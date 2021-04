Estudiantes perjudicados por fallas de Internet

A pesar de las manifestaciones y oficios entregados en la sede de CANTV, en Maiquetía, aún el servicio de Internet no ha tenido ninguna mejoría.

José Enrique Espinoza, presidente de la organización de usuarios afectados, indicó que CANTV está violentando los derechos a estar informados y sobre todo a los estudiantes y profesores, pues «hay un gran porcentaje de aprendices que no tiene servicio de Internet y más grave aún, otros que no cuentan con equipos tecnológicos».

Indicó que ha hecho recorrido por varias parroquias y ha constatado algunos arreglos esporádicos en averías de cables, sin embargo, el servicio no mejora sino que empeora.

«Los mismos empleados me han dicho que el problema no está en reparar cables, sino que el problema es interno y no hacen nada para resolverlo», señaló.

Por: Reporte Confidencial