Lo que estaba haciendo Stephen Curry mientras los Warriors perdían de 60 puntos

El jugador de los Golden State Warriors, Stephen Curry no estaba muy preocupado de que su equipo estuviera perdiendo por 60 puntos ante los Raptors.

Los playoffs de la NBA 2020-2021 están cerca y la carrera de la Conferencia Oeste por el octavo puesto está más cerca que nunca. Los Warriors, que actualmente están en el décimo puesto con un récord de 23-26, sufrieron una derrota tan horrible que no se podría culpar a los entrenadores o jugadores si se les agotara toda la pelea.

Sin embargo Stephen Curry no estaba muy preocupado, ya que las cámaras lo capturaron haciendo algunos movimientos de carate en el medio del partido.

Aquí el video:

Steph seems unfazed by the Warriors loss 😂 pic.twitter.com/CM1MYsMiOu

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 3, 2021