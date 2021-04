España | El nuevo socio de Eroski es dueño de Casino, Makro, Sainsbury’s y presidente del Sparta de Praga

Daniel Křetínský no es un nombre ni mucho menos desconocido en el mundo de los negocios europeos. El nuevo socio de Eroski en Cataluña y Baleares, que ha adquirido el 50% de Caprabo -propiedad de Eroski- en la comunidad catalana así como las tiendas de las islas mediterráneas, es uno de los empresarios más conocidos de Chequia a pesar de su juventud y uno de los inversores en retail alimentario más potentes de Europa. No en vano es accionista relevante o mayoritario en grupos importantes de distribución alimentaria en Francia, Alemania y Reino Unido y además presidente del equipo de fútbol más importante de Chequia -el Sparta de Praga, actualmente en cuartos de final de Europa League-.

Además, al nuevo socio de Eroski a través de su compañía EP Corporate Group también le importan los medios de comunicación. En su país, es dueño del portal financiero E15 y en Francia es accionista de ‘Le Monde’, uno de los diarios más influyentes del país.

Protagonista de la prensa financiera checa -aparece en la lista Forbes como uno de los checos más ricos con 4.000 millones de dólares de fortuna-, Křetínský es portada día sí y día también en la prensa deportiva como presidente del Sparta, y también de la prensa rosa, porque desde hace cuatro años es el novio de Anna Kellnerova, la hija del multimillonario Petr Kellner, el hombre más rico de Chequia, que precisamente ha muerto este pasado sábado 27 de marzo, inicio de Semana Santa, en un accidente de helicóptero en Alaska (Estados Unidos), a los 56 años y dejando una fortuna estimada en 17.500 millones de dólares.

Sinergias con Makro

En España Křetínský ya tenía intereses y negocios previos a Eroski, al ser el accionista mayoritario con un 40,6% de Metro AG, el conglomerado propietario del mayorista Makro, la principal cadena de servicio a la hostelería de nuestro país.

De hecho, después de la entrada de EP Corporate Group en Eroski Baleares y en Caprabo se abre la posibilidad de buscar sinergias con Makro, teniendo en cuenta el accionista común de ambas sociedades, que podría buscar ventajas en las centrales de compras y la negociación con los proveedores. La cadena de servicios a la hostelería Makro tiene cuatro centros en Cataluña (Tarragona, Zona Franca, Badalona y Barberá del Vallés) y uno en Palma de Mallorca.

Por su parte, Eroski tiene más de 50 tiendas en las Islas Baleares mientras que Caprabo tiene una red de 320 supermercados en las zonas estratégicas de Cataluña y Andorra. En Caprabo, los supermercados más antiguos de España, trabajan más de 7.000 personas. La cuantía de la compraventa no se ha hecho pública.

Una pica en cada mercado

De hecho, el mercado español será el segundo grande después de Francia donde el multimillonario checo esté presente en la distribución mayorista y en la minorista. Suma al mayorista Makro una presencia notable en Cataluña y Baleares, dos de los mercados más dinámicos de España, sobre todo cuando se recupere el turismo.

En Francia, el checo es accionista relevante aunque no mayoritario de Casino, el quinto grupo de supermercados del país con más de 19.000 millones de euros de facturación en 2019 y un 7,6% de cuota. En enero de 2020, aumentó su participación hasta el 5,64%.

En Reino Unido, por su parte, el 17 de septiembre del pasado año se convirtió en el cuarto mayor accionista de la cadena Sainsbury’s, que es el segundo grupo de distribución del país con un 15,3% de cuota de mercado, solo por detrás de Tesco y por encima de Asda y Morrison’s.

Con la entrada en Eroski, de nuevo Křetínský entra en un gran mercado europeo apostando por uno de los grupos que no está liderando el mismo, con el objetivo de tener un mayor crecimiento desde posiciones bajas. El viento sopla a favor, pues la pandemia ha disparado la rentabilidad del retail alimentario.

Su hombre de confianza y su mano derecha ‘de facto’ en la negociación con Eroski ha sido el italiano Marco Arcelli, que se felicitaba por el acuerdo con Eroski, «de los mejores supermercados que nunca he visto».

