Gaby Arellano, desde río Arauca: Dos frentes de las Farc se disputan control de rutas de Maduro

La diputada en el exilio electa en 2015, Gaby Arellano (ExVP-Táchira), reiteró este miércoles que dos frentes de las Farc se disputan en Apure “control de rutas de la narcodictadura” de Nicolás Maduro. Las declaraciones las hizo tras visitar el río Arauca del lado colombiano, donde también apreció la situación de los más de 6 mil desplazados por los conflictos.

“Desde la ribera del Río Arauca, en la frontera entre Colombia y Venezuela, evidenciamos la consecuencia de la guerra debido al enfrentamiento entre dos frentes de las Farc, que se disputan el control de las rutas de la narcodictadura de Maduro. Apure en emergencia”, posteó Arellano en su cuenta oficial Twitter.

Junto a la publicación, adjuntó un video donde dice lo siguiente: “Estamos desde acá, desde la frontera, allá Venezuela, acá Colombia, este es nuestro río Arauca. Esta zona ha sido testigo por décadas de la violencia de este lado, de este lado del territorio. Hoy, último día de marzo de 2021, el registro de los últimos días es que la violencia es allá, donde no hay Estado, donde no hay instituciones, no hay seguridad para los ciudadanos”.

“Hemos evidenciado el desplazamiento forzoso de miles de familias venezolanas, centenares de niños, mujeres embarazadas, ancianos con necesidades y requerimientos. Mientras que en aquel lado hay ausencia de Estado, ausencia de instituciones, ausencia de acompañamiento. Hemos visto también a un Estado colombiano abocado, sus fuerzas armadas, sus instituciones, sus gobiernos locales en dar una respuesta rápida, inmediata y organizada para esta emergencia que agudiza al pasar de los días”, acotó.

En torno a los combates, la parlamentaria sostuvo que “la información que hemos recibido es que los enfrentamientos en aquel lado no han cesado, la violencia se ha incrementado. Hay días en que baja el volumen de las ráfagas de las armas, pero hay otros días que se mantienen durante el día, noche y madrugada. Es un infierno lo que se está viviendo de aquel lado, un infierno donde no hay registros ni testimonios”.

ONU debe designar Alto Comisionado para la frontera



“Nuestra solicitud desde esta frontera es que Naciones Unidas designe a un Alto Comisionado para la frontera común entre Venezuela y Colombia”, indicó.

En otro tuit, Gaby Arellano dijo que “en Arauquita se necesita más apoyo. 10 días después de los enfrentamientos en Apure, hay 19 albergues con desplazados; 2 en la zona urbana y el resto en veredas y caseríos. Hay hacinamiento y pocos recursos, pero Colombia intenta ayudar con lo mínimo”.

