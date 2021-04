Stephen Curry no jugara ante Toronto Raptors

El base de los Golden State Warriors, estará fuera del partido de la NBA de esta noche entre los Warriors y los Toronto Raptors.

Stephen Curry es uno de los mejores jugadores de la NBA en estos momentos, sin embargo las lesiones están afectando gravemente su actuación y la del equipo de los Warriors.

Según Anthony Slater de The Athletic, Curry no jugará el viernes contra los Toronto Raptors debido al dolor en el coxis.

Stephen Curry Won’t Play for Warriors vs. Raptors Because of Tailbone Injury https://t.co/B8KN8k4Jn0

— SportNewsBuzz (@Sportnewsbuzz) April 2, 2021