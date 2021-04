La cruda carta que Melany Mille le escribió a Nacho

Melany Mille y Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, tienen una de las relaciones más consolidas del espectáculo actualmente. A pesar de las polémicas y los escándalos en los que han estado envueltos, los venezolanos se han mantenido juntos con su pequeña hija Mya Michelle.

A propósito de su relación, Melany compartió en su cuenta de Instagram un extenso mensaje a su pareja y le confesó una vez lo mucho que lo ama y el impacto tan grande que ha hecho en su vida, además le aseguró que si algún día se llegasen a separar, ella igual se quedaría con la felicidad de haberlo ayudado a ser una mejor persona.

“Cada día Dios nos habla de diferentes maneras y últimamente ha sido muy claro con sus manifestaciones sobre lo efímera que resulta la vida. Hoy estamos y mañana quién sabe, todo cambia en un abrir y cerrar de ojos, lo único certero es el día en que todo culminará, pero mientras debemos aprovechar cada instante de respiración”, dijo.

“Agradecer, aprender, amar, vivir… Desde que llegaste a mi vida todo ha sido muy rápido, me has enseñado tanto en tan poco tiempo y hoy sin ser una fecha especial, te lo reitero y lo hago por acá para que quede plasmado en el tiempo, pero son cosas que casi a diario te digo”, añadió.

“Gracias por ser un maestro, un alma comprometida con hacer el bien, gracias por tantos esfuerzos, gracias por la sinceridad, por contagiarme de tu valentía, por ser un gran padre, un ejemplo para tus hijos de amor infinito y real, de constancia y de lucha… Gracias por jamás rendirte ante nada”, confesó.

“Hoy una vez más te repito, si mañana ya no estamos juntos por cualquier circunstancia, si decidimos tomar diferentes rumbos, si no resulta o el sentimiento se apaga, me quedaría la gran satisfacción que en el tiempo compartido pude verte convertido en un mejor hombre”, finalizó Melany Mille.

