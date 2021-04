Comienza regularización digital de venezolanos en República Dominicana

Enrique García, director del Departamento de Migración de República Dominicana, informó que la primera fase del proceso de regularización de los venezolanos que se encuentran en condición irregular comienza este 5 abril.

En una entrevista concedida al medio digital Diario Libre, García aseguró que en la isla caribeña residen al menos 100.000 migrantes venezolanos y se espera que puedan regularizarse para acceder a servicios públicos.

«Si usted no tiene su estatus legal, usted no puede obtener una cuenta bancaria, usted no puede trabajar porque no tiene documentos para trabajar, no lo pueden registrar en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS); entonces, al venezolano se le está haciendo muy difícil y ellos felices de que nosotros podamos ayudarlos a regularizar su estatus legal de migración porque eso les va a permitir a ellos trabajar, que no los extorsionen», manifestó.

El director del departamento migratorio recordó que los venezolanos podrán optar por un permiso de no residente que podrá ser renovado anualmente. Esta opción se les otorga a los venezolanos en la isla debido a la dificultad que poseen para solicitar un permiso de residencia.

«Les buscamos la salida del carnet de no residente porque la ley no permite darles residencia. Ellos tendrían que volver a su país y en su país, ante el consulado dominicano, pedir una visa de residencia en sus diferentes categorías. Hay visas de reunificación familiar, hay visas de trabajo, hay visas de inversionista», señaló.

García expresó que por los momentos se está evaluando el precio del trámite migratorio, pero que buscarán que sea accesible.

Proceso en línea y ventanillas

El funcionario dominicano explicó que el primer paso para la regularización de los venezolanos es la solicitud de una extensión de la estadía a través de la página de Migración de República Dominicana. «Cuando usted pide residencia, ya usted no viene a la Dirección de Migración, usted lo sube al sistema; entonces así mismo, ahora usted va a subir al sistema el formulario lleno, los documentos que nosotros le solicitemos: copia de pasaporte, etcétera, y eso viene a un departamento de evaluación».

Para orientar a la población venezolana migrante sobre el proceso de regularización, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) habilitará ventanillas en Bávaro, La Romana, Boca Chica, San Cristóbal y Santo Domingo. «Esas facilidades están siendo instaladas gracias a una alianza de organizaciones sociales de la población venezolana», destacó Josué Gastelbondo, jefe de la OIM en República Dominicana.

Requisitos para solicitar la residencia temporal

*Pasaporte vigente o vencido.

*Cuatro fotografías recientes: dos de frente y dos de perfil derecho, tamaño 2×2 cm, fondo blanco.

*Certificado de antecedentes penales de su país de origen o del país donde ha residido en los últimos cinco años.

*Acta de matrimonio, declaración de soltería o prueba de convivencia, apostillada o legalizada.

*Póliza de garantía contratada con la compañía de seguros autorizada por la Dominicana de Seguros (DGM).

*Exámenes médicos emitidos en una de las instituciones autorizadas por la DGM.

Fuente: El Pitazo

Por: Reporte Confidencial