NBA: Andre Drummond sale lesionado en su primer juego con los Lakers

El nuevo integrante del equipo de los Lakers, Andre Drummond salió lesionado en apenas su primer juego con el equipo esta temporada.

Después de que el equipo de los Cleveland Cavaliers le comprara el contrato a Andre Drummond a finales de Marzo, este decidió unirse a los actuales campeones, y firmar con el equipo de los Lakers.

Sin embargo, las cosas no están saliendo según lo acordado, ni para Drummod ni para el equipo de los Lakers, ya que su primer juego en la NBA con su nuevo equipo fue desastroso para el hombre grande, salió con una aparente lesión en uno de los dedos de sus pies.

Andre Drummond having trouble walking to the locker room with a foot injury in his Lakers debut pic.twitter.com/qw03x6A0qS

— gifdsports (@gifdsports) April 1, 2021