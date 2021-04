María Conchita Alonso no aguantó más y habló de su relación con La Sirena 69

En días recientes, la artista venezolana-estadounidense María Conchita Alonso confesó en una entrevista al segmento Pájaros en el alambre del programa “Sale el Sol”, que su sobrina es una famosa y conocida actriz de la industria del cine para adultos.

María Conchita indicó: “Es mi sobrina, ¡es verdad!, tengo una sobrina que hace porno, eso es su mundo, ¿qué voy a hacer yo?, mientras yo no lo haga todo está bien… eso lo hace feliz, la hace feliz… cada loco con su tema”, comentó la polémica actriz.

Alonso dejó claro que su sobrina disfruta realizando su trabajo y que de verdad es su pariente cercana: “Ella quería… me contaron que mi hermano vino a Miami y habló con ella ‘que ¿por qué hace eso?, que no le hace falta, que esto o el otro’ y (ella) dice ‘es que me gusta mucho’… le gusta, lo disfruta”.

¡María Conchita Alonso revela que una de sus sobrinas es una famosa estrella en el cine para adultos! Además, asegura estamos viviendo una «plandemia» y respeta a los demás.#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/mC93iPMpCS — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) March 26, 2021

A pesar de dejar claro que no tiene problemas con la profesión de Antonella Alonso, mejor conocida como “La Sirena 69”, confesó que nunca ha visto su trabajo, pues la tiene bloqueada de redes sociales “porque muestra todo”. “Ella feliz, mi hermano es el que… era su nena, su bebé… pero ella me contó que su mamá la apoya muchísimo”.

Hasta los momentos la actriz de películas para adultos no se ha pronunciado sobre las polémicas declaraciones de su tía, María Conchita, pero ella continúa dejando a más de uno sin aliento con sus ardientes postales y sus sensuales videos.

