Chile | Trabajadores a honorarios de la Municipalidad de Antofagasta denuncian el no pago de sus sueldos

Funcionarios de la Municipalidad de Antofagasta denunciaron mediante redes sociales el no pago de sus sueldos durante los meses de enero, febrero y ahora marzo, pero que si existe dinero para contratar nuevas personas, mayormente figuras ligadas a partidos políticos.

El hecho se dio a conocer mediante la publicación realizada por una de las personas afectadas, que para efectos de esta nota y como una forma de resguardar su identidad llamaremos Pedro, donde expone que por el no pago de sus sueldos, decidió renunciar a su trabajo en la Municipalidad de Antofagasta, donde se desempeñó por más de dos años y pudo evidenciar el gran labor que realizan los trabajadores a honorarios, sobre todo durante la pandemia, que han debido estar mucho más activos, ya sea entregando cajas de alimentos, centros de vacunación, entre otros.

DENUNCIA

Mediante la denuncia de Facebook, Pedro señaló que por el atraso en más de 3 meses de su sueldo, renunciaba a su trabajo, el cual dedicó más de dos años, donde además agrega que depositó su mayor esfuerzo en tiempos de crisis y pese a eso, el municipio, no sea capaz que gestionar su sueldo, que le corresponde por derecho, por esto se vio en la obligación de buscar nuevas ofertas laborales.

La persona afectada, nos relata que cuando uno entra a trabajar al lugar, se comenta que a los honorarios se les demoraba siempre en los meses de enero y febrero el pago de sus sueldos, esto “porque son platas estatales y todo se decreta; primero se tiene que decretar el programa por los concejales, y una vez realizado esto, se decreta el programa con todas sus aristas económicas, va a los decretos de los contratos y eso es lo que se demora”.

En la misma línea, Pedro señala que aquel lugar “no puedes acumular tus vacaciones para el otro año, que no te pagan horas extras, a mí lo que más me incomodó ahora este tiempo, es que claro, con los tantos cambios de alcaldes, yo te lo digo porque he hablado con muchos de los honorarios, hay un agotamiento, porque no hay preocupación por los honorarios, en el tema de salud se nos pidió que sacáramos la pega igual sabiendo las condiciones sanitarias, también que nosotros tenemos que pagarnos nuestras cotizaciones, tenemos que imponer en tanto la AFP, como salud, Isapre o Fonasa“, puntualiza.

Agrega que, si bien se le juntarán tres sueldos y para algunos puede resultar algo bueno, el hecho de tener que pedir prestado o endeudarse para poder vivir los meses en que no tuvo su pago, es algo que no debería suceder, así también, apunta a la nueva dirección del área en donde se desempeñó de la Municipalidad, ya que “no existe un interés por regularizar esto, ni siquiera un correo diciendo que se está trabajando o que se va preguntar como van los decretos de contrato, pero nada”.

Respecto a generar algún tipo de denuncia formal, señala que no lo ha realizado porque es agotador tener que insistir para cobrar su sueldo, cansa y aburre, ya que “ver como uno se sacó la mugre en los tiempos de crisis y te paguen así, la verdad no sé de qué institución estamos hablando. Yo veo muchos candidatos que se están postulando, tanto concejales como alcaldes, pero como dicen algunos, primero la atención parte por casa y no puedes tener a tus trabajadores dándoles órdenes, cuando ni siquiera le has pagado a la gente para que tenga para el traslado”.

En la misma denuncia, Pedro señala, que la Municipalidad tiene dinero para contratar más personal, pero no es capaz de regularizar el sueldo de sus funcionarios.

PARTIDOS POLÍTICOS

Respecto a lo mencionado sobre las nuevas contrataciones, Pedro, ex funcionario de la Municipalidad, cuestiona la manera en que se está dirigiendo la Dirección de Desarrollo Comunitario, donde actualmente fue designado como director Jaime Araya Guerrero.

“Uno ve como va entrando gente y es puro movimiento político, a mí el trabajo de la municipalidad me gustaba mucho, pero lamentablemente está muy politizado todo, que ensucia tu trabajo”, afirmó.

Finalmente, agrega que lo señalado afecta a los trabajadores honorarios, ya que la mayoría, según indica Pedro, son personas que no se abanderan por algún partido político y son realmente independientes, profesionales de todas las áreas.