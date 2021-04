Cuerpo de médico que falleció por COVID-19 permaneció 20 horas en su casa

1140181

Caracas. – Hasta 20 horas permaneció el cadáver del médico Juan Bautista Tovar, de 78 años, en su apartamento del conjunto Parque Residencial Terrazas de La Vega en Caracas. El galeno falleció a causa del COVID-19 durante la madrugada del pasado 1 de abril.

Bautista, un galeno muy apreciado por los vecinos del complejo residencial, fue una de las personas que prestó ayuda a la presidente del condominio del edificio 40, Doris Linares, cuando cayó enferma también a causa de la pandemia.

Presumen que esta fue la causa del contagio de Bautista, pues días antes de su muerte, la señora Linares había fallecido en el Centro Médico Docente La Trinidad.

«No conocíamos la magnitud de esta enfermedad, hasta que vimos morir a estas dos personas de nuestra comunidad. A los pocos días de fallecer la presidente de la junta de condominio, el doctor Bautista comenzó a presentar los síntomas, y fue en la madrugada del jueves cuando su esposa nos llama e informa la lamentable noticia», contó Marcos Bastidas, uno de los habitantes del conjunto residencial.

«Apenas supimos de su muerte empezó el calvario. Comenzamos a llamar a los organismos encargados de estas situaciones, y aunque nos atendieron muy bien por teléfono, la ayuda se tardó bastante en llegar y eso nos preocupó mucho», señaló Bastidas.

Los primeros contactos fueron con la Policía Nacional, organismo que se comprometió a mediar para conseguir el traslado, pero sin éxito. Los vecinos lograron hacerle saber del caso al dirigente político Leocenis García, quien se comunicó con la Alcaldía de Caracas, y así fue como llegó una llamada del Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses (Senamecf), prometiéndoles el envío de una unidad para retirar el cadáver.

«Llegaron como a las 10 pm del jueves, y por fin el cuerpo del doctor Bautista fue sacado del inmueble. Aunque agradecemos el apoyo que nos dieron, no queremos hacer de esto un asunto político. Es ahora cuando más debemos estar unidos, es lo que nos demanda esta situación que vivimos con la pandemia», aseguró Bastidas.

Familia contagiada

En Terrazas de La Vega habitan 1730 familias, y hay varios casos de contagios por COVID-19. «Gracias a la unión que hemos desarrollado, los mismos afectados han alertado a los demás vecinos para que tomen precauciones, y desde el conjunto residencial, advertimos a otras urbanizaciones del peligro que esto representa», sostuvo el vecino.

Uno de los casos alarmantes es la de otro habitante del urbanismo, Roberto Marrero, quien se contagió e inevitablemente, también afectó a su esposa e hijos, situación que resulta complicada.

«Soy una persona responsable, me cuido y cuido a mi familia. Como todos, comencé a protegerme con las medidas de seguridad y creo que a veces exageré con el uso del alcohol, distanciamiento social, usé doble tapaboca y mascarillas, y apliqué el cambio de ropa al llegar a mi casa. Eso no bastó y me contagié no sé cómo ni dónde», narró.

Esta experiencia lo llevó a elaborar una serie de recomendaciones y reflexiones, que divulga por WhatSaap u otros medios entre los demás habitantes, como una manera de orientarlos sobre lo que significa padecer el contagio. Recomienda buscar apoyo a quienes padecen la enfermedad, y luego darlo, si la superan, a quienes la sufren.

También exhorta a todos los habitantes a colaborar con los gastos médicos y la alimentación de los afectados por la pandemia, así como a tener paciencia y seguir ciertas recomendaciones mientras persisten los síntomas.

Frank HernándezGran Caracas

