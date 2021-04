Los mensajes que subía a las redes el asesino de la chamita de Bolívar

El director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, reveló que funcionarios del estado Bolívar capturaron a un joven de 27 años y a su padre por el asesinato de una joven de 23 años, quien fue estrangulada y lanzada a un pozo.

Luego de la detención del autor material, David Alfredo Jiménez Carmona (27), y su cómplice, Tito Livio Jiménez (59), se descubrió que el feminicida y viudo de Layneth Paola Sucre, luego de cometer el crimen, colgaba mensajes desesperados en las redes sociales para desviar la atención de las autoridades.

“¿A dónde te fuiste?, ¿dónde estás amor que no sé nada de ti?, te extraño, vuelve”, “los niños me preguntan por ti y no sé qué decirles, piensa bien las cosas…”, escribía en la cuenta Facebook de la víctima.

La joven estaba desaparecida desde el 30 de enero de 2021. Sobre el suceso se sabe que Jiménez Carmona golpeó y estranguló a la chica durante una discusión en Marhuanta, al Sur de Ciudad Bolívar, luego buscó a su progenitor para que lo ayudara a ocultar el cuerpo.

Layneth Paola Sucre de 23 años fue reportada como desaparecida por sus familiares el 30 de enero, luego sus restos fueron encontrados en el fondo de un aljibe en el sector Marhuanta Sur, parroquia Marhuanta en ciudad Bolívar.

La mujer fue citada por su pareja, David Alfredo Jiménez Carmona, de 27 años, en el mismo lugar en que fue encontrada su osamenta. Hubo una fuerte discusión que se torna violenta cuando el hombre se abalanza sobre la dama y la estrangula, informó el Cicpc en su cuenta de Instagram.

El hombre al percartarse de lo que había hecho inmediatamente corre al auxilio de su padre, ambos la arrojan a un aljibe y le echan cal para intentar neutralizar el olor que podía emanar el cuerpo de la joven muerta.

Las autoridades después de recibir el reporte de la desapareción de Layneth Paola comienzan a investigar y logran dar con el cadáver en el fondo del deposito de agua, al cual no se le permitía el acceso a la comunidad de Marhuanta por el presunto homicida y su padre.

Tras investigaciones de las autoridades, David Jiménez y su progenitor Tito Livio Jiménez de 59 años fueron detenidos por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por el femicidio y fueron puestos a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del estado Bolívar, informó el director nacional del organismo, Douglas Rico.

