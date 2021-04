Murió de covid dirigente de Sidor sin que la estatal activara la póliza HCM

Este miércoles, falleció el dirigente sidorista José Jiménez tras perder la batalla contra el covid-19. Tenía 15 días esperando la activación del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM).

Correo del Caroní, informó que el técnico de aceración murió en el Hospital Dr. Raúl Leoni, en San Félix, en el que fue recluido el lunes, tras complicaciones por el coronavirus.

Pese a que familiares y trabajadores pidieron en reiteradas ocasiones atención médica, la empresa no activó la póliza de HCM para su traslado a una clínica. “Tengo el derecho divino a vivir, no quiero morir, he trabajado en CVG Sidor por 36 años, toda una vida al servicio de una industria que hoy por hoy ha abandonado a sus trabajadores asalariados, obreros calificados y empleados. Pido auxilio, por favor, quiero vivir, es mi derecho humano”, suplicó el trabajador en redes sociales hace una semana.

Jiménez formó parte de la directiva de Sidor como director laboral en representación de los trabajadores y fue activo en denunciar «el fracaso de la gerencia estatal». Protagonizó protestas por reivindicaciones laborales, por la reactivación de la siderúrgica, mejoras salariales y por el seguro HCM, el cual le fue negado.

Sus reclamos por mejores condiciones lo llevaron a ser detenido brevemente en 2015 por la Guardia Nacional y, en 2021, a ser tildado de “terrorista” y “delincuente” con fotos de su ficha a través de las cuentas oficiales en redes sociales de las empresas básicas, junto a otros dirigentes que también participaron en las protestas.

Un compañero de Jiménez lamentó la muerte del trabajador: «el movimiento siderúrgico ha perdido un baluarte un luchador», dijo a CDC.

Culpó a la compañía por haber negado la atención médica durante tres semanas. “Lo triste es la forma en la que estamos muriendo sin la sensibilidad del Estado”, lamentó Hernández.

Asimismo, fustigó que la empresa dejó a los trabajadores a merced del covid-19, sobre todo cuando están en condiciones de pobreza y sin capacidad de cubrir sus medicamentos.

“De tanto esperar que Sidor lo atendiera tuvo su familia que llevarlo a Guaiparo”, expresó César Soto, delegado de Sidor y miembro de Unidad en la Coincidencia. “Responsabilizamos a Sidor por la muerte de José Jiménez”, manifestó.

