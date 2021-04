España | Button confía ciegamente en Carlos Sainz: “Se acercará a Leclerc”

El piloto español está siendo muy elogiado en las últimas semanas. El último en rendirse ante el talento de Carlos Sainz ha sido todo un campeón del mundo como Jenson Button. Y es que el británico conoce algunos secretos del madrileño gracias a los contactos que todavía conserva en McLaren. Por eso no duda en que terminará alcanzando a Leclerc.

Si bien el monegasco fue sexto en el Gran Premio de Baréin, Carlos Sainz acabó octavo la primera carrera de 2021. Sobre esto habló Jenson Button en Sky Sports: “Creo que Carlos se acercará a Leclerc. He hablado con los ingenieros de McLaren y me dicen que Sainz es básicamente un ingeniero. Eso es genial, por supuesto, porque no deja que sus emociones lo desanimen cuando se trata de lo que es posible hacer con el coche. No sobrepasa el límite cuando pilota y lo vimos durante todo el fin de semana en Baréin. Es un tipo inteligente, por lo que Ferrari puede presumir de contar con un gran dúo de pilotos a bordo”.

Button llegó a decir que Ferrari se había equivocado fichando a Carlos Sainz

El discurso de Jenson Button ha cambiado ya que en mayo de 2020 dijo que Ferrari se había equivocado fichando a Carlos Sainz: “Binotto ha ido a por Carlos porque cree que tiene buenas manos y era una buena oportunidad, pero yo creo que se ha equivocado, porque creo que Carlos es un ganador, es como su padre”.

“Carlos lo va a hacer lo mejor que pueda, quiere ir a por el campeonato. Creo que han elegido a la persona incorrecta si quieren tener una buena atmósfera dentro del equipo, obviamente tiene un gran carácter y quiere ganar”, agregaba.

Las razones por las que Sainz estuvo por detrás de Leclerc en Baréin

Carlos Sainz ya estuvo por delante de Leclerc tanto en los Libres 2 y 3 como en la Q1 y en la Q2, sesión en la que marcó el mejor tiempo. No obstante, un error en la Q3 le relegó a la octava posición, algo que condicionó su carrera. También, según admitió el español, el estar detrás de Fernando Alonso y de Lance Stroll. Pese a tener más ritmo, le fue difícil adelantarles ya que ambos estaban en un tren de DRS.

Por otro lado, la prioridad de Carlos Sainz era sumar puntos para Ferrari y estrenarse con buen pie en la escudería italiana, por lo que fue conservador. “Me lo he tomado con calma, he dejado espacio a los otros coches, ya que no sabía cómo se iba a comportar el coche. He ido demasiado tranquilo, pero lo he hecho a propósito, quería acabar la carrera y asegurarme de que todo fuese limpio”, decía Carlos Sainz tras el Gran Premio de Baréin. “Ya habrá tiempo para atacar en las primeras vueltas, como lo hice en su día con el McLaren”, añadía.

En Ferrari ya presumen de Carlos Sainz

Pese a su octavo puesto, Carlos Sainz ha sido elogiado tanto por Jenson Button como por Mattia Binotto. “Los dos pilotos en los puntos es un buen punto de partida. Carlos ya está trabajando muy bien con Leclerc y por fin podemos contar con ambos pilotos. Saberlo también es importante para nosotros, ya que también afecta al espíritu de equipo”, decía el jefe del equipo italiano.

“Carlos estuvo cerca de Ricciardo, a pesar de que su carrera se vio comprometida por la posición de salida. Pero ha hecho una carrera muy sólida como suele hacer”, quiso destacar Mattia Binotto. El suizo aprovechaba la ocasión para justificar el fichaje de Carlos Sainz: “Elegimos a Carlos porque sabíamos que era muy fuerte en carrera y lo demostró. Está ganando confianza con el coche y se adapta muy bien al equipo”.

Carlos Sainz necesita tiempo para alcanzar a Leclerc

Pero Carlos Sainz no sólo ha de ganar confianza. También ha de adaptarse a un nuevo coche y a su nuevo equipo de ingenieros. Es por ello por lo que se dice que tanto él como Sergio Pérez, Ricciardo o Vettel, inician 2021 con cierta desventaja respecto a sus compañeros de equipo. Esto es algo de lo que el propio Carlos Sainz habló con Leclerc cuando fue presentado como nuevo piloto de Ferrari. “Para mí este año será muy difícil batirte, porque aún me falta conocer un poco al equipo, aunque siempre voy a dar el máximo y creo que ese máximo será ganarte. Veremos. Hay una cosa que debemos hacer juntos y es ayudar junto a que Ferrari vaya hacia adelante. Si hay un año en el que debemos trabajar juntos creo que es éste. Más adelante, cuando esté en juego un Mundial o algo así de especial, ya nos preocuparemos el uno del otro”, le dijo.

En Ferrari son conscientes de ello y esperan ver a un Carlos Sainz que vaya de menos a más. Así lo reconoció Mattia Binotto en el primer día de éste en Maranello: “Espero de él más y más velocidad, más y más consistencia, sé que será complicado al principio y además creo que suele dar lo mejor de sí en la segunda temporada, y en el segundo espero ver progreso respecto al primero”.