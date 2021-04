Rafael Narváez: Al no comprar vacunas suficientes, el Estado demuestra desprecio por el venezolano

El abogado defensor de los DDHH Rafael Narváez condenó este sábado la indiferencia y desprecio del Estado venezolano para con los médicos, el personal de salud y la población más vulnerable al no adquirir vacunas suficientes para todos.

«¿Qué cifras de contagios y de muertos por el Covid se necesitan para reaccionar ​de una vez por todas y adquirir de manera inmediata las dosis necesarias?», se preguntó.

«¿Qué más le toca sufrir a nuestro pueblo que sigue soportando una crisis económica devastadora y que sale todos los días a retar al virus para poder llevar a casa los pocos alimentos que consigue, que no tiene cómo pagar seguro médico porque además las clínicas privadas están colapsadas y son prohibitivas, mientras que los hospitales públicos no dan respuestas porque no cuentan con las herramientas sanitarias».

Narváez finalizó concluyó que el Estado está intoxicado de poder y que no cesa de violar los DDHH, el derecho a la vida y a la salud.