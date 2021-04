Tribunal prohíbe uso de redes sociales a periodista y escritor detenidos en Anzoátegui

1138857

El Tigre.- El Tribunal Tercero de Control de El Tigre, a cargo de la jueza Carolina Mansour, ordenó la libertad con medida cautelar para la periodista y novelista Milagros Mata Gil, y para el escritor Juan Manuel Muñoz, mejor conocido como «Moriche». También les prohibió el uso de las redes sociales. La decisión del tribunal ocurrió este jueves, 1 de abril.

En la audiencia de presentación que se realizó la mañana de este jueves, la fiscalía solicitó la media cautelar con presentación cada 30 días por un lapso de seis meses. A las 12:40 pm, Mata Gil, de 70 años de edad, y Juan Manuel Muñoz, de 74 años, salieron del Palacio de Justicia.

Ambos son investigados por la presunta comisión del delito de instigación al odio, basado en el artículo 20 de la Ley Contra el Odio, tras la publicación de un artículo de opinión en un grupo de WhatsApp llamado El Tigre Al Día 1. En el texto, titulado Fiesta mortal, se hace mención al fiscal designado por el gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, y su familia.

El abogado defensor Jorge Márquez declaró a El Pitazo que las medidas que les fueron impuestas serán hasta que concluya la investigación en torno al caso. Incluso precisó que los teléfonos celulares de los escritores fueron confiscados momentáneamente hasta que el órgano auxiliar, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) haga el vaciado para la respectiva investigación.

«Como defensa, nosotros pedimos la libertad plena, basados en que Mata Gil no es la autora del artículo en virtud de que ese artículo no está firmado, no tiene una firma que le atribuya su autoría, y así lo expuso ella en la audiencia», destacó Márquez.

En cuanto al poeta Juan Manuel Muñoz, el abogado calificó como absurda su detención porque de acuerdo con el principio penal, que establece que las responsabilidades penales son personalísimas, está «mal juzgar a un administrador de un grupo porque un miembro de este haga alguna publicación».

El escritor Juan Manuel Muñoz fue detenido por el Conas la mañana del miércoles 31 de marzo en su residencia, mientras que a Mata Gil, al no conseguirla en su vivienda, la detienen en la sede del Conas cuando se presentó voluntariamente.

Aunque a Muñoz y Mata Gil les prohibieron declarar y hablar sobre el tema, antes de subirse al vehículo expresaron: «Gracias a todos, Dios los bendiga». Ambas personas son conocidas en El Tigre por sus piezas literarias. Durante su detención en el Conas, sufrieron subidas de tensión.

#Anzoátegui | Momentos en que la periodista y novelista Milagros Mata Gil y el escritor y poeta Juan Manuel Muñoz salen del Palacio de Justicia extensión El Tigre, tras recibir la libertad con medida cautelar de presentación #1abr -reporte y video @marinemarcanos pic.twitter.com/ctcAmT8IEz — El Pitazo (@ElPitazoTV) April 1, 2021

