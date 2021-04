Maria Corina, la única con la voluntad de luchar por la libertad Por Esteban Oria (El Nacional)

En esta oportunidad, queridos lectores, voy a ser breve. Me interesa razonar e invitarlos a ustedes a hacerlo también sobre el papel que estamos asumiendo frente a la situación actual de nuestra amada Venezuela.

La verdad es que muchos se cansaron de luchar, al punto de que si se les habla de Venezuela, sobre su cruel realidad, es como si ahora no existiera. Viven en un mundo paralelo, de hecho se les puede morir el vecino de hambre o por falta de medicina y no les importa, peor aún, un familiar, hasta su propia mama y estos hacen oídos sordos. Es algo realmente dantesco lo que ocurre en Venezuela. Me pregunto: ¿Hasta dónde nos ha llevado el experimento social de Maduro y sus secuaces, con los hermanos Rodríguez a la cabeza? A convertirnos en indolentes, la gente ya no quiere asumir que el momento es para luchar por la libertad de los venezolanos, pero decir esto es una ridiculez en un ambiente totalmente enajenado, los zombis de la serie Los muertos caminantes se quedan cortos, y es realmente una pena.

Lo cierto es que poco es lo que queda en pie en la oposición, de ellos francamente podemos decir nada, absolutamente nada: no hay rendición de cuentas, hay cobardía, entreguismo, necedad, todo luce malo por donde quiera que se vea, créanme que si eso hubiese pasado con Mandela todavía estuviese el Apartheid en Suráfrica, pero de eso se trata, que carecemos de un liderazgo visionario, solo tenemos un conjunto de personajes viviendo en el ahora.

Así que cómo podemos criticar la falta de arrojo y coraje de buena parte de la sociedad venezolana si sus líderes son unos cobardes, allí está el caso del diputado Juan Requesens, preso por decir la verdad, por gritar duro desde el hemiciclo de la Cámara de Diputados que Maduro es un dictador, y el tirano fue contra él, violando su inmunidad , lo arrestó y encarcelo sin juicio, ¿qué han debido hacer los diputados en su momento, cuando lo metieron preso a Requesens?, bien, unirse e ir todos juntos a los tribunales y estar dispuestos a acompañar a Requesens en la cárcel, sin embargo ocurrió lo contrario, salieron a esconderse como gallinas, así no se le gana a Maduro, el dictador puede tener ciertas debilidades, fundamentalmente académicas, pero no se equivoquen con él, precisamente por esa falta total de estudio le hace el campeón de la ecpatía, definida como un proceso mental voluntario de exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas, en otras palabras, lo contrario a la empatía, Maduro no va a tener el menor remordimiento por sus actos ni tendrá alguna con sus oponentes, así que son ingenuos si piensan que pueden negociar con él.

El señor Maduro ha demostrado que ni que baje la Madre Teresa de Calcula se va a sensibilizar, es como una máquina de calcular, los mimados de la oposición no son un problema para este sujeto denunciado por crímenes de lesa humanidad, así que vayan con otros con el cuento de que podemos ganar las elecciones, semejante mentira a esta altura es una locura.

No hay estrategia política que dé con un cambio en Venezuela, tampoco la hay para dar con un giro de moderación del señor Maduro, pues en su primera oportunidad él romperá su compromiso, mentira, lo único que queda hacer con el es una estrategia multinacional en el marco de la OTAN, porque el problema de Venezuela es un problema global. El señor Maduro es un desafío que involucra un mundo de intereses que van desde los militares, pasando por los contratistas, rusos, chinos, iraníes, guerrilla, terroristas, unos cuantos ultraizquierdosos y otros no tanto, mucho dinero, oro, petróleo, gas, etc.

Así que hay que ser responsables y decir la verdad, el señor Maduro tiene su propio juego, Venezuela es de el y los suyos, es como su bodega, todos los demás son unos invitados, el señor Maduro se apodero de todo nuestro país, la gente simplemente no quiere asumir la realidad, que lo han perdido todo.

María Corina fue golpeada en la Asamblea Nacional por las hordas chaviastas

Creo que es el momento de tomar una decisión sensata, empecemos por apoyar una figura decente en la política, una figura que este alineada con las verdades y la lucha, que este dispuesta ir por el medio de la calle asumiendo el desafío y las consecuencias, esta figura es María Corina Machado, no hay más que buscar, ella esta dispuesta a ir hasta lo último, el pueblo necesita un líder que vele por sus intereses y que no los traicione, y ese lidere es María Corina Machado, hay que ayudar a esta mujer.

Definitivamente hay que dejarse y alejarse de charlatanería y de los charlatanes, ciertamente, en María Corina hay un marcado simbolismo e intereses de la derecha, pero no estamos en un concurso de amistad y compañerismos de partido, Venezuela requiere medidas drásticas y sinceras. Amigos lectores, incluso a mi me costó entender esto, yo soy un liberal de izquierda pero les confieso que no veo nada mas que a ella en ese desierto de liderazgo en Venezuela, y la apoyo, de hecho, a la final pienso que podemos coincidir en muchas ideas, porque a la final he llegado a la conclusión que es lo mejor para todos deshacernos de todas las empresas del estado, no tiene sentido mantener estas industrias que solo han servido para fomentar la corrupción y que en nada han beneficiado a los ciudadanos comunes, las empresas del estado solo han servido para financiar la dictadura de Maduro y a los militares.

María Corina va a requerir del apoyo de todos los Venezolanos dentro y fuera, hay que impulsarla pero antes ella misma debe salir de sus propios límites autoimpuestos, dejar a un lado la idea de su partido e ir hacia una lucha de resistencia pacífica, y convertirse en una promotora de un movimiento de resistencia nacional, ella debe convertirse en la que camine por las calles de Venezuela uniendo al país, si lo hace será una verdadera piedra en el zapato de Maduro.

María Corina es la púnica capaz de derrotar al dictador, no podemos seguir negando la realidad, ella tiene el coraje, la voluntad, las ganas y el deseo de luchar, y no podemos ser mezquinos ni inconsecuentes con quien esta dispuesto a hacer el trabajo. Aquí en Estados Unidos estaré promoviendo esa idea de la resistencia pacífica y espero ver a María Corina liderando nuestro país y la lucha, porque ella tiene el corazón para lograrlo.

Así que todos a unirnos a la resistencia, y todos a apoyar el liderazgo decente que sí tenemos encarnado en María Corina. Será hasta una nueva ocasión aquí en El Nacional.