Defensa de Álex Saab reconoce que en EEUU enfrentaría cargos que pueden resultar en «posible cadena perpetua»

Los abogados del empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, dicen no creer en la “buena fe” de Estados Unidos, que prometió retirar hasta 7 cargos de los que se le acusa si finalmente es extraditado desde Cabo Verde, pues es una decisión que yace en los tribunales y no en el Gobierno.

“Debido a la separación de poderes, solo un órgano judicial puede decidir sobre los cargos en contra de una persona”, dice el equipo legal del “enviado especial” en un comunicado difundido a la prensa, donde también cuestionaron “la buena fe” de la entidad que hizo la promesa en “una nota diplomática que no tiene validez”.

La misiva, recogida por Noticias Do Norte, señala que es un procedimiento “común” cuando se trata de extradiciones a Estados Unidos, porque “no se respeta en los casos en que no existen acuerdos de extradición”, como es el caso de Alex Saab, que en estas circunstancias solo se enmarcaría teóricamente en la denominada “regla de especialidad”, reconocida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero que, en la práctica, no se aplicaría debido a la inexistencia de un acuerdo de extradición entre Cabo Verde y ese país.

“En consecuencia, la regla de especialidad no tendrá efecto legal en un tribunal de los Estados Unidos si el Sr. Saab es extraditado de Cabo Verde”, añaden los juristas, que además sorprenden que esta legislatura “no obliga al Departamento de Justicia de ninguna manera significativa” particularmente en lo que respecta “a la exigibilidad judicial”.

Así las cosas, la defensa de Saab sostiene que esa ley “no impediría a los tribunales estadounidenses proceder contra Álex Saab por cargos adicionales que podrían resultar en una posible cadena perpetua”, por lo que la promesa de rebajar los cargos en la interpretación de las causas, “no será más que una mistificación destinada a convencer a los tribunales caboverdianos de que autoricen definitivamente la extradición”.

El jefe de la defensa de Saab, el exjuez español Baltazar Garzón, afirma que Estados Unidos no es precisamente uno de los países que respetan el contenido de las extradiciones porque cuando las personas juzgadas se encuentran bajo su jurisdicción, “extienden los cargos hasta donde el juzgado o juez competente considere que deben acudir”.

El comunicado cita dos casos en los que EEUU actuó de esta forma, marcando la jurisprudencia en el asunto en cuestión, y considera que la aceptación, como válida, de la nota verbal dirigida por Estados Unidos al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Cabo Verde, que tiene que decidir si permite que la apelación de la defensa contra su propio fallo a favor de la extradición de Saab llegue al Tribunal Constitucional (TC), será motivo de “profunda preocupación”, ya que representa “otra irregularidad más” en el proceso.

Esta declaración de los abogados de Alex Saab llega antes de que el STJ de Cabo Verde decida sobre el aumento de la apelación de la defensa ante el TC. En caso de rechazo, la defensa del diplomático venezolano tendrá 5 días para presentar una denuncia.