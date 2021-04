Solo seis estaciones distribuyen combustible en la zona norte de Anzoátegui

1138311

Barcelona.- Comienzan a acentuarse las colas en las estaciones de servicio ubicadas en la zona norte del estado Anzoátegui, donde según explica el presidente de la Asociación de Gasolineros de la entidad (Asogas), Luis Pestana, sólo seis gasolineras están distribuyendo combustible.

Y es que según cuenta Pestana al equipo de El Pitazo en el estado, la tarde de este miércoles, 31 de marzo, el despacho del combustible se ha visto limitado para intentar reducir la circulación de ciudadanos y frenar la curva de contagios de COVID-19.

“Se le está dando mayor atención al sector priorizado porque son ellos los que no se deben parar. El resto puede surtir 20 litros en las estaciones que están laborando. Tenemos que tener conciencia que debemos salir si es estrictamente necesario. Vamos a ayudar a frenar esta curva de contagio”, indicó Pestana.

El representante de Asogas explicó que actualmente no existe deficiencia en la distribución de combustible a las estaciones, por lo que hizo un llamado a la calma y exhortó a los conductores a no aglomerarse en las gasolineras de no ser necesario.

El equipo de El Pitazo consultó a algunos de los choferes que esperaban para surtir combustible en la avenida Municipal de Puerto La Cruz y tres de ellos indicaron que tenían más de 24 horas esperando para llenar sus tanques, pues sólo están permitiendo colocar 20 litros de gasolina a 80 vehículos cada día.

En la estación de servicio premium, ubicada en la avenida Constitución del municipio Sotillo, también se observaron largas colas la mañana de este miércoles y a las 2:00 de la tarde cerraron la gasolinera, por lo que quienes quedaron en cola tienen que regresar al día siguiente.

Giovanna PellicaniOriente

