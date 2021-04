Tobías Bolívar: «El líder de Alcancía» en Nueva Esparta

REPORTE CONFIDENCIAL El jefe de AD en Nueva Esparta ha escrito unas duras líneas contra el actual gobernador. Tobías Bolívar quien es diputado por el estado insular, se ha convertido en los últimos tiempos en un fuerte crítico del compañero de partido. El gobernador Alfredo Díaz, se desprendió de la línea de AD, y se hace acompañar por el diputado Oscar Rondero, quien se alineó con el disidente Bernabé Gutiérrez, denominado «el Judas de AD» por la gente de Henry Ramos Allup. La dupla Díaz- Rondero ha sido blanco de las opiniones de Tobías Bolívar, a continuación su más reciente escrito:

«La finita ficción del poder, copiada del proceso revolucionario y traducida a la política en Nueva Esparta, ha traído como consecuencia una mutación, ha impuesto nuevamente la estrategia de los imprescindibles, adoptada en su momento en esquemas municipales de las Alcaldías de los Municipios Mariño y Díaz, cuyos recursos cuantiosos fueron y siguen siendo manejados a la conveniencia de los intereses de quienes regenta el poder.

Por lo que la aplicación de los recursos financieros no obedecen a planes presupuestarios, sino al interés de mantenerse en el poder por encima de lo que sea. Con esa pretención, con esa desviación administrativa, uno de estos dos Alcaldes llegó gateando, o sea con muy pocos votos a ser electo Gobernador y en su desempeño en estos 3 años, ha manejado los recursos de los Margariteños y Cochenses, como le ha venido en ganas, privilegiando su interés de permanecer en el poder y olvidándose de cumplir con sus responsabilidades públicas y sus compromisos económicos, políticos y sociales con la ciudadanía; he aquí unos ejemplos, problemas fundamentales en las áreas de los servicios públicos vitales como suministro de agua potable, electricidad, seguridad vialidad, prestación de servicios de salud y educa eficientes ,se nota, que no ha habido tiempo para esas atenciones prioritarias, pero si para la banalidad, el jolgorio, la rumba política y paralelismo populista y grotesco, acompañado del despilfarro de recursos públicos sin ningún tipo de control, con el propósito de demostrar su supuesto liderazgo, que siempre ha dependido de la alcancía de turno, con razón le dicen LÍDER DE ALCANCÍA.

Hoy con el sol en la espalda, producto de haber traicionado a su familia política y de haberse empeñado en una unidad sin tomar en cuenta a los partidos políticos y prevalido de que el quita y pone, que es la última PepsiCo en el desierto, pretende ahora control total, con la política chavista del NEPOTISMO PARA IMPONER A SU ESPOSA COMO CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE PORLAMAR Y EL COMO ÚNICO CANDIDATO A LA GOBERNACIÓN «SI LUIS» y para más mazamorra, no reconoce más autoridad ,que la que el representa, por que según sus allegados, así lo grita cuando está en su delirio. ………….» DESPUÉS DE MI EL DILUVIO»

Tobías Bolívar