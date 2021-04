Fundaredes: Rechazamos que hayan quitado equipos de trabajo a periodistas y a nuestros activistas

El director de Fundaredes, Javier Tarazona, informó este jueves que conversó con los periodistas de NTN24, Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández y los activistas de su organización, Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirados, y reiteró su rechazo en torno a que les quitaron sus equipos de trabajo tras la detención.

“Ya en Libertad Diógenes Tirado, Juan Carlos Salazar, activistas de Fundaredes, así como también Luis Gonzalo y Rafael Hernández periodistas de NTN24, rechazamos que fueran quitados sus equipos de trabajo teléfonos y cámaras, exigimos permitan el ejercicio de sus roles”, posteó Tarazona en la red social Twitter.

Junto a la publicación, adjuntó un video donde dice lo siguiente: “Conversamos con Diógenes Tirado, activista de Fundaredes, Juan Carlos Salazar, activista de Fundaredes desaparecido hace más de 24 horas, junto a junto a los periodistas Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández de NTN24. Agradecemos a Dios que están con vida y libertad en este momento, así como también a toda la red de defensores de DDHH, activistas, políticos, organizaciones internacionales y organización civil que nos ha permitido ejercer la presión suficiente para que hoy recobren la libertad en Guasdualito estado Apure”.

“A Dios gracias en libertad sin sus equipos de telefonía, sin sus cámaras con las que venían haciendo el trabajo de prensa y documentación en defensa de DDHH, pero también con la libertad y la esperanza de que este país tiene que cambiar. Agradecemos infinitamente la solidaridad de todas las organizaciones y le invitamos a no callar, derecho que no se defiende, derecho que se pierde. En este momento les informo que he conversado con cada uno de ellos y a Dios gracias están vivos y libres”, concluyó.

Desaparición de personas constituye un crimen



Mientras que el director y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó este jueves que los periodistas de NTN24, Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández y los activistas de Fundaredes, Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirados, no fueron presentados ante un tribunal militar. Además reiteró que “no vale ninguna excusa” ante la desaparición de personas lo cual constituye un crimen.

“Al final los periodistas de NTN24 y los activistas de Fundaredes no fueron presentados ante un tribunal militar. Sabemos que fueron arrestados por funcionarios de la GNB el día de ayer, hace aproximadamente 24 horas, un poco más de 24 horas. Desde ese momento hasta ahora permanecieron completamente incomunicados, y aislados tanto de sus familiares como de sus abogados, y eso generó toda esa angustia que no solo sintieron sus familiares sino todo el gremio periodístico por la situación de estos periodistas y de estos activistas de derechos humanos”, indicó Himiob en un contacto telefónico con VPItv.

En ese contexto, el representante del Foro Penal agregó que “cuando podamos conversar más directamente con ellos, nos darán más detalles de lo ocurrido. El Tribunal militar está en Guasdualito, el hecho de haberlos trasladado hasta allá parecía indicar es que podían haber sido presentados ante ese tribunal, aunque al final eso no pasó, fueron liberados sin ser presentados en tribunales”.

“La desaparición de personas constituye un crimen y no vale ninguna excusa. Eso ha pasado ya varias veces y hay que denunciarlo en todas sus instancias. Aquí el cumplimiento de órdenes superiores no es excusa y las responsabilidades personales en todas y cada una de las cadenas de mando”, denunció.

Liberación



Himiob confirmó este jueves a las 5 de la tarde que los periodistas Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández y los activistas de Fundaredes, Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirados, fueron liberados sin presentación. Los cuatro fueron detenidos el miércoles mientras hacían cobertura de los hechos ocurridos en Apure.