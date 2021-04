La reacción de la madre de Dave Capella tras la muerte de su esposo y su hijo

La modelo de origen venezolano y quien fue la novia de Dave Capella, Yerardy Montoya ofreció una entrevista al periodista Luis Olavarrieta, donde contó detalles acerca del fallecimiento del criollo, de la enfermedad que le quito la vida, sus padres y de la relación que sostuvo con el animador, la cual estuvo muy lejos del ojo público.

La joven de 25 años, explicó que la muerte de Dave Capella la tomó por sorpresa tanto a ella como a la madre del conductor, así mismo contó que la progenitora del venezolano está muy afectada por la partida de su hijo y que por el momento se encuentra viviendo con ella y está tomando antidepresivos para poder sobrellevar la difícil situación. Y es que, la señora Alicia Anjoul de Capella sufrió dos perdidas importante casi al mismo tiempo, ya que primero falleció su esposo Ulises, padre de Capella y días más tarde, su hijo.

«Ha sido muy duro, ella ha estado un poco más calmada estos días ha llorado mucho de hecho el día en que el murió, ella se despertó a la hora en que el falleció, fue algo sorprendente y de conexión… evidentemente ella está tomando antidepresivo», dijo.

«Es una señora mayor digamos que su familia no esta tan cerca como se quisiera, pero sus amigos y su familia que esta cerca y también lo que están lejos todos tratamos de alegrarle el día, de que ella vaya entendiendo el proceso yo creo que no hay una regla para pasar el luto…», añadió.

«Ella a veces me dice hoy me prometí no llorar mas entonces le comente señora Alicia si usted diente ganas de llorar llore, si tiene ganas de gritar grite, es mejor porque no va a contraer todos esos sentimientos en su corazón y libérese pero tenga presente que ese lugar donde están, se encuentran en un lugar bonito… ella tiene muchos días en casa conmigo, esta viviendo conmigo y esta mejor ya se hizo la prueba y salió negativo», agregó.

