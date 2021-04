Perú | Vacunación para los maestros contra la Covid-19 aún no tiene fecha

El titular del Minedu, Ricardo Cuenca, afirmó que la vacunación no será un requisito para que los maestros vuelvan a dictar clases presenciales

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, indicó que su sector aún no tienen una fecha programada para vacunar a los maestros contra la Covid-19.

Durante una entrevista a un medio nacional, el titular del Minedu señaló que las vacunas no llegarán de inmediato y que los docentes tienen conocimiento de que su inoculación tardaría.

“No hay ninguna condición para que la vacuna impida la vida diaria que tenemos, sino no podríamos hacer absolutamente nada. Lo ideal es tener esa vacuna, pero ellos (los profesores) también sabían, que además de las listas que ya hemos entregado al Ministerio de Salud, no hemos tenido mayores discrepancias con ellos, porque saben que no va a haber vacunas en el inmediato”, dijo el ministro.

En ese sentido, Ricardo Cuenca afirmó que no será un requisito que los maestros cuenten con la vacuna contra la Covid-19 para el retorno de las clases presenciales en los colegios.

“Todos quisiéramos estar vacunados lo más pronto posible, pero esto va a seguir un cronograma y un calendario de vacuna. No hay ninguna condición para que el docente esté vacunado para asistir a clases”, agregó.

Por otro lado, el ministro de Educación informó que a partir del lunes 19 de abril, un total de 17.778 colegios podrían reanudar las clases escolares con algún nivel de presencialidad según el contexto epidemiológico por la COVID-19.

“Todo depende del comportamiento de la pandemia. Ninguna escuela de zona urbana tiene posibilidades de apertura inmediata de clases presenciales porque los indicadores epidemiológicos no lo permiten”, dijo.

Cabe precisar que para que las instituciones educativas puedan retornar a la presencialidad, estas tendrán que cumplir con las condiciones de bioseguridad y debe existir un acuerdo entre los padres de familia, los directores y los profesores.