México | "Nos chingaron, Lupita", así abre el PAN periodo de campañas electorales

“Nos chingaron, Lupita”, es una de las frases que se observa en el video presentado por el PAN, haciendo referencia al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El spot inicia con varias personas ingresando a un “pejebus”, ya sentados en el vehículo, “Tito” le dice a “Lupita” que por fin los están llevando al México que Morena prometió.

Posteriormente, la pareja habla sobre el lugar en el que los deja el autobús, un llano con la palabra “esperanza” a lo lejos.

“¿Qué es esto mi Tito?”, dice Lupita.

“Nos chingaron, Lupita…”, contesta Tito.

El spot del PAN termina con un grupo de personas alejándose a pie de un lugar llamado “la chingada”, en alusión a la finca que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en los linderos de Tabasco y Chiapas y que lleva ese mismo nombre.

“Morena no sabe gobernar, son ineptos, mentirosos y corruptos, no les importan las mujeres, no cumplen sus promesas y solo le echan la culpa de su fracaso al pasado. No permitamos más destrucción y pongamos un #AltoAMorena”, señala Acción Nacional en redes sociales.

Este es el primer video de varios spots para medios de comunicación que este partido prevé usar en estos más de dos meses de contienda.

Cabe señalar que las próximas elecciones definirán la renovación de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas.