Perú | Adriana Tudela rechaza acusaciones de Andrés Hurtado

“Desde el inicio he querido hacer mi campaña basada en ideas y propuestas y no en espectáculos” manifestó Adriana Tudela.

Andrés Hurtado lanzó duras críticas a la candidata de Avanza País, Adriana Tudela, durante su programa de televisión. El conductor se refirió al supuesto comportamiento desatinado de la candidata al momento que unas personas le solicitaron una foto, algo que ella se encargó de desmentir por medio de sus redes sociales.

Hernando de Soto ya había afirmado que Andrés Hurtado pertenecía a su equipo de asesores de Avanza País. Sin embargo, el animador arremetió contra la candidata a través de su espacio televisivo ante la presencia de otros candidatos del partido. De acuerdo al responsable de Hoy es sábado con Andrés, Tudela no debería estar en el Congreso porque “maltrató psicológicamente” a los peruanos. “Dos personas querían tomarse fotos con la (…) candidata Tudela. Ella los arrochó, obvio. Y les dijo, yo contigo no me tomo fotos. Ella no sabía que estaba al costado y me dije ‘esta mujer no puede estar en el Congreso’”, dijo Hurtado durante su programa

Como respuesta, Tudela aclaró el asunto a través de su cuenta de Twitter. “Respecto a los ataques que he recibido de ‘Chibolín’: lo que pasó fue que me lo crucé en la calle mientras volanteaba y no acepté tomarme una foto con él. Desde el inicio he querido hacer mi campaña basada en ideas y propuestas y no en espectáculos”. “Él se lo tomó muy mal y me amenazó con hacer lo que lo que acaba de hacer. Tras ver que no solo cumplió con su amenaza, sino que se inventó que no quise tomarme fotos con alguien más, me reafirmo más que nunca en mi decisión.” acotó la aspirante a congresista.