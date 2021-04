Exclusiva ND | Debe haber acuerdo para una vacunación masiva ya, no para julio: Pablo Zambrano

Para el secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, la vacunación masiva debe realizarse inmediatamente y no para julio como lo plantea Nicolás Maduro, quien en principio hablaba de un proceso a gran escala durante el primer trimestre de 2021 y ahora lo postergó para el segundo semestre de este año.

En exclusiva para ND, Zambrano considera que tiene que haber una responsabilidad, ya que la única forma de controlar la infección es vacunando, «entonces esto tiene que estar fuera de la confrontación política. Tiene que haber un acuerdo de los actores a fin de establecer fechas inmediatas para la vacunación masiva. No podemos estar hablando del mes de julio. Han ido llegando vacunas pero no son suficientes. Se necesita vacunar a 15 millones de venezolanos aproximadamente».

El dirigente sindical de trabajadores de la salud recordó que está la propuesta de Fedecámaras, la del Covax «que es la que rechaza el gobierno», y los convenios que se firman con Rusia», pero que aún sumando todas estas cantidades, todavía no se llegan a los 15 millones de dosis.

«Se necesitan al menos 30 millones de dosis para vacunar a 15 millones de habitantes para de alguna forma tener efectividad en el control de esta pandemia. Necesariamente tiene que haber más responsabilidad, sobretodo del Gobierno. No puede seguir en Venezuela ese hecho permanente de caer en la polarización política. Se trata de la vida del pueblo venezolano», sostuvo.



Además de la inmunización, reclama mejores salarios. Zambrano enfatiza que no pueden seguir prestando servicios por un dólar, dos dólares o tres dólares: «Tiene que haber concientización de todo porque aquí nadie quiere hablar de salario. El acuerdo no debe ser solamente para traer vacunas, sino también para traer los recursos que están en el exterior para establecer por lo menos un ingreso a los trabajadores que les permita tener una vida digna, y por supuesto tener los pasajes y estar bien alimentados para ir a prestar el servicio. Necesariamente el llamado que hacemos desde los gremios de la salud es que se le ponga seriedad. Que la vacunación masiva y el salario deben ser solucionados en forma inmediata». Vacunación al personal sanitario Referente al proceso de inoculación contra el covid-19 de los trabajadores de salud, el médico reconoce que el proceso se está realizando. «Han estado vacunando en distintos centros de la salud a los trabajadores. Más allá de esto, donde falla la cadena de frío, entonces se lleva a esos trabajadores a otros centros. Se ha venido realizando, por supuesto debemos motivar a los trabajadores porque hay muchos con cierto miedo y nervio por la satanización que se hizo contra la vacuna rusa, la otra. Eso hay que olvidarlo. Hay que vacunarse», insta. Pese a afirmar que en Caracas la inmunización ha sido positiva «en cierto modo» porque ha visto que se están vacunando a los sanitarios, destaca que no ha sido lo mismo a nivel nacional. «Hemos tenido denuncias de vacunación selectiva. Es decir, a unos sí los vacunan a otros no». Reitera que la cantidad de vacunas rusas y chinas que han llegado al país ni siquiera es suficiente para proteger al personal de salud, el cual está en un promedio de 420 mil en todo el país, y se necesitan dos dosis. «Hay que buscar fórmulas para que la vacuna le llegue a todo el sector y toda la población», insiste. Colapso en hospitales Zambrano zanjó además lo que ya era sabido: Los hospitales están colapsados y no hay camas para atender pacientes covid. Recuerda que este virus es una enfermedad que amerita que el infectado esté muchos días hospitalizados, pero como la pandemia está muy agresiva -alerta-, eso «te lleva al colapso porque siempre se busca que el paciente dure los menos posible para mandarlo a casa. Con el coronavirus no es así. El clínico universitario está totalmente colapsado, Magallanes, el Hospital de Coche, el mismo Poliedro. Es complicada la situación que se presentan en los distintos hospitales porque son muchos los pacientes que actualmente se están contagiando. No hay suficientes camas para atenderlos, pero también se necesita la terapia intensiva y tampoco es suficiente». Reafirma que, por lo menos en Caracas, el colapso es total, pero imagina que en otros estados ocurre lo mismo. «Por ejemplo Miranda y Vargas. Estas 3 entidades tienen un colapso terrible». Para aliviar los hospitales, al menos medianamente, pide la entrada de ayuda humanitaria. «Entes tan importante como la OPS, OMS, Unicef, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras. Estos entes los necesitamos en este momento porque lo que se requiere en los centros de salud es áreas donde se puedan hospitalizar a pacientes covid y uno de los problemas principales es que no hay cama pa’ tanta gente», relata. Advierte además que la agresividad de la enfermedad ha venido en aumento. «Este mes de marzo fue terrible, también para nosotros los trabajadores de salud ya que hemos visto compañeros fallecer», lamenta. Por tal motivo, reiteró el llamado a cesar el «discurso amarillista, bélico, polarizado» y «enseriarnos a lo que se vive en el país». «Hago un llamado a los actores políticos, a los partidos, al propio Gobierno para que se busquen los puntos de encuentros para atender esta grave situación que se vive en Venezuela, y el llamado a la población para cuidarnos para que se entienda que esto no es juego», clama. Zambrano sugiere una inversión en los centros de salud y medicamentos, e igualmente ampliar el número de camas para que haya más terapias intensivas. «La inversión debe basarse en esos hechos concretos y por supuesto, no olvidarse de las otras enfermedades porque también hacen estragos en el país», subraya. Oxígeno a Brasil En referencia al permanente envío de oxígeno a Brasil por parte de la administración de Nicolás Maduro, Zambrano no es crítico porque cree en el sentido de la ayuda humanitaria, pero cuestiona la atención a lo interno. Alerta de un déficit de este insumo no solamente en hospitales, ya que hay una gran cantidad de venezolanos contagiados en sus casas que optan por alquilar bombonas. «Estas salen muy costosas. Hay otros que no pueden alquilarlas. Lamentándolo mucho en eso sí soy crítico. Tú tienes que atender la pandemia», sentencia. A su juicio, en el 2020 se tuvo una «gran suerte», pero hechos concretos como el de diciembre y carnaval, donde se dio gran libertad a los venezolanos, «hemos visto una resulta y eso es que en este momento el covid avanzó y está demasiado agresivo». «En Venezuela no solamente hace falta oxígeno en los centros de salud, sino también los ciudadanos que se enferman y están en su casa», concluye. Venezuela actualmente se encuentra en su segunda semana continua de cuarentena estricta, con un virus que ya avanza velozmente al punto de marcar un récord de muertes y contagios el último miércoles, contrastando con una vacunación que se desplaza lentamente.

