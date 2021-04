Stephen Curry personaliza sus tenis con mensaje a la comunidad asiática en USA

La superestrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, mostró su total apoyo a la comunidad asiática lanzando patadas de temática asiática el domingo en la NBA.

Curry ha sido una de las pocas superestrellas de la NBA que ha creado conciencia sobre los problemas que atraviesan los asiáticos en la actualidad. Las zapatillas de Stephen Curry en el partido del domingo contra los Atlanta Hawks son un par de Under Armour Curry 8 con temática amarilla y negra.

Steph’s shoes tonight are a statement of solidarity with the Asian community.#StopAsianHate

— Golden State Warriors (@warriors) April 4, 2021