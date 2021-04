EEUU | Washington, otra vez de luto por nuevo ataque contra el Capitolio de EE.UU.

Washington vive este sábado un nuevo luto después de que un sujeto arrolló a dos policías, uno de los cuales falleció, y estrelló su vehículo contra una valla que resguarda el Capitolio de Estados Unidos, menos de tres meses después de que violento asalto contra ese edificio causara cinco muertos.

La imagen del vehículo empotrado contra una barricada revivió en la capital estadounidense el temor del pasado 6 de enero, cuando seguidores del expresidente Donald Trump irrumpieron en ese complejo, en un hecho inédito que obligó a establecer desde entonces un perímetro de seguridad en torno al Legislativo.

Medios locales identificaron al atacante de este viernes como Noah Green, un joven de 25 años que en su época de estudiante jugaba como defensa para el equipo de fútbol americano de la Universidad Christopher Newport y quien en los últimos años se debatía entre una profunda religiosidad y episodios de una posible paranoia.

Después de embestir la barrera de seguridad, Green salió del vehículo con un cuchillo en la mano y corrió a atacar a los dos agentes, por lo que fue baleado por los uniformados y murió posteriormente en un hospital al que fue trasladado.

Este sábado, el Departamento de Policía del Capitolio, que no proporcionó de momento nueva información sobre las investigaciones, expresó en Twitter su profundo agradecimiento por el apoyo recibido.

«Deseamos poder responder a cada uno de ustedes. Por favor, sepan que apreciamos su simpatía más allá de las palabras», publicó la Policía, en alusión a los mensajes de condolencias recibidos, entre los que destacaron el del presidente estadounidense, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris.

Previamente, la Policía del Capitolio había indicado que la familia del policía fallecido, al que identificó como William ‘Billy’ Evans, un oficial con 18 años de experiencia, pedía privacidad.

Además, confirmó que el otro oficial atropellado -cuya identidad no ha trascendido- «se encuentra en condición estable y sin peligro».

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021