia y desde España y Francia se suspenderán a partir de la medianoche del 30 de marzo de 2021 y hasta nuevo aviso», según ha trasladado la Dirección de Aviación Civil en un comunicado, recogido por la agencia de noticias oficial marroquí, MAP.

19:00 Sanidad notifica 15.501 casos y 189 muertes este fin de semana, con la incidencia a 149

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 15.501 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, 1.564 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.270.825 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 149,26, frente a 138,63 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 70.190 positivos.

En el informe de este lunes se han añadido 189 nuevos fallecimientos. Hasta 75.199 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 222 personas con diagnóstico de Covid positivo confirmado en España.

18:45 Andalucía supera el medio millón de contagios y registra 13 muertes

Andalucía registra este lunes 29 de marzo 555 casos de coronavirus, más que los contabilizados el lunes pasado (380) y lo que hace a la región rebasar el medio millón de contagios y alcanzar los 500.447 diagnosticados desde que empezasen a contabilizarse el 22 de febrero de 2020, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 13 muertos, más que los dos de hace una semana.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma sube por quinta jornada consecutiva hasta 137,0 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 2,6 puntos más que la víspera y 14,5 puntos por encima de la tasa de 122,5 del lunes pasado.

18:35 Las autonomías administran 504.068 dosis el fin de semana y superan las 7,5 millones en total

Las comunidades autónomas han administrado hasta este lunes un total de 7.571.439 dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca, 504.068 de ellas durante el fin de semana. Esto representa el 89 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 8.508.445 unidades.

Además, un total de 2.604.209 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 98.367 más que el pasado viernes. Esto supone el 34,4 por ciento del total de las dosis administradas.

18:20 Navarra suma dos muertes más y 142 contagios con un 8,4 % de positividad

Navarra suma dos muertes más por covid-19 y 142 positivos tras realizar ayer en el sistema público de salud 1.713 pruebas (1.189 PCR y 524 test de antígenos), que sitúan la positividad en un 8,4 %, al tiempo que aumentan los ingresos hospitalarios hasta 113, 14 más que el día anterior.

Tras el balance de ingresos y altas, 113 personas permanecen ingresadas, 22 de las cuales se encuentran en puestos UCI (tres más) y otras 10 en hospitalización domiciliaria (mismo número). Los demás, 81 pacientes, están en planta (11 más).

18:05 Científicos avisan del peligro de no tener ninguna directriz para reciclar mascarillas

El toxicólogo ambiental de la Universidad del Sur de Dinamarca, Elvis Genbo Xu, y el profesor de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de Princeton (Estados Unidos), Zhiyong Jason Ren, han avisado de que es «urgente» reconocer la amenaza medioambiental que suponen las mascarillas para evitar que se convierta «en el próximo problema del plástico», y advierten de que «no existe ninguna directriz oficial sobre el reciclaje de las mascarillas», por lo que es más probable que se eliminen como residuos sólidos.

Estudios recientes estiman que se utilizan un total de 129.000 millones de mascarillas al mes en todo el mundo, es decir, 3 millones por minuto. La mayoría de ellas son mascarillas desechables fabricadas con microfibras de plástico.

17:45 Cataluña enfila la cuarta ola con sólo un 15% de población vacunada

Cataluña se encamina a una cuarta ola de COVID con sólo un 15,5 % de la población vacunada con una o dos dosis y unas UCI con más de 400 pacientes graves, una amenaza que puede verse incrementada con el aumento de la movilidad y las interacciones sociales por las vacaciones de Semana Santa.

El virus sigue escalando en Cataluña con un aumento de contagios, de la velocidad de propagación del virus, del riesgo de rebrote y del número de personas hospitalizadas.

17:25 Reino Unido no registra ningún muerto por primera vez en seis meses

El éxito de la campaña de vacunación en Reino Unido se nota ya en los datos de casos y, sobre todo, fallecimientos. Porque por primera vez en seis meses, las autoridades británicas no han notificado si un solo fallecimiento en las últimas 24 horas.

Los alentadores datos llena tras una reducción drástica en el número de contagios diarios (3.862 el domingo), tras el confinamiento total impuesto por Johnson el 20 de diciembre y la desescalada desde el 8 de marzo, así como la exitosa campaña de vacunación que ya ha administrado la primera dosis a 30 millones de personas (60% de los adultos).

17:15 Puig sobre foto Marcelo: «Aquí las normas se cumplen»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defendido este lunes la apertura de un expediente al futbolista del Real Madrid Marcelo después de que haya publicado este domingo una fotografía en la playa de la Malvarrosa de Valencia pese al cierre perimetral decretado en la Comunitat y al respecto ha advertido: «Puede que en otras comunidades haya una especie de la ley de la selva, pero aquí las normas se cumplen».

Puig, tras asistir a la firma de un acuerdo entre los agentes sociales, ha explicado que se le hará llegar a Marcelo el expediente que se le ha abierto para que presente las alegaciones correspondientes y, en función de ellas, «se tomarán las medidas disciplinarias que toquen».

16:55 Canarias registra tres muertes y suma 151 nuevos casos en las últimas horas

Canarias ha registrado 151 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados se eleva a 46.402, así como ha tenido que lamentar tres fallecimientos en el último día –dos en Gran Canaria y uno en Lanzarote–, elevándose los óbitos a 668 personas desde el inicio de la pandemia, según los datos que expone la Consejería de Sanidad pasadas las 14.00 horas.

Así, del total de casos acumulados en Canarias, 4.063 están activos (-92), de los cuales 82 están ingresados en UCI (+3), 293 permanecen hospitalizados (+4) y 3.688 se encuentran en domicilio (-99). Además, las personas que han superado la enfermedad alcanzan las 41.671 tras recibir 240 el alta médica.

16:45 Médicos de familia advierten que al ritmo de vacunación actual no se alcanzará la inmunidad de rebaño hasta 2022

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Arementeros, ha avisado este lunes de que al ritmo que van las vacunaciones en España no se conseguirá la inmunidad de «rebaño» hasta el verano del próximo año.

Ante un aumento de pinchazos que garantiza el Ministerio de Sanidad para abril, Arementeros ha aclarado claro que «se ese gran número de vacunas recae sobre Atención Primaria» van «a seguir en la misma situación de toda la pandemia con más trabajo, con los mismos medios o con menos dado el desgaste que sufre la Atención Primaria».

16:32 España ha realizado más de 36,3 millones de pruebas diagnósticas Covid-19

Las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que, hasta el 25 de marzo, han llevado a cabo un total de 36.300.583 pruebas diagnósticas del coronavirus, de las que 27.573.864 son PCR y 8.726.719 son test de antígenos.

Asimismo, según ha informado el departamento que dirige Carolina Darias, En la última semana, del 19 al 25 de marzo, las comunidades autónomas han realizado un total de 494.286 PCR, una media de 70.612 PCR al día.

16:30 El País Vasco baja a 362 los contagios y mantiene la presión en UCI con 85 pacientes

El País Vasco mantiene el descenso de positivos por covid-19, con 362 nuevos contagios detectados este pasado domingo, lo que supone 105 menos que la jornada precedente, pero la tasa de positivos se eleva hasta el 6,4%, con menos pruebas diagnósticas realizadas. La presión en las UCI se mantiene, con 85 camas de críticos ocupadas, tres menos que el día previo, y las nuevas hospitalizaciones en planta se reducen a 24.

Según los datos aportados este lunes por el Departamento vasco de Salud, durante este pasado domingo se han realizado 5.632 pruebas diagnósticas (3.613 PCR y 2.019 test de antígenos), por debajo de las 8.042 de la jornada anterior, con resultado de 362 positivos. De esta forma, la tasa de positivos en relación a las pruebas practicadas se ha incrementado en seis décimas del 5,8% al 6,4%.

16:09 Navarra registra 142 nuevos casos y dos fallecimientos

En la jornada de ayer se detectaron en Navarra 142 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 1.713 pruebas (1.189 pruebas PCR y 524 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 8,4%.

Por otro lado, 113 pacientes permanecían ayer ingresados por COVID-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, 14 más que el día anterior. Ayer se produjeron nueve ingresos relacionados con el coronavirus, tres de ellos en la UCI, y se registró un fallecimiento por esta enfermedad, un hombre de 95 años, y se notificó otro deceso de días previos, una mujer de 78 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra asciende a 1.126.

15:52 La OMS publicará mañana las conclusiones de la misión en China sobre el origen del coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avanzado que este martes se publicará el informe final sobre las conclusiones de la misión de expertos internacionales en China para averiguar el origen del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19.

15:30 Andalucía señala que la cuarta ola «se está amortiguando» y pide prudencia

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha considerado este lunes que la cuarto ola del coronavirus «se está amortiguando» manteniéndose la presión en las unidades de cuidados intensivos, lo que es «buen síntoma», pero ha vuelto a pedir prudencia para la Semana Santa aunque ha reconocido que «la mayoría» de los ciudadanos se está comportando.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas después de participar en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla con el patrocinio de Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir, que ha contado también con la participación de la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs).

15:16 Madres vacunadas con Pfizer y Moderna pasan anticuerpos a sus bebés por leche

Las madres lactantes que se han vacunado con Pfizer y Moderna han generado anticuerpos protectores frente a la covid-19, que transmiten a través de la leche a sus bebés, según un estudio del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, el primero de España que ha realizado una investigación de este tipo.

Este estudio, realizado con una muestra de 90 madres lactantes, una embarazada y nueve madres sin vacunar, demuestra que estas dos vacunas son efectivas y seguras para las madres, pues ninguna de ellas tuvo ningún tipo de reacción adversa grave, y protegen a los bebés, quienes tampoco presentaron ningún problema.

15:00 El hijo de un policía muerto por Covid: “Es injusto no reconocerlo como muerte en acto de servicio”

“Todavía hay veces que echo mano del teléfono para preguntarle algo a mi padre. Estábamos muy unidos y conmigo y con mi hermana tenía una relación muy especial, muy cercana. Tenían que llamarnos nuestras obligaciones, para dejar de conversar”. Sebastián habla con una madurez impropia para la edad que tiene. A sus 23 años este joven malagueño quiere ser miembro del Cuerpo Nacional de Policía. El mismo cuerpo al que pertenecía su padre, un buen policía, hasta que en marzo de 2020 se contagió de Covid-19 y un mes después murió.

Sebastián Sabariego padre estuvo un mes peleando como un jabato en el hospital, pero como su propio hijo recuerda, aquella era una pandemia bien distinta a la que ahora conocemos. “No existía ni la misma conciencia social ni tampoco institucional. Los médicos se estaban enfrentando a algo nuevo y enorme y en los trabajos tampoco había el nivel de protección que hay ahora mismo”.

14:35 Darias reconoce que «salvar la Navidad no fue lo más adecuado» y pide «responsabilidad» en Semana Santa

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido este lunes que la relajación de medidas para «salvar la Navidad» no fue la decisión «más adecuada» porque supuso un aumento de los contagios de coronavirus, por lo que ha pedido «responsabilidad» a los ciudadanos en Semana Santa.

«Salvar la Navidad no fue lo más adecuado y, por eso, ahora el objetivo compartido que nos marcamos no es salvar semanas, sino salvar vidas, de ahí que la declaración firmada en marzo con las comunidades autónomas para el puente de San José y la Semana Santa sea fruto de las lecciones aprendidas», ha dicho Darias durante el encuentro ‘Ciclo Europa Futura’, organizado por ‘El País’.

14:21 La transmisión de coronavirus al hombre vía animal intermedio es una hipótesis probable

La transmisión al hombre del virus del covid-19 vía un animal intermedio es una hipótesis «entre probable y muy probable», pero es «extremadamente improbable» que el coronavirus se deba a un accidente en un laboratorio, según un informe de la misión conjunta de la OMS y expertos chinos.

La versión final de este esperado informe, del que la AFP obtuvo una copia, confirma las primeras conclusiones que los expertos presentaron el 9 de febrero en Wuhan, en China, cuando terminaron su misión de cuatro semanas.

14:09 La Generalitat abre expediente a Marcelo por publicar una foto en Valencia pese al cierre perimetral

La Generalitat Valenciana ha abierto un expediente al jugador del Real Madrid Marcelo después de que el brasileño publicara este domingo una fotografía en la playa de la Malvarrosa pese al cierre perimetral decretado en la comunidad como medida anti-Covid.

Así confirmaron a Europa Press fuentes de la administración autonómica que preside Ximo Puig, que recuerdan que saltarse el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana podría ser sancionado en base al decreto ley 11/2020 de régimen sancionador contra los incumplimientos de las medidas contra la Covid-19.

13:55 Cataluña registra 751 casos y 14 muertes en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este lunes 595.088 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –551.001 con una prueba PCR o test de antígenos–, 751 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.263, que son 14 más que los registrados el domingo: 13.453 en hospital o centro sociosanitario, 4.554 en residencia, 1.150 en domicilio y 2.106 que no son clasificables por falta de información.

13:21 Madrid en inicio Semana Santa: 40 detenidos y 1.000 propuestas de sanción

La Policía Nacional ha detenido este fin de semana en la Comunidad de Madrid, en el inicio de la Semana Santa, a 40 personas y ha interpuesto casi 1.000 propuestas de sanción por incumplir las restricciones contra el coronavirus, han informado este lunes fuentes policiales a Efe.

Madrid volvió al cierre perimetral el viernes 26 de marzo, medida que se prolongará hasta el 9 de abril tras el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para contener los contagios y frenar una cuarta ola.

12:47 Miles de alemanes vuelan a Mallorca en Semana Santa pese al llamamiento de Merkel de evitar viajes

Miles de alemanes han volado, o bien tienen previsto hacerlo, a Mallorca para disfrutar de la Semana Santa pese a los llamamientos del Gobierno alemán a sus ciudadanos para evitar los viajes.

El gestor aeroportuario español (AENA) ha previsto que entre el 26 de marzo y el próximo día 5 de abril, Mallorca registre un total de 532 vuelos con Alemania como destino u origen.

12:32 Las comunidades comienzan a recibir hoy algo más de un millón de vacunas

Las comunidades autónomas han comenzado a recibir este lunes algo más de un millón de vacunas contra el coronavirus, en total 1.066.350, de las que 672.750 corresponden a dosis de Pfizer/BioNTech y 393.600 a la de Moderna, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

Según indicó este domingo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el proceso de vacunación cada vez va «a más ritmo» y a lo largo del verano se estará vacunando «en torno al 70 por ciento de la población», unos 33 millones de españoles.

12:14 La pandemia deja ya más de 127 millones de casos de coronavirus en el mundo

La pandemia de coronavirus ha dejado cerca de 400.000 casos en el mundo durante las últimas 24 horas, con lo que el total supera la barrera de los 127 millones de contagios, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha señalado a través de su página web que durante el último día se han detectado 390.218 casos y 6.173 fallecidos, lo que sitúa los totales en 127.193.668 y 2.784.153, respectivamente, con 72.131.923 personas recuperadas hasta la fecha de la COVID-19.

12:08 Bélgica y Francia llevan 5 meses con la hostelería cerrada y tienen tasas de contagios superiores a España

La ofensiva del Gobierno contra la hostelería se queda sin argumentos. Bélgica, con una incidencia acumulada de 475 casos por cada 100.00 habitantes, triplica el actual riesgo de contagios de España. Los contagios crecen un 2% a la semana y los ingresos en UCI un 8%. Y todo tras cinco meses de cierre total de la hostelería. Y Francia es otro ejemplo incluso peor pues presenta una incidencia de 644 casos tras varios meses con bares y restaurantes cerrados.

El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en señalar a la hostelería como uno de los principales catalizadores del aumento de los contagios. En un país en el que la inmunización no alcanza ni el 5% de su población, los bares siguen siendo foco de atención. El Ejecutivo ha aprobado ya el endurecimiento de medidas contempladas contra los bares, que obligarán a cerrar sus interiores cuando el nivel de alerta sea «alto», es decir, por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Según el nuevo texto del protocolo aprobado, se impondrá la «supresión del servicio en zonas interiores de los establecimientos» .

11:40 Aragón notifica 82 positivos y un fallecido en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 82 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 y un fallecido en la comunidad autónoma este domingo, 28 de marzo, según los datos provisionales recogidos en la web ‘https://datacovid.salud.aragon.es/covid/’. Las altas epidemiológicas han sido 40.

Por provincias, en Zaragoza se han contabilizado 67 positivos y 30 altas; en Huesca, ocho casos, el único deceso de la jornada y dos personas recuperadas; y en Teruel, cuatro contagios y siete altas epidemiológicas.

11:35 Suben a 142 los casos de Covid-19 en Navarra y la positividad se eleva al 8,3%

Navarra registró el domingo 142 casos de Covid-19 tras realizar 1.713 pruebas de PCR y antígenos, lo que supone una tasa de positividad del 8,3%, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

El sábado se habían registrado 127 casos y una positividad del 5,5%. Además, durante la semana pasada se registraron en Navarra el lunes 118 casos (5,2%), el martes 171 (5,5%), el miércoles 158 (4,9%), el jueves 205 (8,5%), y el viernes 155 (6%).

11:23 Madrid a la cabeza de España en la vacunación a mayores de 80: 6 de cada 10 ya han recibido una dosis

Los mayores de 80 años han sido el colectivo de la población más castigado por la pandemia. La mortalidad se ha cebado con este grupo, por lo que la estrategia de vacunación ha priorizado su inmunización. Pero los resultados a nivel nacional son dispares: sólo Madrid, junto con La Rioja, Navarra y Castilla-León, alcanzan el 60% de mayores que han recibido, al menos, una dosis del suero de Pfizer o Moderna.

Madrid aprueba, y con nota, en la que hasta el momento es la asignatura pendiente de casi todas las comunidades autónomas. En siete de ellas ni siquiera se alcanza la mitad de mayores de 80 años vacunados: País Vasco y Cataluña tienen un 30%, Galicia un 31%, Canarias un 36%, Baleares un 40%, Extremadura un 43% y Cantabria un 44%.

10:56 La UE aborda este lunes la propuesta de una Tarjeta Verde para facilitar el turismo de personas vacunadas

Responsables de la UE tratarán este lunes en una reunión telemática la emisión de una Tarjeta Verde que identifique de forma segura a los ciudadanos que estén vacunados para facilitar así el turismo.

La propuesta, surgida del Gobierno austriaco, prevé que el documento sea a prueba de falsificaciones y que incluya además todas las pruebas de coronavirus e incluso si ha superado ya la enfermedad.

En la reunión se tratarán los requisitos que deberá cumplir el documento, según ha informado la agencia de noticias austriaca APA, que cita a la ministra de Turismo, Elisabeth Koestinger.

10:38 Puig abre la puerta a flexibilizar restricciones tras la Semana Santa aunque ahora «no hay ningún motivo»

El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha abierto la puerta a flexibilizar las restricciones por la Covid en la Comunidad Valenciana si durante el periodo de vacaciones «se consigue atajar la pandemia». No obstante, ha señalado que a día de hoy «no hay ningún motivo» para esta relajación.

Ante la llegada de la Semana Santa, Puig ha pedido «extremar la prudencia» en un contexto de «noticias negativas en Europa y en España, donde está subiendo la incidencia» de coronavirus. «Es un momento de descanso, la movilidad está muy limitada», ha apuntado.

10:11 De Guindos pide que el gasto público se centre en la pandemia y avisa de «cicatrices» en la economía

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, advierte de la importancia de controlar el gasto público -disparado por la pandemia del coronavirus- y de que se centre en medidas eficientes para combatir la crisis, en vez de en otros asuntos que no son convenientes y que derivan en tensiones estructurales. «En estos momentos, la política fiscal tiene que ser expansiva, pero centrada en la pandemia. No podemos aprovechar la pandemia para tirar de otro tipo de gasto público que además genere tensiones estructurales a medio plazo desde el punto de vista del déficit», advierte De Guindos en la entrevista con OKDIARIO. Por ejemplo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado el sueldo de los funcionarios y de los pensionistas, algo que desaconsejan los expertos porque incrementa el gasto público de manera estructural.

La Comisión Europea ha suspendido las reglas fiscales que fijan un límite del 3% de déficit y del 60% de la deuda pública para todos los países de la zona euro. En el caso de España, los últimos datos confirman que la crisis ha hecho mella en las finanzas públicas: la deuda ha alcanzado el 120% del PIB y el déficit está cerca del 8%. Las reglas fiscales no se recuperarán, previsiblemente, hasta 2023, con el objetivo de que los Gobiernos europeos sigan poniendo en marcha medidas de estímulo que les permitan compensar el impacto de la pandemia del coronavirus. En este escenario, De Guindos admite abiertamente que van a quedar «cicatrices» en la economía española, por ejemplo, la ratio de deuda pública.

10:03 Merkel amenaza con asumir la lucha contra COVID-19 a nivel federal ante falta de restricciones en los estados

La canciller alemana, Angela Merkel, ha amenazado est domingo con asumir la lucha contra el coronavirus en el país imponiendo el control federal sobre las medidas para frenar el ritmo de contagios, lo que podría abrir la puerta una disputa legal con los estados, con quien no se ha mostrado «contenta» por su falta de aplicación de restricciones.

Tras dar marcha atrás en el bloqueo estricto que en un primer momento se ordenó para Semana Santa tras las críticas, la canciller ha denunciado que los 16 líderes de los estados federales no han cumplido con los compromisos establecidos, y son ellos quienes tienen la autoridad directa de imponer restricciones.

09:20 Sánchez busca el ‘cerrojazo’ permanente: baja de 250 a 150 casos el listón para restringir la movilidad

El Gobierno endurece las medidas obligatorias contra el Covid. La última actualización del plan contra la pandemia, aprobado este viernes, incluye un matiz relevante sobre las restricciones de movilidad. Hasta ahora, se establecía que, a partir de los 150 casos por 100.000 habitantes, se podría «valorar» la «limitación de entradas y salidas del área territorial evaluada excepto para actividades esenciales». Ahora directamente se impone esa medida. Es decir, se acota el margen de debate y maniobra por parte de las comunidades autónomas. El plan ofrece así un cobijo a Pedro Sánchez para obligar a las restricciones, aún cuando la situación de la pandemia mejore. De hecho, actualmente se han establecido cierres perimetrales pese a que el nivel de incidencia es inferior a ese umbral.

Como informó OKDIARIO, el Gobierno impone además «la supresión del servicio en zonas interiores de los establecimientos» cuando el nivel de alerta sea «alto». Una propuesta que va especialmente dirigida contra la Comunidad de Madrid. La región presidida por Isabel Díaz Ayuso ha logrado preservar a la hostelería del impacto económico de la pandemia. Además, se limitan las reuniones -en público y en privado- a un máximo de 6 personas, o de 4 si estamos en nivel «muy alto» y no son convivientes.

09:08 España prorroga hasta el 30 de abril la restricción de viajes no imprescindibles desde países Schengen y terceros a la UE

España ha prorrogado este viernes hasta el próximo 30 de abril la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Así lo recoge la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que alarga las restricciones que finalizaban este 31 de marzo. La anterior prórroga fue autorizada el pasado 26 de febrero, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prorrogó las medidas un mes más.

08:54 Maduro aprueba un «esquema de pago de petróleo por vacunas» contra la COVID-19

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha informado este domingo que ha aprobado «el esquema de pago de petróleo por vacunas» contra la COVID-19, en el que propone canjear la materia prima por inmunizadores para garantizar dosis «para el cien por cien de la población».

Este esquema, ha añadido Maduro, es la segunda vía con la que el Gobierno pretende comprar los biológicos, siendo la primera la judicial para conseguir que se liberen las reservas económicas bloqueadas en el Banco de Inglaterra para poder optar al 20% de las vacunas que le asignará el mecanismo internacional COVAX.

08:45 Darias espera que los mayores de 80 años estén vacunados «en dos semanas»

El Ministerio de Sanidad espera que las personas mayores de 80 años estén vacunadas en España «en dos semanas», según ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una entrevista para TVE.

«Estamos cumpliendo hitos, ya tenemos las residencias prácticamente vacunadas, y el grupo 2, que es personal en primera línea, también. ¿Cuál es el objetivo ahora prioritario? Los mayores de 80 años; espero que en las próximas dos semanas tengamos ya cubierto ese colectivo», ha afirmado.

08:30 La UE no permitirá las exportaciones de AstraZeneca hasta que cumpla su contrato

La UE no permitirá la exportación de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca mientras no se cubran las cantidades de suministro firmadas en los contratos.

«Mientras AstraZeneca no cumpla sus obligaciones, todo lo que se produzca en suelo europeo será distribuido a los europeos», ha afirmado el comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, en declaraciones a la emisora RTL recogidas por Bloomberg. «Si hay excedentes, podrán ir a otros lugares», ha explicado.

08:15 Almeida, sobre aglomeraciones en Madrid: «Los cierres producen estas consecuencias»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que «los cierres» perimetrales de las diecisiete comunidades autónomas «producen consecuencias» como las aglomeraciones que se han vivido estos días en distintos puntos de la región como la sierra o el centro de la capital.

«Advertimos, y la Comunidad la primera, que estábamos en contra porque cerrar las diecisiete CCAA iba a implicar que en un espacio físico tan pequeño como es la Comunidad, con una densidad poblacional tan alta, iba a ser difícil que no se produjeran aglomeraciones», ha señalado el regidor a los medios de comunicación tras asistir a la misa celebrada en la catedral de la Almudena por el Domingo de Ramos.

08:00 Sánchez dice que España cumple «los objetivos marcados» con la vacuna

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España sigue cumpliendo con «los objetivos marcados» con el proceso de vacunación contra el coronavirus, que se inició a finales de 2020.

«Seguimos cumpliendo los objetivos marcados. Más de 7 millones de dosis administradas y 2’5 millones de personas inmunizadas en los tres meses transcurridos desde que iniciamos en España el proceso de vacunación frente al Covid», ha defendido el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press.

Una semana clave

Ya estamos en Semana Santa. Muchos españoles ya disfrutan de vacaciones pero otros sólo disfrutarán de los festivos del jueves y el viernes. Unos temidos días ya que se, según como nos comportemos, podrían provocar una cuarta ola del coronavirus. Para evitarlo, el Gobierno ha impuesto el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas. Una medida muy criticada en Madrid porque se cree que el efecto que produce es el contrario: los madrileños, al no poder salir, se concentran en las mismas zonas como en la sierra o el centro de la capital.