Paul Pierce se muestra en live con strippers alrededor

El gran Paul Pierce de los Boston Celtics claramente se está divirtiendo mientras se tomó un tiempo libre para compartir sus locas aventuras en las redes sociales.

En un Instagram Live publicado el viernes por la noche, se mostró al ex veterano de los Celtics pasando el rato con varias strippers que lo tocan mientras las otras bailan de fondo.

Aparentemente, no era el único chico en la habitación ya que también jugaba al póquer, fumaba y bebía con algunos amigos. Un puñado de fanáticos también ingresaron a la sección de comentarios y le recordaron que es un hombre casado y que tiene un hijo propio.

A pesar del clamor, Paul Pierce continuó haciendo la transmisión en vivo mientras compartía algunos de los acontecimientos más salvajes.

Mientras tanto, Pierce ha estado en público desde su retiro en 2017, ya que actualmente aparece como analista de baloncesto en The Jump y NBA Countdown de ESPN. Queda por verse si la compañía lo reprendió por sus acciones fuera de lugar en las redes sociales.

Aquí el video:

Paul Pierce wildin on IG Live pic.twitter.com/toRCGc3oPY

— Ahmed🇸🇴/Invincible the best show out (@big_business_) April 3, 2021