Jordan Clarkson sobre el accidente del avión de Utah: “Pensamos que se había acabado todo”

El base de los Utah Jazz, Jordan Clarkson, mostró su total apoyo a Donovan Mitchell luego de su decisión de no participar en el partido del miércoles contra los Memphis Grizzlies en el FedEx Forum.

Si bien el dos veces All-Star figuraba como no disponible debido a “razones personales”, surgió la noticia de que se debió al aterrador incidente del avión del equipo el martes. Según Tim McMahon de ESPN, Clarkson dijo que entiende completamente las reservas de Mitchell y su eventual decisión de no unirse al equipo en su vuelo reprogramado a Memphis.

Mitchell, quien ya ha admitido públicamente su miedo a volar en el pasado, estaba a bordo del avión fletado por Jazz junto a sus compañeros de equipo cuando tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia después de chocar contra una bandada de pájaros. Spida se apresuró a tuitear una reacción de emoji después de que escaparon ilesos de esa terrible experiencia.

Jordan Clarkson: “It was a crazy situation. I understand fully why [Donovan Mitchell] didn’t come.”

Mitchell didn’t fly to Memphis for tonight’s game due to “personal reasons” after the Jazz’s flight was forced to make an emergency landing shortly after takeoff.

