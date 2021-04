Klay Thompson estaba enojado después dela brutal derrota de 53 puntos

La estrella de la NBA, Klay Thompson reaccionó a la brutal derrota del equipo de los Golden State Warriors ante los Toronto Raptors.

Los Golden State Warriors fueron completamente humillados el viernes que hasta el lesionado Klay Thompson tuvo que salir de su estado de letargo. Después de que su equipo se sintiera absolutamente avergonzado por los Toronto Raptors en lo que resultó ser una derrota de 53 puntos, Thompson estaba, como era de esperar, furioso tras la histórica paliza.

Según el veterano de los Warriors, Kent Bazemore, Thompson estaba visiblemente (y quizás también de manera audible) molesto por el desempeño de su equipo el viernes por la noche:

Kent Bazemore on Klay/Steph/Draymond: “It’s a hard pill for them to swallow. We talking about, these guys, five straight Finals appearances. This is, by any means, not acceptable by them at all. This hurts them more than anything. Klay was fired up after the game.”

— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 3, 2021