Alicia Plaza sufrió una terrible caída: “Se pulverizó la cadera”

La actriz y cantante venezolana Alicia Plaza sufrió recientemente una caída que le ocasionó una fractura en la cadera.

Así lo dio a conocer su colega, Amanda Gutiérrez, a través de un video publicado en su cuenta en Instagram, donde explicó que Plaza se encontraba en la Hacienda La Concepción, cuando dio un mal paso y cayó.

«No se fracturó la cadera, se la pulverizó. Gracias a Dios ella toda su vida ha sido muy atleta y los músculos están guapeando y ayudándola con la cadera, pero no puede caminar bien», explicó Gutiérrez en dicho material audiovisual, donde precisó que tras este incidente la actriz requiere un reemplazo urgente de cadera.

A través de una entrevista, la misma Plaza relató lo doloroso que fue su accidente y las pocas esperanzas que le dieron los médicos de caminar.

«El nivel de dolor indicaba que algo estaba pasando. Cuando me llevaron al médico y me hicieron las placas se mostró una artrosis, ausencia total del cartílago. Cuando me caí, se pulverizó lo que quedaba. (…) Los médicos me dijeron que era casi imposible que siguiera caminando», subrayó, reseña LaIguana.TV

