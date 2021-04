Venezolano emigrado a Chile logra vender sus libros en Amazon

1138855

San Carlos.- Luego de varias pausas y de dejar a un lado la pasión de dedicarse a la escritura, Jesús Alvizu pudo ver materializado su sueño lejos de la tierra que lo vio nacer, Limoncito, una comunidad rural de San Carlos, la capital del estado Cojedes.

La situación de Venezuela lo hizo emigrar a Chile en febrero de 2017, donde logró publicar dos libros que hoy se venden en Amazon y preparar la edición de un tercero, un poemario titulado “Reinicio austral”, en el cual dedica versos a su tierra y su gente y al país que le da acogida. De igual manera, trabaja en proyectos para promocionar sus primeros temas musicales. La cuarentena por la aparición del COVID-19 fue oportuna para retomar lo que tanto había pospuesto por limitaciones económicas y falta de apoyo institucional.

Para llegar a Chile, Alvizu viajó por tierra durante 14 días. Durante su estadía en ese país, ha pasado por diversos trabajos: restaurantes, casino, tienda por departamentos, además de trabajar eventualmente la fotografía. Lo que nunca abandonó fue el sueño de escribir y publicar sus libros.

“Al emigrar se comienza siendo esclavo del trabajo: el laborar te absorbe, casi no te queda tiempo para la vida social ni para tus proyectos personales, y eso me agobia porque siempre tengo la necesidad de crear; pero en el orden de las prioridades, lo que no genera ingreso queda rezagado en estas circunstancias donde los cobros son inclementes. Descuidé mucho mis escritos, aunque tuve la previsión de archivar todo lo que produje durante muchos años en mi país (textos y composiciones musicales) y lo registré durante mi primer año de estadía en Chile, en el departamento de derechos intelectuales (DDI)«.

Cuando comenzó el confinamiento por la pandemia fue la primera vez que Alvizu tuvo tiempo suficiente para trabajar, como deseaba, en sus proyectos. Durante esos meses se dedicó al estudio y preparación, pulió áreas con las que trabajaría (marketing) al tiempo que realizó una mini serie en Instagram, donde muestra parte de las cosas que le gusta hacer.

El joven llanero realiza su primer cortometraje artesanal “Días de Cuarentena” disponible en YouTube, abre una cuenta educativa en la que comienza a dar clases on line de las áreas en las que se formó en Venezuela: literatura, fotografía y comercio digital. Igualmente, Alvizu capacita y asesora a personas en diferentes países. También ha impulsado su cuenta de ventas, aplicando estrategias modernas. «Me entregué por completo al comercio digital, había pocos trabajos y muchas limitantes, me arriesgué para poder conservar este tiempo para mí y seguir creando».

Entre los golpes de ayer y Los cuentos de catire sin dos de los libros publicados por Jesús Alvizu, venezolano que emigró a Chile. Foto: Cortesía de Carlos Alvizu

Después de una espera de casi dos años, este emprendedor obtiene la permanencia en el país, y comienza una nueva etapa en donde pueda avanzar en sus metas personales. Se muda a la capital, Santiago, y lo sorprende el estallido social, situación que le recordó vivencias del pasado y que le sirvió de preparación para lo que se avecinaba en el 2020.

Escritor desde joven

Jesús Alvizu, se identifica con el seudónimo “Jhessalg Tuy”. Es docente en castellano y literatura (2013), egresado de la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora (Unellez) en su ciudad natal San Carlos. Como poeta, escritor, compositor y guionista incursiona en el mundo literario de manera formal desde la universidad, donde obtuvo su primer premio con el cuento “La burdega voladora” en el I Concurso de Reescritura Libre Unellez- San Carlos (2009), en homenaje a Ramón Villegas Izquiel.

Dos años después, en 2011, gana un segundo reconocimiento con el poemario “Entre los golpes de ayer y los triunfos de mañana” en la Gran Explosión Cultural Bicentenaria de San Carlos. En ese camino, logra publicaciones físicas y digitales en la revista Memoralia, de su casa de estudios, y en Amazon KDP.

Luego de sus cuatro años en Chile, Arvizu ha registrado diversas obras literarias y composiciones musicales. El 31 de enero y el 2 de febrero de este año exhibió en Amazon dos obras digitales significativas para él y sus colegas: el poemario “Entre los golpes de ayer y los triunfos de mañana (®2018) y Los cuentos del catire (®2021); y el pasado 16 de marzo por primera vez tuvo en sus manos sus primeros libros en físico. “La satisfacción es casi indescriptible. Aunque se trata de una publicación independiente pienso en un futuro cercano buscar una editorial”.

Estos logros podrían ser minúsculos para otros, pero muy significativos para Alvizu, aún más en el contexto en el que se encuentra, según confiesa.

Este venezolano exitoso en la conquista de su sueño quiere que muchos conozcan su experiencia. Comparte este logro para demostrar que “lo que nos proponemos podemos lograrlo”. Además del mensaje que transmite en sus escritos, desea que sus coterráneos emigrantes o no, puedan sacar tiempo fuera de las labores (aunque sea poco), para prepararse, estudiar, ejercer, y realizar de manera productiva las cosas que les apasionan, en las que se destaquen o las que dominen. “Todos somos buenos en algo, y estos tiempos son de reinvención, de navegar en el mar digital, de hacer sacrificios por planes futuros, evitar el conformismo y aprovechar las oportunidades. “Si estas no aparecen hay que buscarlas, a veces son esquivas, pero aparecen”.

Jesús Alvizu añora regresar a su tierra para ayudar en la reconstrucción de Venezuela. Foto: Cortesía de Carlos Alvizu.

Alvizu es un convencido de que estas circunstancias son para los emigrantes, embajadores del país; un viaje de formación para ayudar en la reconstrucción de Venezuela, sea de manera presencial o remota, Confía en que cada uno de los venezolanos de bien será importante para lograr esa tarea. «Por ello debemos pulir las cosas en lo que somos buenos, pues cualquier carrera u oficio será valioso».

«Con nuestras acciones hablamos de lo que somos y de dónde venimos. Seamos de los que les contamos al mundo lo preciosa que es Venezuela», expresó Alvizu.

