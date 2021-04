Jason Beghe confirma un interés amoroso para Hank Voight en el drama

En Chicago P.D. los fanáticos han conocido durante ocho temporadas al rudo Hank Voight, el destacado líder de la unidad de inteligencia que utiliza métodos poco ortodoxos al momento de atrapar a los malos. Sin embargo, eso no quiere decir que el sargento no tenga su corazón. Jason Beghe insinuó un posible interés amoroso para Voight.

Chicago P.D. regresa cada semana a las pantallas de los fanáticos con sus fascinantes episodios cargados de mucho drama, intriga y violencia a través de la cadena NBC.

En el drama policial Chicago P.D. generalmente las tramas se caracterizan por presentar casos en los que trágicamente se ven involucrados algunos de sus personajes principales, sin dejar de lado el espacio para el amor entre los efectivos de la unidad de inteligencia.

Si bien la mayoría de los personajes de Chicago P.D. están relacionados sentimentalmente con alguien mientras realizan su trabajo, hasta ahora no ha sido el caso para el sargento Hank Voight, el líder de la unidad de inteligencia interpretado por Jason Beghe desde el inicio de la serie, a quien no se le ha conocido interés amoroso.

En Chicago P.D. a Voight se le conoce por ser un policía rudo que en la mayoría de los casos ejecuta métodos al margen de la ley para lograr sus objetivos a la hora de atrapar a los malos. Sin embargo, eso no quiere decir que Voight no tenga su corazón para el amor, a pesar de que no ve con buenos ojos las relaciones sentimentales entre sus subalternos.

Jason Beghe confirmó que entre Voight y Samantha existe una especie de calor o atracción

En la temporada 8 de Chicago P.D. al parecer las cosas están cambiando debido a la conexión que Voight ha tenido con la superintendente adjunta Samantha Miller, interpretada por Nicole Ari Parker.

En una entrevista exclusiva con el medio especializado Us Weekly, el actor principal de de Chicago P.D. Jason Beghe habló sobre si su relación con Samantha Miller podría volverse romántica en esta temporada que llegará pronto a su final.

“Amo a Nicole Ari Parker, y es divertido estar cerca y actuar con ella. Y sé que Voight aprecia a Sam Miller. Cada temporada, parece que tengo algún tipo de adversario o contraparte. Por lo general, es un adversario. En cierto modo, es más una compatriota, que es nueva y diferente. Sam Miller es bienvenida aquí las 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días, en lo que a mí respecta».

“Creo que si hay una especie de calor o atracción allí [entre Voight y Sam], se trata de dos personas que son personas muy serias y eso no significa que no tengan una vida biológica también. Sospecho que el peligro de arruinar lo que ambos están tratando de lograr juntos, los inhibiría de seguir adelante «, bromeó. «Entonces, si pueden reformar completamente Chicago, creo que pueden tomarse una copa de más y ver qué pasa algún día».

por Vader news

Únete a nuestro Canal en Telegram