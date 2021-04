EEUU | Llega a Houston el primer autobús con niñas que llegaron solas a la frontera

El primer autobús con niñas inmigrantes no acompañadas llegó a un refugio de Houston, en Texas, este viernes y estará bajo la administración de la Asociación Nacional de Iglesias Cristianas, de acuerdo con la cadena ABC.

No se informó cuántas niñas fueron enviadas a este refugio pero tiene capacidad para 500 camas.

Las niñas son parte de una oleada de familias así como de niños y adolescentes solos que están llegando en los últimos meses a la frontera que el país comparte con México y que ha obligado a la Administración del presidente Joe Biden a localizar rápidamente lugares para enviar a los menores.

Un informe de este viernes de los departamentos de Seguridad Nacional y de Salud y Servicios Humanos señala que hay 19.236 niños bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y la Patrulla Fronteriza y el cuidado de Salud y Servicios Humanos, de acuerdo con ABC.

Destacó además que hay nueve instalaciones de vivienda para migrantes en Texas y la más grande es en Fort Bliss, con 5,000 camas, donde el martes fueron enviados 500 niños entre los 13 y 17 años.

La representante Sylvia García recorrió las instalaciones y en tuit indicó que Houston «siempre ha sido una región acogedora», y prometió estar atenta al refugio y «hacer lo que sea necesario para garantizar que los niños estén protegidos, tratados con dignidad y respeto», señaló además ABC.

I will continue to closely monitor developments and do whatever it takes to ensure that children are protected, treated with dignity and respect as the children of God that they are and reunited with family members as soon as possible. pic.twitter.com/VQh2o1Rwb0

— Rep. Sylvia Garcia (@RepSylviaGarcia) April 2, 2021