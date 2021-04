Perú | Pese a salud deteriorada López Aliaga ganó el debate organizado por el JNE

Caravana de la Esperanza por Arequipa, Madre de Dios, Juliaca y Puno le ocasionaron una grave afonía

Durante dos días previos al debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, realizó un intenso recorrido por diversas ciudades al interior del país, pasando por diversos climas, lo cual afectó seriamente su salud.

“He estado en una gira maratónica de dos días (lunes y martes) en las ciudades de Arequipa, Madre de Dios, Puno y Juliaca hablando a las 8 de la noche en pena lluvia y eso me ha dejado sin voz”, comentó el candidato también conocido como “Porky”. Según indicaron fuentes cercanas al candidato, dicha situación generó un cuadro de afonía, cuando llegó a Lima horas antes del debate, para lo cual se aplicó corticoides y en esas condiciones se presentó en el evento para presentar sus propuestas a la ciudadanía, de cara a los comicios generales del próximo 11 de abril.

“El formato no permite (explayarse). Estoy afónico. He venido a cumplir con mi patria y el formato no permite leer porque es un minuto de ‘picoteo’. (…) Vamos a ganar en la primera vuelta. He cumplido con mi patria. Mi patria sabe que no soy político. Mire las redes cómo están”, dijo López Aliaga Cazorla.

En otro momento, el candidato de Renovación Popular expresó en sus redes sociales, “Queridos hermanos peruanos, la política implica sacrificio por Dios, la patria y los peruanos que están sufriendo. Sin voz y enfermo, me apliqué una inyección, corticoide, antes del evento del JNE, ¡pero fui a pelear la batalla!”, expresó.

FORMATO

Asimismo, agregó que “El formato anti técnico impuesto por el JNE me obligó a leer. Descansaré en Semana Santa y me recuperaré el domingo de resurrección, les pido su apoyo para ganar esta guerra”.

En esta línea, también López Aliaga reveló que, durante el debate, por el interno las preguntaban a personal de su entorno “¿Qué es lo que estaba pasando con Rafael López Aliaga? A lo que contestaban que seguramente estaba cansado y se había inyectado algo, lo cual se confirmó en el programa de Beto Ortiz, porque confirmó que se había aplicado corticoides para poder asistir al evento del JNE.

PRIMER LUGAR

Luego de concluido el debate, diversos medios de comunicación aplicaron encuestas en línea, para que la población tenga opción a emitir un voto eligiendo al candidato que mejor desarrollo tuvo en el evento, respecto a sus propuestas y soluciones a los principales problemas que aquejan al país, tales como la pandemia, educación, economía, seguridad ciudadana, entre otros.

En ese sentido, el sondeo realizado por el canal ATV, da como ganador a López Aliaga, con un 52.15%, mientras que muy por debajo aparece Julio Guzmán con un distante 14.66%. En tercer y cuarto lugar aparecen Yonhy Lescano con Daniel Salaverry, con 14.66 y 14.63%, respectivamente.

Por su parte, el canal Latina también realizó su propio sondeo de opinión pública, donde también figura en primer lugar el candidato de Renovación Popular, López Aliaga, con 32 %.

En este estudio, el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, figura en segundo lugar con 31%, mientras que Julio Guzmán alcanzó un 22%. Muy por debajo aparecen Ciro Gálvez, Daniel Salaverry y Rafael Santos, todos con un 5%.

En tanto, en la investigación de las redes sociales de “Perú Decide 2021”, del Jurado Nacional de Elecciones cuyo resultado lo dieron a conocer el miércoles 31 de marzo a las 9 pm, Rafael López Aliaga también se lleva el primer lugar, al alcanzar el 41% de los votos.

Como su más cercano contendor figura Yonhy Lescano, con 27%, mientras que el tercer lugar fue para Julio Guzmán con un 20%. En este estudio Daniel Salaverry consiguió un 5%; mientras que Rafael Santos y Ciro Gálvez, 4%.

Diversos sondeos de opinión dieron como ganador del debate a Rafael López Aliaga.

PROPUESTAS

Como se recuerda, Rafael López Aliaga propone para su plan de gobierno medidas orientadas a menguar la crisis de diversa índole por la que atraviesa el país, siendo uno de ellos la educación.

En este marco, implementará a través del programa “Rescate Estudiantil”, el retorno a las clases de educación superior técnica, universitaria y de institutos superiores a cerca de 500 mil jóvenes peruanos que abandonaron sus estudios por la crisis económica, generada por la pandemia del Covid-19.

El plan “Rescate estudiantil” está dirigido a otorgamiento de becas de estudio y préstamos bancarios con el 10% para los jóvenes de las universidades privadas, públicas e institutos tecnológicos de educación superior, donde el nivel de deserción fue masivo, por lo que como Gobierno de Renovación Popular subsidiará los gastos educativos.

BECAS

Rafael López Aliaga aseguró recientemente que el número de becas del programa Beca 18 entregadas disminuyó, pero Pronabec dice lo contrario. El candidato a la presidencia por Renovación Popular dijo en un debate que “en lugar de hacer crecer el programa, lo están reduciendo”.

López Aliaga ratificó su compromiso de impulsar programas gratuitos de capacitación educativa y empresarial destinados a jóvenes de escasos recursos. También indicó que desde el Ejecutivo impulsará e implementará programas y créditos para promover el emprendimiento profesional y empresarial para este segmento de la población.

DURANTE SU EXPOSICIÓN RAFAEL LÓPEZ ALIAGA DIO A CONOCER SU PLAN DE GOBIERNO SIENDO LOS SIGUIENTES:

✅ Tren de la costa.

✅ Eliminación del CAS.

✅ La mujer será la protagonista de la renovación.

✅ Apoyo al Doctor Manolo Fernández para la vacuna peruana.

✅ Expulsión de Odebrecht y recuperación de los peajes.

✅ Obtención inmediata de la vacuna.

✅ Plan de Reforestación.

✅ 2 Tipos de bachillerato, técnico y universitario como en Europa.

✅ Tablets sin corrupción para los tres niveles de educación.

✅ Apoyo al emprendimiento juvenil.

✅ Mejoramiento de la Infraestructura educativa.

✅ El Sepa será una cárcel para cadenas perpetuas, violadores y todas las autoridades corruptas.

✅ Restablecimiento de la dignidad policial.

✅ Se equipará a la policía con motos alquiladas con ubicación GPS, basta de las pérdidas de partes.

✅ Sueldo mínimo para los voluntarios al ejército.

✅ Carreteras de penetración en el VRAEM e impulso a las inversiones en esta zona.

✅ Aumento de efectivos policiales patrullando.

✅ Militares tendrán a cargo la vigilancia de las infraestructuras del Estado.

✅ Serenazgo se encargará del tránsito.

✅ Ronderos serán órganos de apoyo.

✅ Aeropuertos internacionales y descentralización de las rutas de turismo.

✅ Potenciar la ingeniera militar.

✅ Voluntariado de 22 millones de peruanos de clase media integrándose a 11 millones de peruanos pobres.

✅ Expulsión inmediata de extranjeros delincuentes.

✅ Ayuda de gobiernos potencias mundiales, para que las obras se hagan en un tiempo exacto, con los precios y la calidad acorde a los estándares internacionales.

✅ Eliminar la contratación directa con el gobierno electrónico impulsando la transparencia.