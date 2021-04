Adriana Azzi: Horóscopo del 5 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 5 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Olvidar

Número de suerte: 601

Debes comer más frutas y tomar agua. Ritual con la luna. Alguien que se fue de la tierra que esta ´presente contigo. Aras cosas en tu casa que tenías tiempo que no atendías. Cambios en tu vida. Deja atrás el pasado y adelante. Alguien que no se va de tu vida. Atiende a tus difuntos.

Trabajo: Sal de la monotonía. Cambios de empleo. Te aprueban un crédito un sueño se hace realidad.

Salud: Cuidado con la circulación.

Amor: cuidado con la vanidad no pierdas el tiempo en cosas que no valen para nada.

Parejas: La felicidad esta en tu camino y al alcance no lo dejes pasar. Decisiones que debes pensar.

Solteros: Nuevo trabajo y llamadas importante que llegan en esta semana. Deja el pasado.

Mujer: Debes ser más receptiva a todo lo que te llega. Algo positivo que llega a tus manos. Limpia tu casa con incienso de sándalo.

Hombre: Embarazo en puerta. Ascenso o reconocimientos. Tendrás los puntos sobre las íes.

Consejo: Lo negativo sale de tu vida, Abre tus brazos en esta navidad, para recibir la prosperidad que te mereces.

Tauro

Palabra clave: Determinación

Número de suerte: 207

Estas esperando un cambio. Decisiones que tomas con seguridad. Cuidado con personas que discutes o hablas muy fuerte. Nuevas motivaciones en los cambios. Estabilidad y felicidad. Te sentirás muy productivo. Algo con mucho movimiento en esta semana mujer que sale embarazada a juro.

Trabajo: Debes respetar los jefes o los que trabajan contigo. Cambios de vida en lo laboral.

Salud: Sin novedad.

Amor: Esta semana solucionas problemas. La prosperidad, la suerte está contigo utiliza los colores rojo y blanco.

Parejas: Recuperas un dinero. Nuevos negocios. Un familiar que necesita de ti en un problema personal.

Solteros: Te llega una recompensa de la vida. Un niño que espera por ti esperándote.

Mujer: Ábrete al camino a la libertad del amor. Debes ser consecuente y perseverante.

Hombre: Camina con cuidado en sitio de vendedores ambulante. Preocupado por algo que no se vende todavía.

Consejo: Leer salmo 91.

Géminis

Palabra clave: Renovación

Números de la suerte: 894

Debes ser cauteloso (a) con el dinero. Contrato que debes tener al día. Decisiones importantes pon orden profesional y personal. Este fin de año tendrás mucha felicidad y prosperidad. Enemigos y personas que quisieron sabotear tu vida. Todo lo negativo se va. Cierras un ciclo.

Trabajo: Este próximo año sales adelante. Ritual que harás para la prosperidad que te activa todo.

Salud: Buena.

Amor: Hecho curioso con una ropa de color rosado. Nuevas comunicaciones.

Parejas: Nuevas propuesta laboral. Inviertes en el sueño de tu vida. Inicios en lo personal.

Solteros: Este fin de semana tendrás una reunión que cambia tu vida. Inversiones. Grandes señales para cambios.

Mujer: Alegrías con niños con algo de pasarela. Algo con una vara con la punta amarilla.

Hombre: Compras en familia. Te consigues con personas del pasado en centro comercial. Alegrías nocturnas y disfrute.

Consejo: La paz y el amor llegan a tu vida no la pierdas.

Cancer

Palabra clave: Justicia

Número de la suerte: 320

Te invitaran a un taller de mejoramiento personal. Tiempo de oro para que reorganices tu vida. Debes sanar y perdonar para conseguir la luz que necesitas. Te enteras de un secreto. No debes continuar con algo por terquedad. Elaboras un menú especial navideño.

Trabajo: Cobro de bono extra. Se prudente con tu personal. Organiza tu oficina. Prosperidad en esta semana.

Salud: Cuidado con los medicamentos.

Amor: Si quieres recibir amor pues tienes que dar. Hablan de alguien que no saben dónde está.

Parejas: Ella no es un objeto, es una mujer que necesita de las personas que quiere. Alegrías.

Solteros: El amor es tan importante y tú lo has dejado pasar. Alguien muy adulto que quiere hablar contigo de administración.

Mujer: Te dan un regalo especial. No permitas que otros destruyan lo que quieres o haces.

Hombre: Ventas muy positivas. En la casa donde estas hay mucho desorden. Celebras en familia.

Consejo: Cancela lo negativo.

Leo

Palabra clave: Prosperidad

Número de la suerte: 844

Debes organizarte para asumir nuevas responsabilidades. Gracias a tu paciencia todo se soluciona. Una mujer con un problema y un niño. Cuidado con una persona que huele mal y no sabes cómo decirlo, pero hazlo saber. Estarás en una relación de triángulo amoroso. Bendiciones.

Trabajo: Encuentras unos papeles importantes y solucionas un problema por información.

Salud: Cuidado con el estómago.

Amor: Cuando el rio suena es porque piedras trae. Deja pasar las cosas hasta que todo baje.

Parejas: Debes arreglarte un poco más mejora tu aspecto. Hombre o mujer que te vigila.

Solteros: Encuentros pasajeros. Cambia tu carácter para que todo vaya mejor. Visitas sorpresa.

Mujer: Utiliza ropa de color verde o roja para activar la buena suerte. Paseos y disfrute.

Hombre: Cuidado con enemigos oculto. Niños que te piden algo pendiente. No aceptas una propuesta.

Consejo: Las navidades son de los niños, busca tu niño interno.

Virgo

Palabra clave: Alegrías

Números de la suerte: 277

No puedes dominar todo. La verdad es lo mejor ante todo, te liberas de situación. Vuelves con persona muy especial de tu vida. Nuevas oportunidades. Te regalan una piedra de color ámbar. Te veo evolución, caminos abiertos te liberas de situaciones. No dejes a un lado a tu familia. Trabajo: Cambios en tu vida. Inicias desde cero. Tú puedes lograr lo que quieres.

Salud: Sanación.

Amor: Toma un poco de tu tiempo y descansa tu cuerpo. Respira y llénate de oxígeno.

Pareja: Vas invertir un dinero que llega a tu mano. Sabes de alguien muy querido

Solteros: Algo con un seguro. Te consultas con lo esotérico decisiones definitivas.

Mujer: Mudanzas. Sorpresas con flores en mano de una persona muy especial. Ascenso.

Hombre: Sales de una enfermedad y veras la sanación en tu lado. La sanación llega a tu vida.

Consejo: Tienes el poder en tus manos.

Libra

Palabra clave: Evolución

Números de la suerte: 209

Harás planes para tener esta navidad en armonía. Cuidado no gastes en personas que no te lo agradecen. Cuidado con chismes y que no será de alguien conocido. Hombre alto y elegante que te busca en tu casa. La noche será de muchas sorpresas. Llegas tarde a una reunión.

Trabajo: Una persona te quiere mal poner y no lo logra. Recibes un regalo de un compañero (a).

Salud: Dieta.

Amor: Fijas fecha de compromiso. Hacer ejercicios en tu tiempo libre. Recibes flores rojas y lazos dorados.

Parejas: Cuidado cuando vas a sitio público no dejes nada de valor. Amigos con tristeza.

Solteros: Harás algo que sorprendes a una persona que te gusta. Comida en sitio de comida rápida.

Mujer: Amigos del pasado que llegan a tu casa. Increíble, pero harás dieta en esta semana.

Hombre: Te encuentras un antiguo compañero de la misma empresa que te ofrece algo nuevo.

Consejo: Adelante deja la tristeza la navidad está contigo si tú lo deseas.

Escorpio

Palabra clave: Cambios

Números de la suerte: 781

Los colores rojo y dorado están contigo. Debes lanzarte a una aventura. Nuevos negocios. Notificación o reunión importante. Llamada con beneficios, reuniones y alegrías. No te sientas solo (a). Nuevas relaciones. Algo que se consolida. Elabora una lista con todo lo que quieres incluyendo el perdón. Anuncias el retiro de un sitio por tu tranquilidad.

Trabajo: cambio de empleo. Deja que cada quien resuelva sus problemas. Nuevos inicios.

Salud: Toma medicina natural.

Amor: Mentiras que se descubre. Mujer baja y blanca que está planeando algo. Molestia.

Pareja: Es mejor no resistirte y no pelees tanto. Decreta el amor con tu pareja para tu felicidad. Prosperidad.

Solteros: Cuando desees el amor debes ser honesto (a) contigo mismo. Alguien importante en bautizo.

Mujer: Es bueno que saques todo lo que no usas y cambies de sitios la cosa, eso trae movimientos y prosperidad.

Hombre: El amor está en la puerta no lo hagas a un lado. Dale a los niños un poco de libertad.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Sagitario

Palabra clave: Triunfos

Número de la suerte: 133

Debes poner orden en muchos asuntos en lo económico. Debes revaluar lo que estás haciendo en tu vida. Niño en camino y con sorpresas. Tu pareja esta triste por tu actitud. Concreta cita por una entrevista. No pierdas la esperanza. Tendrás en esta semana una buena estrella.

Trabajo: Estas un poco alejado de tus compañeros. Cuidado con las reacciones de socios.

Salud: Resultados con buena pro.

Amor: Logras el amor de tu vida. Cuando alguien pida dinero en la calle dale y dile la prosperidad llega a ti.

Parejas: Recibes muchas bendiciones en sitio público. No permitas comparaciones ni manipulaciones.

Solteros: Necesitas ayuda de alguien que no soportas, pero deberás aceptarla.

Mujer: Cuando duermas olvídate de todo y descansa que mañana será otro día. Bendiciones en puerta.

Hombre: Llega alguien especial a tu casa. El honor es una virtud no un desafío.

Consejo: Intenta valorar las cosas pequeñas y serás grande en esta navidad.

Capricornio

Palabra clave: Celebraciones

Número de la suerte: 266

Una persona de mucho poder te ayuda. Nuevos negocios. Cosas con papeles. Pasaporte que debes poner en orden por viaje. Conversaciones con jefe donde logras que reconozcan tu trabajo. Éxito en tu vida. Debes trasmutar las energías negativas. Regalo especial.

Trabajo: Algo que se descubre. Elaboras un cronograma de trabajo. Agotamiento por días muy fuerte.

Salud: Molestia en rodilla.

Amor: Familiares te recuerdan en sitio lejano. Hijo con alegría. Pasas por un lado del amor y no lo ves.

Parejas: No critiques. Mantén la armonía divina. Aclaras tu situación con tu pareja. Cambias algo que te conviene.

Solteros: Suerte. Enamoramiento con una persona menor que tú. Criticas en la puerta de tu casa y familiares.

Mujer: Harás un cambio en tu casa que favorece. Alegría con los colores rojo verde y dorado.

Hombre: Viajes en grupo por ayuda a otras personas. Cambia tu vida después que vives algo.

Consejo: Esperanza en esta navidad es símbolo de fe y querer continuar vivienda en paz y amor.

Acuario

Palabra clave: Amistad

Número de suerte: 214

Inicias este mes con cambios. Te separas de sentimientos del pasado. Algo que se pierde una llave o se parte. Una persona que está pendiente de ti. Logras tranquilizar a una persona. Conoces a alguien que te da su ayuda sin ningún interés. Aprovechas las invitaciones a celebrar. Alegrías en casa.

Trabajo: Una mujer que busca algo contigo. Aprenderás algo donde desarrollas tu trabajo.

Salud: Malestar de gripe.

Amor: Ten cuidado con una persona del extranjero. Debes tener cuidado con los engaños.

Parejas: Debes darle gracias a dios por lo que tienes y las oportunidades. Te preocupa un familiar.

Solteros: No mantengas posiciones tan rígidas. Recuerdas mucho a una persona.

Mujer: Buscaras un trabajo donde no tengas horario. Todo tiene su momento. Alegrías y celebraciones.

Hombre: Consigues algo que se perdió. Hecho curioso con una gruta. Inicias una dieta.

Consejo: Cultiva la sabiduría, el amor te llena la vida.

Piscis

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 315

Después de tantas dificultades entenderás que no vale la pena seguir peleando. Tu niño interno sale en esta semana. Debes ser positivo (a). Disfruta de todo lo que la vida te da. Nuevas personas que estarán en un grupo de trabajo. Nuevo orden y amigos en el camino. Regalos.

Trabajo: Hay una ruptura o separación de socio. Cuidado con algo que se pierde de tu escritorio.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: En días la vida cambiara en todo y en especial en el amor. Alguien que no deja de pensar en ti.

Parejas: Navidad época de compartir y en especial esos familiares lejanos llámalos no los olvides.

Solteros: Lo que hace realmente alguien valiente, es cuando asume sus errores o equivocaciones.

Mujer: No puedes confiar en todo el mundo, pero todos no son iguales o mira a tu alrededor y lo que te han dado.

Hombre: Harás una comida especial en una noche de esta semana. El equilibrio llega a tu vida.

Consejo: El amor es olvidar rencores. Es pasar la página.

Noticias al Día ya la Hora

Por: Reporte Confidencial