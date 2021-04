Lakers revelan la gravedad de la lesión de Andre Drummond

El equipo de los Lakers reveló esta tarde la gravedad de la lesión de el hombre grande Andre Drummond en el dedo de los pies.

Según reportes, el centro no se perderá mas de un solo juego, ya que los Rayos X salieron negativos y no tiene una lesión muy grave en el dedo. Drummond no pudo tener un debut impactante en el equipo de los Lakers debido a su lesión.

Sin embargo, todos sabemos lo que es capaz de hacer en una cancha de la NBA en cualquier equipo. Sera divertido verlo jugar ante Lebron James.

There is optimism that Lakers center Andre Drummond will not miss more than a game or two with his right big toe injury, sources told @wojespn and me. L.A. plays at Sacramento on Friday, then the Clippers in L.A. on Sunday before embarking on a five-game East Coast road trip

— Dave McMenamin (@mcten) April 1, 2021