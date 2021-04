Más del 95% de los médicos cubanos ya fueron vacunados: Cuba Debate

Más de 21 mil médicos “colaboradores cubanos” en Venezuela ya fueron inmunizados contra la Covid-19, usando la vacuna rusa Sputnik V y su homóloga china Sinopharm, de acuerdo al portal adepto a la línea oficialista Cuba Debate.

“Más del 95% de nuestros cooperantes han recibido ya la primera o la segunda dosis de estas formulaciones. De hecho, nos concentramos ahora en la aplicación de las segundas dosis; las cuales, en el caso de la vacuna Sputnik V están por encima del 80%, y que con Sinopharm se completarán durante el transcurso del mes de abril”, declaró al portal el doctor Reinol Delfín García Moreiro, jefe de la misión médica cubana en Venezuela.

Mientras la administración de Nicolás Maduro avanza con la inmunización del personal cubano, los trabajadores sanitarios venezolanos exigen ser vacunados. De acuerdo el último balance del Monitor Salud, en 11 días, entre el 19 y el 29 de marzo, fallecieron 39 trabajadores de la salud en Venezuela por coronavirus; y desde que inició la pandemia han muerto más de 400 miembros del gremio, reseñó este jueves Monitoreamos.

El portal web cubano agregó además que “como parte de la prioridad otorgada por las autoridades venezolanas y destinada especialmente para aquellos que laboran en la zona roja, la inmunización de los cooperantes cubanos comenzó a fines de febrero para el personal de la salud. Luego se extendió al resto de las misiones”.

En torno al proceso, la enfermera cubana Belkis Chaviano González, vacunadora del Distrito Capital, refirió sentirse “orgullosa de contribuir con su labor al combate contra el SARS-CoV 2” y ratificó el “que sólo han existido reacciones leves, tales como dolor en el brazo de la inoculación y fiebre moderada”

“De manera general los colaboradores están muy agradecidos con el Gobierno bolivariano por la posibilidad que se les ha brindado, sobre todo el personal médico que cada día da lo mejor de sí en la lucha contra la pandemia, ya sea en las pesquisas, en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), en la zona roja, o en las consultas respiratorias”, sostuvo Chaviano.

Niegan vacunas a profesores jubilados de medicina de la UCV



No obstante, este miércoles se conoció que la ONG Médicos Unidos por Venezuela informó que les fueron negadas vacunas contra el coronavirus a profesores jubilados de la facultad de medicina y al ex decano y ex rector de la UCV, Dr. Antonio París.

“Así lo denunció el mismo Dr. París, luego de ser citados por el jefe de departamento quirúrgico quien fue desautorizado por el director del HUC. ¿Prioridad?”, agregó la organización por medio de su cuenta Twitter.

Junto a la publicación, adjuntan una foto de las declaraciones del doctor Antonio París, quien señaló lo siguiente: “Ayer fuimos 8 profesores jubilados de la facultad de medicina de la UCV, llamados por el jefe de departamento quirúrgico para vacunarnos, todos mayores con 30 o más años, trabajando para el hospital clínico, donde habían jefes de servicio, jefe de departamento, jefe de quirófano, y yo dos veces decano de la facultad, y rector de la UCV, pues el director del hospital después de 45 minutos de espera le dijo a la jefe de enfermera ‘no hay vacuna para esos jubilados’, pobre hombre y además es un director impuesto, el director del Clínico lo eligen entre el presidente y el rector, ese y que es un médico, pobrecito”.