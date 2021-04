Vemos el mismo guión de detención arbitraria, libertad con cautelares y perpetuación de la censura

El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels expresó este viernes que las detenciones de los escritores Milagros Mata Gil y Juan Manuel Muñoz, ambos de más de 70 años de edad, siguen el mismo patrón de arbitrariedad de casos anteriores y condenó que pese a liberarlos, el Estado «perpetua la censura» al no dejarlos hablar sobre el caso.

En entrevista concedida a Tv Venezuela, Daniels rechazó este tipo de hechos y destacó que a través de esto la Administración de Maduro pretende hacer un ataque contra las redes sociales. «Fue detenida por un artículo que publicó en su muro de Facebook. La señora Mata Gil solo expresó su opinión de una fiesta donde supuestamente estuvo presente el fiscal general (Tarek William Saab). Solo expresó su opinión como cualquier persona y esto no es un delito y no es condenable».

«Y si ella y el señor Juan Manuel Muñoz hubieran cometido algún delito -que no fue así- nunca debieron estar detenidos porque son mayores de 70 años y no pueden estar sujetos a detención», aclaró. «Lo que vemos es una arremetida contra los medios de comunicación a través de las redes para decir que se tiene un control y son estos casos los que usan para justificar las leyes que quieren aprobar solo para intensificar la censura».

En este sentido, Daniels consideró que estos casos son parte de un guión que aplica el Estado: detención arbitraria, los llevan a un tribunal y con la excusa de que hay un juicio -que no existe- ahora le establece cautelares. Liberan a las personas, pero las calla y las censura. Están libres, pero con medidas que les impide declarar de los hechos y se perpetua la censura que ya empezó con la detención.

Periodistas y activistas de Fundaredes



El Foro Penal confirmó este jueves a las 5 de la tarde que los periodistas Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández y los activistas de Fundaredes, Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirados, fueron liberados sin presentación, tras haber sido por la GNB en Apure cuando cubrían los enfrentamientos entre efectivos de la Fanb y disidentes de las Farc en La Victoria.

Sobre este caso, Daniels recordó que pese a que el país está en estado de alarma por la pandemia, el derecho a la información no está suspendido y recalcó «es importante que haya un reporte de lo que está pasando y personas imparciales que puedan decirnos lo que realmente ocurre porque de no ser por periodistas no sabríamos lo que está pasando».

Al tiempo que reprochó que el gobierno pretenda hacer ver que «los estaban protegiendo».

«Ahora quieren hacer ver que los estaban protegiendo. No es así, porque no sabíamos dónde estaban y el pretender hacer ver que la incomunicación era para protegerlos no tiene ningún sentido. En este tipo de conflictos debe haber comunicación constante con las personas. Aunque no se les haya metido en un calabozo, estar incomunicados es privación ilegítima de su libertad porque informar no es un delito», sentenció.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que «no pretenda tratar el conflicto en Apure como un hecho esporádico como lo ha pretendido hacer el ministro de la defensa en los últimos comunicados. Dan a entender que esto ya se ha acabado y hasta ayer hubo fallecidos y parece que no va a terminar en el corto plazo. Debe haber medidas para que la población no se siga viendo afectada».