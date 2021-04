Perú | Rafael Santos: «No tengo nada que ver con López Aliaga»

El candidato presidencial Rafael Santos respondió a las críticas que lo califican como el ‘chaleco’ de López Aliaga

El candidato presidencial Rafael Santos, del partido Perú Patria Segura, aseguró que no tiene ningún vínculo con su rival electoral, Rafael López Aliaga, quien postula a la presidencia por el partido Renovación Popular.

Luego de su participación en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Rafael Santos respondió a las críticas del candidato Julio Guzmán (Partido Morado), quien aseveró que Santos actuó como el ‘chaleco’ de Rafael López Aliaga en la última fecha del debate.

“No tengo nada que ver con el señor Aliaga”, dijo el candidato presidencial para RPP.

“Yo no he denigrado a nadie, he hecho una denuncia. He hablado con la voz del pueblo, porque parece que acá hay dos realidades: la de los medios de comunicación y del Gobierno y la realidad que vive el pueblo”, agregó.

Asimismo, Rafael Santos comparó el respaldo de los electores que tiene su candidatura con la del líder del Partido Morado.

“No es que (la gente) no me respalde, no me conoce. No he tenido la exposición que otros candidatos han tenido, como el señor Julio Guzmán, que tiene el mismo porcentaje que yo y, lamentablemente, a él le han dado todas las cámaras”, concluyó.