Kevin Durant se disculpa por lenguaje homófobo hacia Michael Rapaport

4La estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, dijo que lamentaba que la gente viera lo que dijo cuando habló con el actor Michael Rapaport a través de mensajes directos de Instagram.

“Lamento que la gente haya visto ese lenguaje que utilicé, eso no es realmente lo que quiero que la gente vea y escuche de mí”, dijo a los periodistas. Los comentarios de Durant se producen después de que Rapaport publicara capturas de pantalla del alero de los Nets usando lenguaje homofóbico, misógino y profano durante una conversación.

Antes de su decisión de abordar la situación el jueves, Kevin Durant pareció confirmar que envió los mensajes directos en un tweet y también se disculpó en los comentarios de Instagram de Rapaport:

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021