Noor de Jordania (viuda) denuncia la detención de su hijo y ex príncipe heredero

ABC . La Reina Noor de Jordania, viuda del difunto monarca Husein I, ha lanzado un mensaje de apoyo en favor de «las víctimas inocentes de esta calumnia malvada» después de que uno de sus hijos, Hamza bin Husein, fuese detenido el sábado en circunstancias confusas.

Hamza bin Husein, hermanastro del actual rey, Abdalá II, y príncipe heredero hasta 2004, ha denunciado en un vídeo remitido a la cadena británica BBC que se encuentra bajo arresto domiciliario, algo que han negado las Fuerzas Armadas de Jordania.

Las autoridades, no obstante, sí han reconocido la detención «por motivos de seguridad» de varias personas, entre ellas a un exasesor del actual rey, Basem Awadalá, viejo confidente Abdalá II y antiguo ministro de Finanzas, y un miembro de la familia real identificado como Sharif Hasán Ben Zaid.

«Rezo por que la verdad y la justicia prevalezca para todas las víctimas inocentes de esta calumnia malvada. Que Dios les bendiga y les mantenga a salvo», ha asegurado Noor en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter y en el que no alude explícitamente a ninguno de los afectados por las últimas operaciones.

Acusado de desestabilizar

Todas las miradas están puestas, sin embargo, en su hijo mayor, al que el Estado Mayor jordano han reconocido que ha amonestado para que se abstenga de cualquier acción que pueda desestabilizar el país, que ha visto cómo en las últimas horas se tambalea su imagen de estabilidad.

«Tuve una visita del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas jordanas esta mañana en la que me informó que no se me permitía salir, comunicarme con la gente o reunirme con ellos, porque en las reuniones en las que estuve presente, o en las redes sociales relacionadas con las visitas que hice, hubo críticas al Gobierno o al rey», ha explicado Hamza en el vídeo, en el que ha negado que fuera él quien vertiera estas acusaciones.

«Yo no soy el responsable del colapso de la gobernabilidad, la corrupción y la incompetencia que ha prevalecido en nuestra estructura de gobierno durante los últimos 15 a 20 años y que ha ido empeorando. Y no soy responsable de la falta de fe que la gente tiene en sus instituciones», ha añadido Hamza, de 41 años y príncipe heredero entre 1999 y 2004.

«Ha llegado a un punto en el que nadie puede hablar o expresar su opinión sobre nada sin ser intimidado, arrestado, acosado y amenazado», concluye.